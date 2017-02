Oederan muss ersatzgeschwächt in den Abstiegskampf ziehen

Die Handballteams aus der Region sind an diesem Spieltag durchweg auswärts gefordert. Dabei müssen die Männermannschaften höhere Hürden meistern als die Frauen.

Von Knut Berger

erschienen am 24.02.2017



Oederan/Niederwiesa. In der zweiwöchigen Spielpause hätten die Handballer des SV Grün-Weiß Niederwiesa und des HV Oederan sicherlich nichts dagegen gehabt, wenn auf ihr Punktekonto etwas eingezahlt worden wäre. Doch mangels eines geeigneten Gönners ist die Tabellensituation in der Bezirksliga unverändert. Sowohl Oederan (11.Platz/8:20 Punkte) als auch der SVN (10./13.17) müssen um den Klassenerhalt kämpfen. Am Wochenende versuchen beide Teams jeweils auf fremdem Parkett, etwas Zählbares mitzunehmen.

Die Vorzeichen stehen vor dem Oederaner Gastspiel beim HC Fraureuth jedoch alles andere als gut. Denn HVO-Trainer Michael Kranz muss morgen gleich auf ein Trio verzichten. Riccardo Seidel, Bruno Rümmler und Tobias Knebel werden im Duell gegen den Tabellenvierten, der bisher 18:12 Zähler erkämpfte, fehlen. Zudem steht hinter dem Einsatz von Robert Eckardt und Felix Ullrich ein Fragezeichen, beide sind angeschlagen. "Wir müssen das Beste daraus machen. Schließlich haben dort schon ganz andere Mannschaften gewonnen", sagte Kranz. Doch im Hinspiel konnte der HVO den Fraureuthern kaum Paroli bieten und verlor 21:32.

Die Reise des SV Niederwiesa führt am Sonntag zum VfB Lengenfeld (6./16:14). In der spielfreien Zeit führten die Grün-Weißen zwar ein Trainingslager durch, doch planmäßig verlief die Vorbereitung auf das Spiel in Lengefeld nicht. "Durch Verletzungen, berufliche Verpflichtungen und Urlaub hatte ich dann leider nie den kompletten Kader zur Verfügung. Wo wir nach der Spielpause stehen, kann ich also erst nach dem Spiel beantworten", sagte Niederwiesas Trainer Martin Herwick.

Für den weiteren Saisonverlauf sei es ein sehr wichtiges Spiel. "Meine Aufgabe ist es, die Mannschaft auf den Punkt vorzubereiten, damit alle ihr Potenzial abrufen können", sagte der Übungsleiter. Im Hinspiel sei sein Team die spielerisch bessere Mannschaft gewesen, obwohl die Grün-Weißen mit zwei Toren verloren. "Deshalb gibt es für uns noch etwas zu korrigieren", sagte Herwick. Wer dann am Sonntag jedoch auflaufe, werde sich erst am Spieltag entscheiden.

In der Handball-Bezirksklasse der Frauen müssen die beiden Regionalvertreter ebenfalls auswärts bestehen. Der Papierform nach stehen die Chancen zu punkten dabei sowohl für den HV Oederan als auch die VfB Flöha gar nicht so schlecht. Für die VfB-Damen, die aktuell auf Rang 6 notiert sind (16:14 Punkte), wird es morgen beim Tabellenzehnten SG Rauschau-Beierfeld II (7:21) ernst. "Wir haben die Spielpause genutzt, um Kopf und Seele etwas frei zu bekommen. Dabei haben wir im Tranig auch viel gespielt, allerdings keinen Handball", sagte Flöhas Trainerin Anne Benke.

Diese Maßnahmen sollten dazu beitragen, den Teamgeist zu stärken. "Jetzt wollen wir wieder neu angreifen und morgen eine gute Leistung aufs Parkett bringen", hofft die Trainerin auf einen Punktezuwachs. Allerdings muss das Flöhaer Team einen personellen Rückschlag verkraften: Torhüterin Tanja Mark, die in den vergangenen Monaten mit zahlreichen Paraden manchen Punkt sicherte, wird am Wochenende das letztes Spiel für den VfB absolvieren. "Sie wird anschließend auf Weltreise gehen. Dafür wünschen wir ihr natürlich alles Gute - und uns Erfolg bei der Suche nach einer neuen Torfrau", so die Trainerin.

Die Damen des HV Oederan (5./19:11) haben die große Chance, am Sonntag den zehnten Saisonsieg einzufahren. Sie müssen beim SV Niederfrohna antreten. Die Gastgeberinnen sind derzeit noch ohne Sieg und bilden mit 2:26 Zählern das Tabellenschlusslicht.