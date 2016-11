SVL gewinnt das Spitzenspiel

In der Fußball-Mittelsachsenliga stoppt der SV Lichtenberg die Siegesserie von Barkas Frankenberg. Der SVL bezwingt die Gäste mit 3:2 (1:1).

Von Danny Beier

erschienen am 28.11.2016



Lichtenberg. Der SV Lichtenberg hat die Fußball-Mittelsachsenliga gestern zumindest ein wenig spannender gemacht. Durch den 3:2 (1:1)-Heimsieg gegen den bisher ungeschlagenen Liga-Primus SV Barkas Frankenberg sprang der Landesklasse-Absteiger nicht nur auf den 2. Tabellenplatz, sondern verkürzte den Rückstand auf Barkas auf zehn Punkte.

Die ersten zehn Minuten der Partie drückte der Tabellenführer die Gastgeber auf schwerem Boden in ihre eigene Hälfte hinein. Dies jedoch, ohne sich dabei zwingende Tormöglichkeiten zu erarbeiten. Denn gerade auch die beiden Barkas-Stürmer Frank sowie Koszellni wurden durch die Lichtenberger Defensive gut abgemeldet. Nach der ersten Viertelstunde fanden die Platzherren dann besser in die Partie. Die erste hochkarätige Chance musste der Frankenberger Nils Nebe nach einer knappen halben Stunde vereiteln, indem er den Ball nach einem Standard knapp vor der eigenen Torlinie ins Aus köpfte. Das Spiel blieb danach intensiv. Immer wieder musste Schiedsrichter Sebastian Martinka wegen kleinerer Foulspiele unterbrechen. Wenige Minuten vor dem Pausentee führte eine der vielen Standardsituationen dann dazu, dass die Gastgeber in Führung gehen konnten. Toni Kokott hatte im Gewühl des Frankenberger Luftraumes den Ball an den Innenpfosten gelenkt, von wo aus er die Torlinie überquerte. Keine 60 Sekunden danach fiel auf der anderen Seite jedoch postwendend der Ausgleich durch Christoph Antal, nachdem die Lichtenberger Verteidigung zuvor nur unzureichend klären konnte.

Anfangs der zweiten Hälfte machte der Tabellenführer erneut Druck. Mehrere gute Möglichkeiten ergaben sich dadurch, doch der erneute Führungstreffer fiel auf der anderen Seite. Björn Jäkel hatte nach einem abgewehrten Freistoß aus zirka 25 Metern abgezogen und Barkas-Schlussmann Nico Bretschneider konnte den Ball nicht richtig fest halten.

Auf dem Untergrund ließ sich in den letzten 20 Minuten nun immer weniger Fußball spielen. Es waren eher kämpferische Tugenden gefragt. Und in dieser Disziplin lagen die Vorteile an diesem Tag bei den Gastgebern. Die Frankenberger kamen zwar zu Chancen, doch zeigten sie sich im Abschluss meist zu ungenau. Die Gimmlitztaler versuchten dagegen immer wieder, einen Treffer nachzulegen. Dies gelang dann zwar auch durch ihren Kapitän Manuel Kluge, nachdem Bretschneider einen weiteren Jäkel-Abschluss nicht festhalten konnte, doch auch hier kam Barkas zum Anschluss durch Torsten Frank. Dabei blieb es.