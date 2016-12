Pestalozzi-Schüler rollen vor

Die Verantwortlichen des TSV Fortschritt Mittweida ziehen nach den Kindersporttage ein positives Fazit und kündigten bereits eine Neuauflage im kommenden Jahr an. Allerdings gab es auch es kritische Töne.

Von Robin Seidler

Mittweida. Die Kindersporttage des TSV Fortschritt Mittweida haben sich auch bei der zweiten Auflage als Erfolgsgeschichte entpuppt. Besonders die Grundschulwettbewerbe sowie das Schauturnen und das Bambinifest am Sonntag zogen viele Zuschauer an. Auch Fortschritt-Präsident Steffen Ziegler wirkte mit: Der Vereinschef saß unter anderem in der Jury bei der Talentshow, die schließlich die Garde des Mittweidaer Karnevalvereins gewann. Zuvor hatte er beim Grundschulwettbewerbs Mittweidas Oberbürgermeister Ralf Schreiber und Sponsoren empfangen.

"Ich denke, dass wir in Mittweida mehr Veranstaltungen dieser Art brauchen. Deshalb wird es auch im kommenden Jahr auf jeden Fall die Kindersporttage des TSV geben", kündigte Ziegler bereits an. Dann sollen diese wahrscheinlich schon im November stattfinden. Zudem habe sich das Konzept, den Sport und die Talentshow zusammenzubringen, bewährt. "Die gesamten Kindersporttage sind eine Veranstaltung für die Stadt, die Kinder und den Sport bei uns", erklärte Ziegler. Der TSV sei zwar federführend bei der Ausrichtung gewesen, allerdings war beispielsweise mit dem SV Germania ein zweiter Verein mit ins Boot geholt worden.

Den Grundschulwettbewerb gewannen die Kinder der Pestalozzischule vor der Grundschule Erlau. Für den Leichtathletik-Abteilungsleiter und Hauptorganisator der Veranstaltung, Maik Metzler, gab es allerdings zwei Wermutstropfen. "Einerseits haben nur vier Grundschulen am Wettbewerb teilgenommen, da die Grundschule Altmittweida am Freitag noch abgesagt hatte. Das ist für mich unverständlich", sagte Metzler. Was ihn fast noch mehr wurmte, war aber die Tatsache, dass sowohl bei den Grundschulen als auch bei den Kindergärten kein Leiter bei der Veranstaltung dabei war. "Nicht einmal zur Siegerehrung konnten wir Führungskräfte aus den Einrichtungen begrüßen. Teilweise haben die Eltern dann die Siegerchecks mit nach Hause nehmen müssen", sagte Metzler.

Zudem befürchtet der Mitorganisator, dass dies ein schlechtes Licht auf kommende Veranstaltungen werfen könnte. "Wenn die mehr als 100 Helfer und auch die Sponsoren sehen, dass keiner von den Leitern der Einrichtungen da ist, kann das schon die Motivation für die nächsten Kindersporttage dämpfen."

Ein Publikumsmagnet war einmal mehr das Schauturnen, das sich für die Turnabteilung des TSV zudem rechnete: Insgesamt kamen 300 Euro an Spenden zusammen, die die Turner für einen neuen Mattenwagen verwenden wollen. "Die Hälfte des Geldes ist schon rein", sagt Maik Metzler, der am Wochenende alles leitete und bereits seit Januar mit der Organisation beschäftigt war. "Ohne die Sponsoren wäre diese Veranstaltung aber nicht zu stemmen", dankte er allen Förderern.