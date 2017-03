Niederwiesa muss weiter zittern

Von der 3. Liga können die Handballer aus Oederan und Niederwiesa nur träumen. Dennoch ist diese Spielklasse für die Teams äußerst interessant.

Von Knut Berger

erschienen am 31.03.2017



Niederwiesa/Oederan. Zwischen der Bezirksliga Chemnitz und der 3.Liga liegen drei weitere Spielklassen. Dennoch könnte das Geschehen in Liga drei für das Abschneiden der regionalen Handballer von Bedeutung werden. Denn die Situation einige Etagen höher kann sich durchaus auf die Abstiegsfrage in der Bezirksliga auswirken.

Aufklärung dazu gibt Staffelleiter Hans-Jürgen Pahner. Laut Ausschreibung müssen die letzten beiden Mannschaften der Bezirksliga, das wären aktuell der HC Annaberg (12./5:33 Punkte) und der HV Oederan (11./10:28), in die Bezirksklasse absteigen. "In der 3. Liga liegen der SC Magdeburg II sowie LVB Leipzig in ihren Staffeln derzeit auf einem Abstiegsplatz. Sollten diese beiden Teams den Klassenerhalt nicht packen, würden sie in die Mitteldeutsche Oberliga eingruppiert, wo unter anderem der Zwickauer HC und die HSG Freiberg spielen", sagt Pahner. Damit könnte sich die Anzahl der Absteiger bis in die Bezirksliga verändern, da Zwickau wiederum in der Oberliga auf einem Abstiegsplatz steht, so der Staffelleiter. Konkret: Es könnte auch drei Teams treffen, die in die Bezirksklasse müssen.

Diese Konstellation ist Martin Herwick, Trainer des SV Grün-Weiß Niederwiesa (10./15:23), durchaus klar. Dennoch studiert er deshalb nicht ständig die Handball-Tabellen. "Was in den oberen Ligen passiert, kann ich nicht beeinflussen. Deshalb schaue ich höchstens sporadisch darauf", sagt der Übungsleiter. Vielmehr wisse er, dass es sein Team praktisch selbst richten kann. "Wir müssen aus den verbleibenden drei Spielen so viele Punkte wie möglich holen", sagt Herwick. "Leider fällt wohl erst Mitte Mai eine Entscheidung."

Zunächst gilt es für die Grün-Weißen morgen beim Zwickauer HC Grubenlampe II (4./23:15) zu bestehen. Dabei reist Herwick vorsichtig optimistisch nach Westsachsen. "Ich sehe uns dort keinesfalls chancenlos." Das zeigte das Hinspiel (23:26), wo Niederwiesa erst in der Schlussphase ins Hintertreffen geriet. "Da waren nicht clever genug", sagt der Niederwiesaer Trainer. Alle müssten nun ihre Kräfte mobilisieren, um die "Lampe" ausblasen zu können. "Die Einstellung muss stimmen, zudem sollten wir selbstbewusst und konzentriert auftreten", blickt der Coach voraus. Zudem sollen alle auch wieder Spaß am Handball bekommen. "Ich beschäftige mich weniger mit dem Gegner, sondern bereite meine Mannschaft auf den Punkt vor", sagt Herwick. Die Abwehrarbeit sollte Grundlage für ein erfolgreiches Spiel sein. "Aber wir müssen auch unsere Torchancen konzentrierter nutzen."

Beim HV Oederan, der es morgen ab 19 Uhr auf heimischem Parkett mit dem EHV Aue III (5./22:16) zu tun bekommt, dürfte man sich bezüglich des Klassenerhalts nicht mehr mit anderen Ligen oder der Spielordnung beschäftigen. Nach Lage der Dinge gibt es für das Team von Trainer Michael Kranz nur noch theoretische Hoffnungen auf den Ligaverbleib. HVO-Torhüter Ronny Butze hatte nach der jüngsten Niederlage beim Tabellenletzten Annaberg realistisch eingeschätzt, dass der Bezirksliga-Zug für die Oederaner endgültig abgefahren sei.

Viel ruhiger können dagegen die Damen des HV Oederan (4./25:13) und des VfB Flöha (7./20:18) ihre Aufgaben in der Bezirksklasse angehen. Denn sie haben weder mit dem Abstieg, noch mit dem Kampf um den Titel etwas zu tun. Flöha muss morgen ab 15 Uhr beim Neuling Burgstädter HC II (11./9:29) antreten. Die Oederanerinnen haben ab 17 Uhr Heimrecht gegen den souveränen Spitzenreiter SV Tanne Thalheim (1./35:3).

Auch in der Kreisliga der Männer biegt die Saison auf die Zielgeraden ein. Im Kellerduell versucht der immer noch sieglose VfB Flöha (7./2:18) im vorletzten Saisonspiel beim Tabellennachbarn HSG Muldental (6./8:8) endlich den ersten Sieg einzufahren. Die SG Borstendorf (2./12:10) will hingegen beim bereits feststehenden Meister Fortschritt Mittweida II (1./18:2) Tabellenplatz 2 verteidigen.