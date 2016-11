Primus wahrt weiße Weste

Barkas Frankenberg hat auch das Gipfeltreffen in Großwaltersdorf mit 1:0 gewonnen. Der Torjäger ließ sich aber lange Zeit.

Von Knut Berger

erschienen am 21.11.2016



Großwaltersdorf. Nach dem Abpfiff hatten die meisten Frankenberger Spieler ein paar dunkle Flecken auf ihren Trikots, aber auch die Gewissheit, in der Fußball-Mittelsachsenliga weiter über eine weiße Weste zu verfügen. Denn auch der Tabellendritte TSV Großwaltersdorf vermochte es gestern trotz des Heimvorteils nicht, Barkas die ersten Punkte abzujagen. Am Ende nahm der Ligaprimus durch einen späten Treffer von Torsten Frank (85.) den Dreier mit und führt nach der Hinrunde das Klassement mit 36 Zählern an - 12 Punkte vor dem BSC Freiberg II (24). Großwaltersdorf bleibt mit 23 Zählern Dritter.

Bei stürmischen Wind entfachte Frankenberg zwar keinen fußballerischen Orkan, doch am Sieg der Gäste gab es nichts zu rütteln. Barkas-Trainer Marcus Oestreich sah dies genau so, wollte seinem Team deshalb aber keine glatte Eins ins Spielzeugnis schreiben. "In der ersten Halbzeit lief es bei uns sehr gut, es fehlte nur ein Treffer. Nach dem Wechsel agierte mein Team weniger souverän", sagte der Coach, der jedoch völlig zurecht ein klares Chancenplus bei seinen Männern sah.

Allerdings dürfte das Gipfeltreffen zwischen Großwaltersdorf und Frankenberg keinerlei Chance haben, in das Geschichtsbuch des mittelsächsischen Fußballs eingetragen zu werden. Dafür boten beide Teams den 165 Zuschauern zu wenig. Ein erstes Achtungszeichen setzte Gästespieler Christoph Antal, der einen satten Schuss knapp über das Tor platzierte. Fast im Gegenzug hatte Patrick Bellmann eine Möglichkeit, konnte den Ball aber nicht unterbringen. Auch ein Versuch des Frankenbergers Clement Peyrard ging knapp vorbei. Danach war Barkas-Keeper Nico Bretschneider bei einem Freistoß von Oliver Petermann auf dem Posten. Kurz vor der Pause verzog Frank aus aussichtsreicher Position denkbar knapp. "Mit dem Unentschieden zur Pause waren wir gut bedient", sagte Großwaltersdorfs Trainer Mirko Schwoy.

Nach dem Seitenwechsel ging es auf dem Platz etwas flockiger zu, wenngleich zündende Ideen einfach nicht kamen. Nach einer Stunde bediente Peyrard seinen Teamkollegen Steffen Kellig. Doch dessen Schuss wurde nur für die unmittelbar an den Sportplatz angrenzende Wohnbebauung eine Gefahr. Die Gastgeber versuchten zwar in der Folgezeit, in der gegnerischen Hälfte Unruhe zu stiften, doch der Erfolg war überschaubar. In der Schlussphase vergab zunächst der eingewechselte Danny Koszellni, dann fehlten Peyrards Geschoss nur Zentimeter.

Schließlich richtete es Torsten Frank mit seinem 13. Saisontreffer: Im Anschluss an einen Freistoß markierte er das Tor des Tages. "Wir haben nie die Geduld verloren, das Spiel souverän zu Ende gespielt und verdient gewonnen", sagte der Torschütze. Dem wollte Schwoy nicht widersprechen. "Wie das Tor gefallen ist, war bitter. Doch auch wenn es in der zweiten Halbzeit für uns etwas besser lief, waren wir nie so richtig an einem eigenen Treffer dran", fasste der TSV-Coach zusammen und lobte den Gegner. "Frankenberg steht nicht umsonst ganz oben. Wir haben aus unseren derzeitigen Möglichkeiten das Maximum herausgeholt. Fast hätte es zu einem Punkt gereicht", sagte Schwoy.