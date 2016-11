Optimismus trotz Punktabzug

Der SV Marbach hat in der Fußball-Mittelsachsenklasse den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Trotz der Hypothek von minus neun Zähler blickt der Verein schon wieder nach oben.

Von Joachim Eichler

erschienen am 15.11.2016



Freiberg/Mittweida. Am vorletzten Spieltag der Hinrunde wurden in der Mittelsachsenklasse nur fünf der insgesamt sieben Begegnungen angepfiffen. In Hainichen (gegen Zug) und Burkersdorf (gegen Striegistal) ließen die Plätze nach den Regenfällen der letzten Tage eine Austragung der Spiele nicht zu.

Gespielt werden konnte in Marbach, nachdem fleißige Helfer in der Woche den Platz von Laub befreit hatten und dieser dann noch gewalzt wurde. "Zum Glück hatte es in der Nacht zu Sonntag nicht mehr geregnet, sodass die Partie über die Bühne gehen konnte", sagt Trainer Uwe Stiebinger. Sein Team wollte unbedingt spielen und an die Leistung der Vorwoche in Zug (3:1) anknüpfen. Der Plan ging auf, denn es klappte mit dem 2:1 gegen einen spielerisch und läuferisch starken SV Fortschritt Lunzenau sehr gut. Es war der erste Heimsieg in der laufenden Saison, der macht dem Trainer wieder Mut auf mehr macht.

"Ich habe einige taktische Umstellungen vorgenommen, die nun greifen und von der Mannschaft in den zuletzt gut umgesetzt wurden", freut sich Stiebinger. Die sechs Punkte aus den letzten beiden Auftritten waren aber aus Sicht des Marbacher Trainers auch wichtig. Vor drei Wochen spielte seine Elf noch in der Spitzengruppe mit, nach dem Abzug von neun Punkten aufgrund fehlender Schiedsrichter im Verein ging es von heute auf morgen plötzlich um den Klassenerhalt. "Zum Glück hat es die Truppe gut weggesteckt. Keiner hat Frust geschoben, vielmehr rückten die Spieler noch enger zusammen", so Stiebinger. Aus Sicht des Trainers funktioniere und harmoniere die Mannschaft im Moment sehr gut.

Fortschritt Lunzenau war allerdings der erwartet schwere Gegner. Diese habe die Laufwege der Gäste zugestellt und somit wenig zugelassen, so Stiebinger. Zudem brachte das schnelle Führungstor von Ronny Wiesner (3.) nicht die erhoffte Sicherheit. Man habe es trotz weiterer Tormöglichkeiten verpasst, nachzulegen, so der Marbacher Coach. Vielmehr kassierten die Hausherren den Ausgleich durch Wenzel (15.). Daran hatte zwar Ersatzkeeper Adrian Reuter eine Aktie, doch später hielt er mit einer Parade sein Team auf der Siegerstraße. In der 75. Minute wurde die Geduld der Marbacher nach einem schönen Angriffszug über drei Stationen belohnt. Am Ende stand Torjäger Ronny Wiesner wieder goldrichtig und erzielte mit dem 2:1 nicht nur den Siegtreffer, sondern auch sein 14. Saisontor. Nur der Langenauer Patrick Thiele (21 Tore) ist in dieser Rangliste erfolgreicher. Mit diesem Dreier kletterte der SV Marbach auf den 7. Tabellenplatz, während Fortschritt Lunzenau nun Neunter ist. Beide Teams haben 13Punkte auf ihrem Konto.

Einen Zähler weniger besitzt Aufsteiger Siebenlehner SV (12./12) nach seinem zweiten Saisonsieg. Der fiel mit 4:1 (3:0) gegen den Mitaufsteiger SSV Sayda deutlich aus. "Natürlich konnten wir diesen klaren Sieg nicht erwarten", sagt der Siebenlehner Abteilungsleiter Lothar Berszick und fügte noch hinzu, dass der Dreier verdient war. Über die gesamte Spielzeit bestimmten die Hausherren die Partie und führten durch Tore von Adam (9.), Möbius (2., 36.) und Leier (62.) schon mit 4:0, ehe dem Saydaer Porstmann (82.) der Ehrentreffer gelang. Herbstmeister Langenau bezwang Großwaltersdorf 4:1.