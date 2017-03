Rotation erneut gestoppt

Im Spitzenspiel der Handball-Verbandsliga haben die Weißenbornerinnen gegen Bischofswerda mit 24:26 verloren - und damit auch Platz 1 in der Tabelle.

Von Knut Berger

erschienen am 06.03.2017



Weißenborn. Im Kampf um den Gipfel der Handball-Verbandsliga ist der SV Rotation Weißenborn auf dem Weg nach oben gestoppt worden. Die Schützlinge von Trainerin Kornelia Kowalczyk verloren zu Hause das Spitzenspiel gegen den VfB Bischofswerda 24:26 (11:9) und müssen sich mit 28:6 Zählern nun auf dem 2. Tabellenplatz einrichten. Das Team aus Ostsachsen grüßt hingegen mit 30:4 Punkten von ganz oben und hat beste Karten, den Aufstieg in die Sachsenliga zu packen. Rotation kann nicht mehr aus eigener Kraft Meister der Verbandsligastaffel Ost werden.

Trotz aller Enttäuschung über die Niederlage gibt sich das Weißenborner Team aber im Kampf um die Spitze nicht vorzeitig geschlagen. "Wir wussten alle, dass es ein schweres Spiel wird. Mit der ersten Halbzeit bin ich komplett zufrieden. Aber in den letzten 15 Minuten haben wir zu hektisch agiert und die Angriffe zu ungenau abgeschlossen", sagte Kornelia Kowalczyk, die ihre Mädels trotz der Niederlage für ihren kämpferischen Auftritt lobte. Dennoch sei es der Mannschaft nicht gelungen, den verletzungsbedingten Ausfall von Spielmacherin Julia Uhlemann zu kompensieren.

Nach ausgeglichenem Beginn (4:4) gelang es den Gastgeberinnen, sich über die Station 8:6 eine 11:9-Pausenführung herauszuwerfen. Nach dem Seitenwechsel baute Rotation die Führung auf 15:12 aus, doch dann drehte sich der Wind. Bischofswerda glich Mitte der zweiten Hälfte aus (17:17), ging anschließend in Führung und gab den Vorteil nicht mehr aus der Hand.

Da Rotation aber lange Tuchfühlung hielt (19:20/49.), sprach Weißenborns Sportkoordinator Ralf Hallas nach dem Abpfiff völlig zurecht von einem Match auf Augenhöhe. "Manchmal haben uns die Ideen und das Glück gefehlt. Auf jeden Fall war es ein Duell zweier gleichwertiger Mannschaften, in dem sich unser Team zu keinem Zeitpunkt aufgegeben hat."

Rückraumspielerin Julia Kiulies, die mit sieben Treffern fast ein Drittel der Weißenborner Tore markierte, sah trotz der Niederlage positive Aspekte. "Gegenüber dem Hinspiel in Bischofswerda haben wir zuhause unsere Chancen viel besser genutzt", sagte die 18-Jährige, die seit der 6.Klasse Handball spielt, jetzt in Leipzig studiert und Lehrerin werden möchte. Die Oberschönaerin durchlief einst die Weißenborner Nachwuchsschule, spielte zwei Jahre in Oederan und kehrte im vergangenen Sommer zu ihren sportlichen Wurzeln zurück. Wie die 18-Jährige betonte, will sie im Saisonverlauf ihr persönliches Torekonto noch deutlich aufstocken.

Damit würde sie ihrer Trainerin eine große Freude machen. Denn Kornelia Kowalczyk hat noch einiges vor. "Wir geben uns im Kampf um Platz 1 noch nicht geschlagen", so die Rotation-Trainerin. Dabei hofft sie darauf, dass Bischofswerda in den verbleibenden fünf Punktspielen noch einen schwachen Tag erwischt. Um doch noch den ganz großen Wurf zu packen, müssen die Rotation-Damen aber erst einmal ihre Hausaufgaben machen. "Wir werden weiter konzentriert auftreten und wollen unsere Spiele bis Saisonende gewinnen", sagte die Übungsleiterin. Vielleicht klappt es dann doch noch mit einem Eintrag in das Gipfelbuch.

Statistik Rotation Weißenborn: Groß, Giesa; Zeller (11/5), Kiulies (7/1), Teuchert (2/1), Israel (3/1), Ludewig-Hermsdorf (1), Vogelgesang, Röder, Krille, Tobies