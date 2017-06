Rochlitzer hofft auf gutes Blatt

Remo Köpping startet heute bei den Deutschen Einzelmeisterschaften der Skatspieler in Bremen. Dabei will er besser abschneiden als bei seiner Premiere 2012. Ein Platz unter den besten 50 darf es in der Hansestadt sein.

Von Robin Seidler

erschienen am 10.06.2017



Rochlitz. Normalerweise ist Remo Köpping in lockeren Skatrunden immer mal für einen Scherz aufgelegt. Heute und morgen wird er sich das allerdings ein wenig verkneifen. Denn bei der Deutschen Einzelmeisterschaft in Bremen geht es für ihn darum, eine gute Platzierung zu erreichen.

"Außerdem will ich ja die anderen Spieler am Tisch nicht stören", erklärt der 45-jährige Rochlitzer schmunzelnd. Für den selbstständigen Bau-Unternehmer ist es die zweite Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft. Bereits im Jahr 2012 war er in Ulm dabei. Damals war er mit seinem Vereinskameraden vom SC Rochlitz, Mario Ligatsch, in Baden-Württemberg. "Dort bin ich am Ende auf dem 151. Platz gelandet. Diesmal wäre es schön, wenn ich unter die besten 50 komme", sagt er. Allerdings weiß er auch genau, dass dafür Spielglück vonnöten sein wird. "Ich denke mal, dass 35 Prozent Können ist. Ansonsten braucht man ja auch gute Karten", so Köpping. Außerdem sei es in Bremen am Wochenende wichtig, dass er auch seine Gegner gut beobachtet, falls es die Karten mit ihm einmal nicht so gut meinen. "Das könnte dann später noch helfen." Angesetzt sind in einem Bremer Hotel acht Serien am Samstag sowie am Sonntag. Für die Fahrt hat sich Köpping mit Skatfreunden aus Chemnitz sowie mit Manfred Adomat vom SC "Vier Wenzel" Flöha/Erdmannsdorf, der sich bei den Senioren qualifizierte, zusammengetan. "Wir fahren alle gemeinsam in einem Auto", so Köpping. Doch für einen Stadtbummel in Bremen werde die Zeit wohl zu knapp.

Der Rochlitzer hat sich - wie alle anderen sächsischen Starter auch - zunächst beim Bezirksausscheid durchgesetzt. Im Landesausscheid wurde der Muldestädter schließlich Neunter, die besten Elf bekamen ein Ticket für die Deutsche Meisterschaft. "Beim Landesausscheid waren noch sechs Rochlitzer Skatfreunde dabei. Viele von ihnen wurden erst kurz vor Schluss abgefangen", erinnert sich Köpping.

Vor 30 Jahren kam er zum Skat. "Damals hat der SC Rochlitz noch in der "Schlossaue" gespielt, und da ich oft mit meinem Vater und Verwandten gereizt habe, bin ich dann einfach einmal mitgegangen", so Köpping. Nach der Wiedervereinigung ging er für einige Jahre nach Stuttgart und suchte sich dort ebenfalls einen Verein. Seit 19 Jahren lebt er wieder in Rochlitz und spielt beim SC in der Sachsenliga. "In Bremen könnte ich aber sogar auf Bundesliga-Spieler treffen", sagt er und sieht seine Chancen deshalb eher im Außenseiter-Bereich.

Klappt es mit dem Titel, wäre dies mit 400 Euro Preisgeld verbunden. "Dann habe nicht nur die Hotelkosten wieder rein, sondern es bleibt auch ein kleiner Gewinn übrig", scherzt er. In Rochlitz ist die Skat-Abteilung derzeit eher klein. Zehn Mitglieder reizen regelmäßig im Punktspielbetrieb sowie beim Training mittwochs, 18 Uhr in Rochlitz (Meine kleine Kneipe). "Neue Skatfreunde sind bei uns gern gesehen. Mit unseren zehn Spielern ist es meist schon schwer, zu den Punktspielen die Mannschaften voll zu bekommen", so Köpping.