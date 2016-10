Radballer aus Rheinland-Pfalz packen Pokal der Bergstadt ein

Die beiden Gastgeber-teams aus Freiberg schlagen sich dennoch während des Traditionsturniers achtbar. Der Trainer hat bereits Fehler ausgemacht, die behoben werden sollen.

erschienen am 17.10.2016



Freiberg. Das Publikum, das die beiden Radball-Teams des TV Freiberg immer wieder anfeuerte, konnte sich am Sonnabend während des traditionellen Turniers um den "Pokal der Bergstadt Freiberg" von der guten Entwicklung der Freiberger Radballer selbst ein Bild machen. Obwohl beide Heimmannschaften in der Heubner-Sporthalle eine gute Leistung zeigten, konnten sie ihr Ziel, den Pokal nach Freiberg zu holen, nicht verwirklichen, so Trainer Hans-Jürgen Fischer.

Im ersten Spiel standen sich die beiden Duos des TV 1844 gegenüber und zeigten, dass sie sich gut auf die neue Wettkampfsaison vorbereitet haben. Die Erste, besetzt durch Eric Rudolph und Andreas Müller, machte von Anfang an richtig Druck und gab der zweiten Vertretung kaum Chancen. Patrick Paschke und Tom Sontowski konnten lange das Tor sauber halten, mussten dann aber durch Abspielfehler zwei Gegentore hinnehmen. Paschke konnte aber vor der Pause noch den Anschlusstreffer erzielen.

Auch in der zweiten Halbzeit schenkten sich beide Mannschaften nichts. Mitte der zweiten Hälfte wurde die Erste immer stärker und nutzte gleich mehrere Unsicherheiten, und konnte einen sicheren 6:1-Sieg einfahren. Im zweiten Spiel gegen RV Klaffenbach, dem Pokalgewinner des vergangenen Jahres, drehten die TV-Radballer wiederholt richtig auf und gewannen mit 6:3. Trotz starker Gegenwehr war der Sieg nie in Gefahr. Die weiteren Spiele gewann die erste Vertretung souverän - gegen LRV Cottbus mit 5:2 und gegen Grün-Weiß Lippersdorf mit 7:2. Die Entscheidung musste nun das Match TV 1 gegen RV Bolanden bringen. Beide Mannschaften waren bis dahin punktgleich. Es standen sich zwei gleichwertige Teams gegenüber, die erst einmal am Anfang auf Sicherheit gingen. Offenbar wollte keiner einen Fehler machen. Durch zwei Strafbälle gelang es aber Freiberg, in Führung zu gehen. Das gab zwar erst einmal Sicherheit, konnte aber den Anschlusstreffer nicht verhindern. Jetzt wurde um jeden Ball richtig gekämpft. Die TV-Radballer konnten wieder vorlegen und einen Zwei-Tore-Vorsprung in die Pause retten. Zwei Abspielfehler nutzte der Gegner jedoch und erzielte den Gleichstand. Nun ging es um alles, doch das Glück war nicht auf der Seite der Freiberger. Kurz vor Ultimo konnte Bolanden das 5:4-Siegtor erzielen, rettete den Vorsprung über die Zeit und gewann den Pokal. Die zweite

Mannschaft des TV 1844 zeigte insgesamt eine gute Leistung und landete auf Platz 4. Die Fehler, die die Freiberger Teams im Angriff und in der Verteidigung gemacht haben, "müssen im Training abgestellt werden", so Fischer. "Trotzdem können wir mit Zuversicht in die neue Wettkampfsaison blicken." (hajf)

Platzierung: 1. RV Bolanden 15 Punkte, 25:13 Tore; 2. TV 1844 I 12, 28:13; 3. RV Klaffenbach 9, 18:18; 4. TV 1844 II 3, 11:19; 5. Grün Weiß Lippersdorf 3, 10:21; 6. LRV Cottbus 3, 10:21