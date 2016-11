Optimistisch gegen Angstgegner

Die Handballer der HSG Freiberg empfangen morgen den HC Burgenland. Dabei soll eine schwarze Serie zu Ende gehen.

Von Steffen bauer

erschienen am 25.11.2016



Freiberg. Es ist dieser Tage nicht alltäglich, dass sich ein Ausländer in Sachsen richtig heimisch fühlt. Bei Damian Kowalczyk, dem polnischen Torhüter der HSG Freiberg, ist das jedoch der Fall. "Ich fühle mich absolut wohl und zuhause", sagt der 27-Jährige, der gemeinsam mit seiner Frau Kornelia vor eineinhalb Jahren nach Freiberg kam und sich eigentlich von Beginn an in die alte Bergstadt verliebte. Die Leute seien immer noch nett, und die Stadt wunderschön, sagt er.

Inzwischen wohnt die junge Familie zu dritt im Freiberger Stadtteil Friedeburg: Kornelia Kowalczyk, die als Trainerin den Handballerinnen des SV Rotation Weißenborn zu noch mehr Schwung verholfen hat, brachte am vergangenen Wochenende Töchterchen Hanna zur Welt. Das sei das Größte, strahlt Damian. "Ich bin überglücklich." Und da er zumindest im Moment auch nachts noch genügend Schlaf bekommt, steht morgen einem erfolgreichen Heimspiel der HSG gegen den HC Burgenland mit Kowalczyk als starkem Rückhalt nichts im Wege.

Denn der frühere Torhüter des polnischen Zweitligisten Olimpia Piekary hat sich nach einigen Anlaufschwierigkeiten in der vorigen Saison zum absoluten Leistungsträger und Publikumsliebling in der Ernst-Grube-Halle gemausert. "Damian ist eine große Stütze und auch aufgrund seiner Erfahrung ganz wichtig für die Mannschaft", lobt HSG-Trainer Anel Mahmutefendic. Beim 23:21 in Delitzsch ließ Damian Kowalczyk in der 1. Halbzeit ganze sechs Bälle passieren und legte im Verbund mit der starken Abwehr den Grundstein für den bislang einzigen Auswärtssieg der Saison.

Dass die HSG mit 228 Gegentreffern in neun Spielen die viertbeste Abwehr der Oberliga stellt, ist nicht zuletzt Verdienst aller Freiberger Torhüter. Man sei in der glücklichen Lage, "dass wir insgesamt drei starke Keeper im Kader haben", sagt Mahmutefendic. Als gegen Staßfurt (32:31) sowohl Damian Kowalczyk (verletzt) als auch Tino Hensel (beruflich) ausfielen, sprang Benjamin Koch in die Bresche und half maßgeblich mit, den ersten Sieg 2016/17 zu sichern.

Inzwischen sind es drei geworden, morgen soll nun Nummer 4 folgen, hofft Damian Kowalzyk, der schon gut Deutsch spricht und neben dem Handball bei einem Sponsor der HSG beschäftigt ist. Allerdings hat der junge Pole, der aus der Woiwodschaft Schlesien kommt, mit den morgigen Gästen aus Sachsen-Anhalt noch nicht ganz so gute Erfahrungen gemacht. Im Vorjahr zog die HSG daheim mit 43:48 den Kürzeren, in Naumburg gab es ein 35:41, wobei Damian Kowalczyk damals verletzt zuschauen musste. In der Serie davor gab es ebenfalls zwei Niederlagen, auswärts kam die HSG gar mit 45:60 unter die Räder.

Der HC Burgenland sei für einige Spieler eine Art Angstgegner, sagt Kowalczyk. "Aber wir müssen natürlich keine Angst haben." Die Mannschaft habe in Delitzsch gezeigt, was sie kann, wenn sie durchweg konzentriert agiert. "Nun müssen wir das konstant zeigen."

Auch Trainer Anel Mahmutefendic ist optimistisch, wenngleich er sich manchmal wie ein Plattenspieler vorkomme, lächelt der Bosnier. "Ich kann mich immer nur wiederholen, wenn ich der Mannschaft sage, dass wir jeden in der Liga schlagen können", betont der HSG-Coach. "Allerdings nicht mit 80 Prozent."

Morgen wäre es an der Zeit, die schwarze Serie gegen die Burgenländer zu unterbrechen und die Punkte in Freiberg zu behalten. Nicht immer müssen willkommene Gäste am Ende auch beschenkt werden.

Mitteldeutsche Oberliga 11. Spieltag Sa., 20 Uhr: HSG Freiberg - HC Burgenland