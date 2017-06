Optimismus statt Nervosität

Um die Chancen auf den Klassenerhalt in der Fußball-Sachsenliga zu wahren, muss der BSC Freiberg heute gegen Reichenbach gewinnen. Paul Berger wird dabei eine Stütze sein.

Von Knut Berger

erschienen am 10.06.2017



Freiberg. Aus den Erklärungen von Paul Berger ist es nicht gleich herauszuhören, welche Bedeutung das heutige letzte Heimspiel der laufenden Fußball-Landesligasaison für den BSC Freiberg besitzt. Schließlich zählt der zentrale Mittelfeldspieler keinesfalls zu den Lautsprechern des Teams. Doch das Freiberger Eigengewächs ist ein Kicker, der in jeder Partie ganz genau weiß, worum es geht. Und so muss Trainer Stefan Birnbaum seine Spieler vor der enorm wichtigen Begegnung gegen den Reichenbacher FC, die heute 15 Uhr auf dem Platz der Einheit angepfiffen wird, auch nicht erst extra einnorden.

Denn für den BSC geht es in diesem Spiel aus sportlicher Sicht um sehr viel, wenn nicht gar um alles. Denn nach Lage der Dinge müssen vier Teams aus dem sächsischen Oberhaus absteigen. Aktuell würde es die Freiberger als 13. mit 20 Punkten erwischen. Reichenbach liegt mit 23 Zählern auf dem Konto unmittelbar davor. "Sicherlich ist das ein gewisser Druck für uns. Aber mich persönlich motiviert diese Situation eher, als dass sie mich hemmt", sagt Berger. Sicherlich habe er nicht vergessen, dass das Hinspiel 0:4 in die Hosen ging. Doch das sei längst abgehakt. "In unserem Team passt es, die Stimmung ist gut. Und in Anbetracht der Tatsache, dass wir gegen Reichenbach praktisch den kompletten Kader zur Verfügung haben, bin ich zuversichtlich" , sagt der 24-Jährige. Nicht nur, weil er in der laufenden Saison fünf Tore für die Bergstädter erzielte, ist er für die Truppe ein enorm wichtiger Mann. "Paul geht in jeden Zweikampf und ist ein Spieler, der über 90 Minuten stets alles reinhaut, was er zur Verfügung hat", sagt Birnbaum. Bei der Definition der heutigen Tagesaufgabe muss der Coach nicht viele Sätze bilden: "Wir dürfen uns keine Fehler leisten und hinten nichts zulassen. Zudem ist es Pflicht, dass wir im Angriff effektiv handeln und mit dem absoluten Willen, Tore zu machen, auflaufen." Dabei solle es aber jeder unterlassen, irgendwelche Kunststücke auf dem Rasen zeigen zu wollen. Mut haben ihm die letzten beiden Spiele gemacht, die der BSC nicht verloren hat. "Gegen Reichenbach wollen und müssen wir gewinnen." Denn wenn die Vogtländer den Dreier holen, können sie einen Spieltag vor dem Saison-Halali in Freiberg den Klassenerhalt sichern. Doch dieses Jubelszenario will man sich im Lager des BSC lieber nicht vorstellen. Um seine Truppe für dieses sogenannten Sechs-Punkt-Spiel endgültig fitzumachen, hat Birnbaum in dieser Woche bei seinen Schützlingen vor allem versucht, die Lust am Fußballspielen herauszukitzeln. Doch selbst wenn es gegen Reichenbach mit einem Sieg klappen sollte, ist Freiberg noch nicht gerettet. Am letzten Spieltag müsste die Birnbaum-Elf - einen eigenen Sieg bei der SG Taucha (15. Platz/4 Punkte) vorausgesetzt - darauf hoffen, dass Reichenbach zu Hause gegen den FC Lößnitz (11./26) nicht gewinnt. Die Freiberger können sich ihr persönliches Finale also heute erarbeiten.

Sachsenliga 29. Spieltag - Sa., 15 Uhr: BSC Freiberg - Reichenbacher FC (Platz der Einheit)