Peniger Damen sorgen im Derby schnell für klare Verhältnisse

In der Handball-Bezirksklasse haben die Frauen des TSV Fortschritt Mittweida eine 11:26- (6:14)-Niederlage einstecken müssen. Die Mittweidaer Männer-Reserve steht dagegen kurz vor der Titelverteidigung.

Von Robin Seidler

erschienen am 14.03.2017



Mittweida. Freud und Leid lagen bei den Handball-Mannschaften des TSV Fortschritt Mittweida beim Heimspieltag am Samstag dicht beieinander. Nachdem die Bezirksliga-Männer den Spitzenreiter bezwangen, war für die Damen im Derby gegen den TSV Penig bei der 11:26-Niederlage nichts zu holen.

Auf beiden Seiten war bereits im Vorfeld klar, dass die Teams ersatzgeschwächt in die Partie gehen würden. Besser kompensiert haben es die Peniger Damen. "Fünf fehlende Stammspielerinnen lassen sich nun einmal nicht kompensieren", sagte Michele Hartwig. Die Fortschritt-Damen versuchten, mit dem dezimierten Kader ihre Chancen in einer offensiven Deckung zu suchen. Sie stellten Julia Korb und Vanessa Kühn zu, doch dadurch boten sich für die Penigerinnen sofort Lücken, die sie zu einer 3:0-Führung nutzten. Über die Station 5:2 konnten sich die Gäste gar auf 11:2 absetzen, bei Mittweida verletzte sich zu allem Überfluss auch noch Nicole Wagner. Bis zur Pause konnten die Mittweidaerinnen das Geschehen ausgeglichen gestalten. Beim Stand von 6:14 wurden die Seiten gewechselt.

In der zweiten Halbzeit mussten die Peniger Fans zunächst lange auf das erste Tor warten, doch über die Stationen 6:16, 8:19 und 10:20 war die Partie frühzeitig entschieden. Bei den Gästen fügten sich mit Birte Saßmannshausen und Sina Frenzel Spielerinnen aus der A-Jugend gut in das Mannschaftsgefüge ein. "Es war trotz der Personalnot eines der besten Spiele, die wir in dieser Saison bestritten haben", sagte Torjägerin Julia Korb. Mit 28:6 Punkten sind die Penigerinnen Zweiter. Mittweida (8./13:21) muss in der Tabelle dagegen eher nach unten schauen.

Statistik Mittweida: Gutschick, Böhme, Podzimek, Kirsten, Lena Hübler, Luisa Hübler, Köhler (4), Hammerschmidt, Sahm, N. Wagner (1), Martin, Kretzschmar (6)

Penig: Zschunke, Korb (12/1), Meyer, Saßmannshausen (2), Vanessa Kühn (2), C. Schneider (3), Vivien Kühn (3), Frenzel (1/2)

In der Kreisliga haben die Männer der zweiten Mittweidaer Mannschaft dagegen wieder jubeln können. Sie gewannen ihr Derby gegen den TSV Penig mit 29:23 (14:9) und sind noch einen Sieg vom erneuten Gewinn der Meisterschaft entfernt. "Allerdings war es kein Selbstläufer. Die Mannschaft hatte in der ersten Halbzeit Probleme, den Penigern Paroli zu bieten", sagte die Mittweidaer Handball-Abteilungsleiterin Grit Kopasz. Durch die mangelnde Chancenverwertung konnten die Peniger lange ein Unentschieden halten. Gegen Ende der ersten 30 Minuten klappte es bei den Hausherren besser. Bis zur Pause konnten sie auf 14:9 davonziehen. In der 2. Halbzeit stand nun auch die Mittweidaer besser und die Fortschritt-Routiniers zeigten den Penigern nun ihre Grenzen auf. Von den Toren her gestalteten sich die zweiten 30 Minuten nahezu ausgeglichen, doch beim 29:23-Erfolg brannte für die Gastgeber, die nun 18:2 Punkte auf dem Konto haben, nichts mehr an. Penig ist mit 12:10 Punkten Dritter der Kreisliga und können rechnerisch nur noch von der HSG Muldental eingeholt werden. (mit mhar/gbö)

Statistik Mittweida II: Kunath, Kopasz, Clauß (8), Krause (3), Niclas, Kirsten (2), Just (2), F. Natzschka (3), Vogler (2), Keil (3), Tippner (5), Müller