SVL bleibt in Milkau standfest

Aufsteiger Union Milkau musste beim 0:1 gegen den SV Lichtenberg die sechste Niederlage in Folge einstecken. Der SVL hadert dagegen weiterhin mit seiner Chancenverwertung.

Von Robin Seidler

erschienen am 07.11.2016



Milkau. Die Fußballer des SV Union Milkau drohen weiter in der Mittelsachsenliga durchgereicht zu werden. Spätestens nach der gestrigen 0:1 (0:0)-Heimniederlage gegen Landesklasse-Absteiger SV Lichtenberg hat für die Unioner nun der Abstiegskampf begonnen.

Letztlich geht der Sieg der Lichtenberger in Ordnung. Auf einem schwer zu bespielenden Platz zeigte sich der SVL technisch versierter und hatte in einem intensiven Spiel mehr und vor allem die besseren Torgelegenheiten. In der Anfangsphase gelang es den Unionern, ihre Gäste noch vom eigenen Kasten fernzuhalten, doch ab Mitte der ersten Halbzeit wurde der Druck größer. Binnen einer Minute scheiterte Michel Drechsel am Milkauer Torwart Marcus Helbig, Sekunden später schob Sebastian Zahn den Ball knapp am Milkauer Tor vorbei. Es folgte Milkaus größte Chance in der gesamten Partie, als Torjäger Tommy Uhlig aus gut 22 Metern abzog und SVL-Torwart Dominik Stolz den Schuss parieren konnte. Für Uhlig, der sich sonst viel zu wenig auf dem Feld mit einbrachte, war es die einzig nennenswerte Szene in den gesamten 90 Minuten. "Aber wenn dieser Schuss den Weg ins Tor findet, dann ist der Spielverlauf natürlich auf den Kopf gestellt", schmunzelte ein erleichterter Lichtenberger Trainer Michael Palm nach Spielende. Gefährlicher wurde es auf der Gegenseite. Denn sein Team hatte hochkarätige Chancen. Noch vor der Pause traf Zahn den Pfosten, kurz darauf traf ein Lichtenberger Spieler sogar noch die Latte.

In der zweiten Halbzeit wurde die Entlastung der Milkauer immer weniger, dagegen schwanden die Kräfte der Unioner immer mehr. Lichtenberg rannte an, scheiterte allerdings wie beispielsweise Drechsel mit einem schönen Flachschuss. Die Führung erzielte schließlich nach etwas über einer Stunde der eingewechselte Björn Jäkel, als er am langen Pfosten stehend den Ball über die Linie drücken konnte. Anschließend lenkte Milkaus Schlussmann Helbig einen Lichtenberger Kopfball sogar noch an die Latte, sodass es spannend blieb. Doch in der Schlussphase hatte der Gastgeber nichts mehr zuzusetzen.

"Ärgerlich ist nicht nur die Niederlage, sondern auch, dass wir nun nächste Woche zwei gelbgesperrte Spieler nicht in Oederan einsetzen können", sagte Milkaus Trainer Mirko Trommer.