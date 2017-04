Rundenhatz der Extreme

Knapp 140 Geländesportfahrer aus neun Ländern sowie 1000 Zuschauer haben das 5. Wiesel-X zu einem vollen Erfolg werden lassen. Der Sieger kommt zum zweiten Mal aus Südafrika.

Von Steffen Bauer

erschienen am 05.04.2017



Frankenberg/Flöha. So langsam kommt Dirk Rydzewski zur Ruhe. "Auch die Ohren dröhnen nicht mehr", sagt der Chef des Enduro-Teams Wiesel und schmunzelt. Der kleine Verein mit seinen nicht einmal 20Mitgliedern hat am Wochenende mit der Ausrichtung des 5.Wiesel-X in der Motorsportarena zwischen Frankenberg und Flöha seine bislang größte Herausforderung gemeistert. 139 Fahrer aus neun Ländern waren beim Lauf am Start, der sich in diesem Jahr in die Riege der sogenannten Hard-Enduros einreihte.

"Es war ein voller Erfolg", strahlt Rydzewski. Nach monatelanger Vorbereitungszeit habe man jetzt die Früchte dieser Kraftanstrengung geerntet. "Alles hat sich vollauf gelohnt", so der Vereinschef, der vor allem über den Zuschaueransturm staunte. "An einigen Stellen bin ich selbst nicht durchgekommen", schmunzelt der 37-Jährige.

Für viele sei es im Vorfeld unbegreiflich gewesen, "wie man auf einem relativ flachen Gelände wie bei uns ein Hard-Enduro durchführen kann", erzählt Denis Günther, der die ganze Veranstaltung managte. Die Reaktionen sowohl von den Aktiven als auch den über 1000 Zuschauern waren durchweg positiv.

"Eswar eine Mammutaufgabe, die wir nicht jedes Jahr stemmen können", betont Vereinschef Rydzewski. Die Vorbereitungen dauerten mehr als ein halbes Jahr, "da wir die gesamte Strecke komplett umbauen mussten", so der Mühlbacher. Beim Rennen sei der "harte Kern" des Vereins, ein Quintett, rund um die Uhr im Einsatz gewesen. Rydzewski freute sich auch über etliche Sponsoren, nach denen man diesmal die schwierigsten Streckenabschnitte benannt habe.

Im Prolog hatte zunächst jeder Fahrer eine Runde zu absolvieren. Die besten zehn fuhren danach das Superenduro-Finale über sechs Minuten plus eine Runde aus, berichtet Denis Günther. Der Spanier Mario Roman setzte sich am Ende vor Manuel Lettenbichler, dem derzeit besten deutschen Extrem-Enduristen, sowie Junioren-Weltmeister Blake Gutzeit durch und sicherte sich die 100 Euro Preisgeld.

Nach den Prologergebnissen wurden die Fahrer in drei Gruppen aufgeteilt. Jeweils 60 Minuten waren zu absolvieren, die besten Zehn jeder Gruppe zogen ins "Finale der Champions" ein. Das wurde über acht Runden ausgefahren. Zwei knackige Auffahrten zu Beginn bildeten gleich das erste Nadelöhr, sagt Günther. "Durch einige Strauchler in der Spitzengruppe staute sich das Feld." Für die Fans sei das aber ein ganz besonderes Spektakel gewesen.

Am Besten kam der Bayer Manuel Lettenbichler durch die ersten Runden und fuhr so einen kleinen Vorsprung heraus. Nach der Hälfte des Rennens schlug dann die Stunde von Wade Young. Der Südafrikaner, der bereits bei der Premiere des Wiesel-X gewann, holte immer weiter auf und zog nach einem kleinen Fehler Lettenbichlers am Süddeutschen vorbei. Diesen Vorteil ließ sich der junge Sherco-Pilot nicht mehr nehmen und kam nach 2013 zum zweiten Mal als Erster in der Wiesel-Arena zwischen Flöha und Frankenberg ins Ziel. Bei der ersten Auflage der Veranstaltung waren damals 31 Fahrer dabei. Platz 3 auf dem Podest, hinter Lettenbichler (KTM), sicherte sich Mario Roman ebenfalls auf einer Sherco.

Nächstes Jahr wird es nun wieder einen "normalen" Wiesel-X geben, so Vereinschef Dirk Rydzewski, ehe 2019 dann die nächste Hardcore-Veranstaltung auf dem Plan steht.