Piloten rÃ¼sten fÃ¼r das Finale

Piloten rüsten für das Finale

Die Geländefahrer aus der Region stehen vor einer Entscheidung des Motorsport-Herzens: Zschopau oder Kempenich, Sekt oder Selters?

Von Matthias Heinke

erschienen am 15.10.2016



Penig. Der Terminplan des Deutschen Motorsportbundes will es trotz aller Interventionen der Ausrichter so, dass zum wiederholten Male das Finale der Internationalen Deutschen Enduromeisterschaft bei "Rund um Zschopau" am kommenden Samstag und der letzte Lauf für die Cup-Fahrer am Tag darauf in Kempenich stattfinden. Damit haben eine ganze Reihe von Motorsportlern jedoch ihre Probleme.

Einer davon ist Oliver Otte, der Gesamtführende der zweiten deutschen Enduro-Liga sowie in der Klasse E3B. "Rund um Zschopau ist unser Heimspiel und das beste Rennen der ganzen Saison. Aber für uns in der Cup-Serie gibt es hier nun einmal leider keine Punkte. Deshalb muss ich in Kempenich starten", sagt der Eppendorfer - und ärgert er sich genauso wie viele andere Fahrer. Bis zuletzt habe er überlegt, ob er nicht bei beiden Veranstaltungen dabei sein kann, so Otte.

Da sein Start in Kempenich (Rheinland-Pfalz) erst 11 Uhr sein wird, kam diese Variante immer näher. "Das Team hätte alles dafür getan", sagt der 28-Jährige. "Doch ich würde mich in den Allerwertesten beißen, wenn irgendetwas schiefläuft und ich das B-Championat noch verliere." Auf seinen Verfolger in der Gesamtwertung, Mario Günster aus Flörsheim, hat der Eppendorfer fast 30Punkte Vorsprung. Man sei sehr entspannt bei diesem Zweikampf, schmunzelt der Eppendorfer. "Wir reden vor und auch nach den Rennen miteinander."

Für Marco Bunn aus Langenleuba-Niederhain steht in Kempenich mit sechs Punkten Rückstand auf den Zschopauer Michael Domagalla ein Podestplatz auf dem Spiel. Derzeit ist der 27-Jährige Vierter der Klasse E1B, doch die Konkurrenz wird genau beobachtet. "Ich weiß, dass Micha für Zschopau genannt hat. Aber das ist letztlich egal. Schließlich steht für uns ja auch noch die Mannschaftswertung auf dem Spiel", sagt Bunn. Tatsächlich hat der Zschopauer für sein Heimspiel gemeldet, ohne die Wertung in seiner Klasse außer Acht zu lassen. "Ich fahre eine Doppelschicht in Zschopau und Kempenich", sagte der 25-Jährige.

Schweren Herzens wird Joe Pfefferkorn auf "Rund um Zschopau" verzichten. "Immerhin war ich dort mehrfach im Ziel. Aber aus privaten Gründen muss ich erst einmal pausieren. Es ist schade, aber nicht zu ändern", sagt der Elsdorfer, der zu den Six Days ins nordspanische Navarra gereist ist. Die ersten beiden Tage der Team-Weltmeisterschaft seien vor allem staubig gewesen, berichtet der 33-Jährige. "Zum Glück muss ich nicht fahren, sondern bin nur zum Zuschauen hier."

Für Toni Pester wäre in der Klasse E2B bei nur einem Punkt Rückstand auf Bronze das rheinland-pfälzische Kempenich ein lohnenswertes Ziel. "Das sind aber 600 Kilometer für eine Fahrt. Dabei habe ich einen Top-Lauf vor der Haustür. Ich starte also in Zschopau'", erklärt er seine Motivation. Der Peniger kann sich auch noch an seinen allerersten Start erinnern. "Da ist mir das Motorrad abgekocht", lacht Pester. "Danach bin ich immer ins Ziel gekommen." Genau wie er hoffen alle Motorsportfreunde auf ein tolles Wochenende beim deutschen Enduroklassiker.

Für Edward Hübner, den Meisterpiloten aus Penig, war die Saison bereits im August beendet. Beim vierten Lauf zur Deutschen Enduro- Meisterschaft in Waldkappel zog sich Hübner bei einem Sturz einen offenen Trümmerbruch am linken Sprunggelenk zu. Seitdem musste er sich mehreren Operationen unterziehen. Auch wenn der Heilungsprozess noch Wochen in Anspruch nehmen wird, ist Hübner optimistisch, rechtzeitig zur neuen Saison wieder fit zu sein. (mit tei)

"Rund um Zschopau" Zeitplan Freitag, 21. Oktober: 19.10 Uhr Prolog; Samstag, 22.Oktober: 8Uhr Geländerlauf (Start Zschopauer Markt)

Buchtipp "Rund um Zschopau. Die Geschichte einer Motorradgeländefahrt" von Steffen Ottinger aus Frankenberg. Beide Bände sind in den Geschäftsstellen der "Freien Presse" erhältlich.