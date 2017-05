Riesengaudi im Dachsbau

Die Oberliga-Handballer der HSG Freiberg haben vor 200 Zuschauern gegen den eigenen Fanclub mit 21:22 verloren. Das Ergebnis war natürlich völlig nebensächlich.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 15.05.2017



Freiberg. Anel Mahmutefendic will in dieser Woche klare Worte finden, zudem gemeinsam mit seiner Mannschaft Videostudium betreiben. Denn was der Trainer der Freiberger Oberliga-Handballer am Freitagabend zu sehen bekam, schmeckte ihm gar nicht. Mit 21:22 verlor die HSG, auch Dachse genannt, gegen die Hugos, eine Auswahl des eigenen Fanclubs.

"Das war sicherlich ein sehr starker Gegner, aber solche Fehler darf man nicht machen", sagte Mahmutefendic und kündigte umgehend seinen Rücktritt an. Aber Spaß beiseite. Dass der Freiberger Coach den Verein Richtung Drittligist TV Neuhausen (Baden-Württemberg) verlassen wird, steht schon länger fest. Und hat nichts mit dem Ausgang des Zusatzspiels nach Saisonende zu tun. Im Gegenteil: "Diese Aktion hat einmal mehr gezeigt, was für ein Zusammenhalt in diesem Verein steckt", sagte Anel Mahmutefendic. "Das war ein Riesenspaß."

Obwohl sich die Hugos seit Anfang des Jahres auf das Spiel vorbereitet und dieses auch oft genug öffentlich angekündigt hatten, wurde den meisten von ihnen vor dem Spiel erst einmal flau im Magen. "Da kamen immer mehr Leute in die Halle. Damit hätten wir nie gerechnet", sagte Hugos-Kapitän Tom Walther. Knapp 200 waren es am Ende, und die bekamen 60 Minuten lang viel geboten. Während sich die Hugos mit den erworbenen Fähigkeiten - Trainer der Mannschaft ist HSG-Kapitän Jens Tieken gewesen - mitunter beachtlich durch eine tapfer kämpfende Dachse-Abwehr spielten und zu vielen Toren kamen, sorgten die gestandenen Handballer der HSG mit Trickwürfen und Flugeinlagen für Spaß auf dem Parkett und auf den Rängen. Besonders spielfreudig dabei: Mahmutefendic selbst und seine drei Torhüter Tino Hensel, Damian Kowalczyk und Benjamin Koch, die alle auf dem Feld ran durften.

Auf der anderen Seite sorgten die Hugos mit einigen Einlagen für Unterhaltung. So stand der Torhüter kurzzeitig mit Vollhelm zwischen den Pfosten, es wurden Auszeiten bei gegnerischem Angriff genommen, zwei Hugo-Damen brachten den Ball mit Huckepack über das gesamte Feld. "So eine Aktion sucht Seinesgleichen", sagte Stefan Lange, Geschäftsführer der Freiberger Spielbetriebsgesellschaft. "Wir sind stolz auf diesen Fanclub, der immer hinter uns steht. Dass alle Spieler, die noch nicht im Urlaub sind oder verletzt waren, mitgemacht haben, war der Dank der Mannschaft an die Mädels und Jungs." Lange selbst setzte sich während des Spiels übrigens an die Trommel und gab den Rhythmus an oder sorgte am Grill für die Verpflegung.

Nach der Standpauke samt Videostudium wartet auf die HSG-Handballer nun endgültig die erste Phase der Sommerpause, ehe im Juni die Vorbereitung auf die neue Saison unter dem neuen und alten Trainer Jiri Tancos startet. Die Hugos hingegen haben etwas frei. "Sie überlegen noch, ob sie überhaupt wieder spielen. Ungeschlagen abzutreten, das hat ja auch was", sagte Trainer Jens Tieken. Das könne man aber erst in ein paar Tagen besprechen. "Bis dahin feiert die Truppe ihre phänomenale Leistung."