Oederaner lassen den König wieder hochleben

Die Weihnachtszeit ist auch für die Sportler eine sehr besinnliche Zeit. Dennoch treffen sich einige Aktive traditionell am zweiten Feiertag, um in verschiedenen Wettkämpfen die Sieger zu ermitteln.

Von Knut Berger

Oederan. Rolf Münzner macht am zweiten Weihnachtsfeiertag genau das, was er schon in den vergangenen Jahrzehnten immer gemacht hat. Er ist Cheforganisator des Oederaner Weihnachtsblitzturniers, sitzt dabei auch selbst wieder am Brett und begrüßt die Mitspieler mit der Losung "Lang lebe der König".

Die nunmehr 68. Auflage des Turniers findet unter Federführung der Abteilung Schach der TSG Oederan am kommenden Montag im Speiseraum der Oberschule Oederan an der Frankenberger Straße statt. Teilnahmeberechtigt sind nicht nur "Profis" aus den Vereinen, vielmehr sind alle interessierten Schachfreunde zu diesem Treffen der Denksportler eingeladen. In den vergangenen beiden Jahren holte sich Robert Wetzel jeweils den Gesamtsieg. Der Falkenauer spielt seit 20 Jahren aktiv Schach und sitzt bei der ersten Mannschaft des SV Niederwiesa in der 1. Landesklasse am Brett. Zuletzt schob beim Blitzschachturnier des SV Motor Hainichen gekonnt die Figuren und wurde unter 29 Teilnehmern Zweiter. Das Schachturnier in Niederwiesa, das ebenfalls viele Jahre am zweiten Weihnachtsfeiertag ausgetragen wurde, findet hingegen aus organisatorischen Gründen nicht statt.

Etwas handfester geht es ebenfalls am 26. Dezember in der Sporthalle Niederwiesa zu. Dort treffen sich alle Jahre wieder zahlreiche Mitglieder des SV Grün-Weiß Niederwiesa zu einem besonderen Handballturnier. Dabei laufen nicht nur die "Fachleute" auf, sondern die Handballer haben sich auch wieder die Kollegen aus der Abteilung Fußball eingeladen. "Ich gehe davon aus, dass jeweils zwei Teams aus den beiden Abteilungen bei dem Turnier mitmachen", sagt Handball-Abteilungschef Lutz Müller. Das alljährliche Treffen findet schon mehr als ein halbes Jahrhundert statt, doch der Zweck sei immer derselbe. "Wir wollen uns bewegen und den Feiertagesbraten abtrainieren. Zudem treffen sich viele ehemalige Sportler, um über die vergangenen Zeiten zu schwatzen", sagt Müller.

Die Stammspieler des Handball-Bezirksligisten SV Niederwiesa werden jedoch höchstens als Zuschauer in der Sporthalle aufschlagen. Denn für die Grün-Weißen geht es schon am 8. Januar wieder um Punkte. "Da steht für uns eine Nachholpartie auf dem Programm, die zugleich dieHinrunde abschließt", sagt Müller. Und um sich bei der weihnachtlichen Punktejagd nicht zu verletzten, bekommen die Leistungsträger am Montag eine gut gemeinte Zwangspause verpasst.