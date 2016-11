SVN: Mit Leidenschaft zum Sieg

Der SV Niederwiesa muss in der Handball-Bezirksliga weiter Punkte sammeln, um sich von den Abstiegsplätzen absetzen zu können. Trainer Martin Herwick zeigt sich dabei vom aktuellen Spielplan nicht begeistert.

Von Knut Berger

erschienen am 18.11.2016



Niederwiesa. Am vergangenen Wochenende haben sich die Bezirksliga-Handballer des SV Grün-Weiß Niederwiesa (9./4:8) zurücklehnen können, da wegen einer seit langem bekannten Verlegung das Spiel in Fraureuth nicht stattfand. Doch morgen müssen die Grün-Weißen wieder die Trikots überstreifen und gegen den Zwickauer HC Grubenlampe II (7./8:8) Farbe bekennen.

"Die Spielpause hat mir überhaupt nicht gepasst. Denn nach unserem zweiten Saisonsieg hätten wir gern den Schwung genutzt und auch vorige Woche gespielt", sagt Niederwiesas Trainer Martin Herwick. Dennoch hatte der Ausfall auch seine guten Seiten. So konnte der Übungsleiter mit seinen Männern im Training intensiv im individuellen Bereich arbeiten. Um gegen Zwickau zu Hause den dritten Saisonsieg einfahren zu können, seien jedoch einige Voraussetzungen notwendig. So müsse die Abwehr sicher stehen und das Angriffsspiel konsequent geführt werden, fordert Herwick. Zudem appellierte er an jeden einzelnen Akteur. "Jeder muss sich auf dieses Spiel richtig vorbereiten und über 60 Minuten Leidenschaft sowie unbedingten Einsatzwillen zeigen", sagt der SVN-Coach.

Ein Erfolgserlebnis verbuchten auch die Männer des HV Oederan (10./4:12) am vergangenen Spieltag, die zu Hause Weißenborn bezwangen. Nun wartet jedoch am Sonntag eine ungleich schwerere Aufgabe auf den HVO, denn das Team muss beim EHV Aue III (3./11:5) antreten.

"Der Gegner ist ja immer so eine Wundertüte, bei dem weiß man vorher nie genau, mit welchem Kader er antritt", sagt der Oederaner Trainer Michael Kranz, der seine Mannschaft in der Außenseiterrolle sieht. "Wir können in Aue befreit aufspielen und haben nichts zu verlieren. Das bedeutet aber nicht, dass wir die Punkte freiwillig dort lassen", sagte der HVO-Coach. Aktuell kann Kranz auf seinen kompletten Kader zurückgreifen.

In der Bezirksklasse der Frauen hat sich der HV Oederan bisher als Tabellenzweiter mit 13:3 Punkten hervorragend geschlagen. Doch am Sonntag muss die Mannschaft von Trainer Robert Eckardt eine ganz hohe Auswärtshürde überspringen. Denn dann gastiert Oederan im Spitzenspiel beim verlustpunktfreien Ligaprimus SV Tanne Thalheim (18:0). "Wir fahren mit Respekt, aber ohne Angst nach Thalheim. Wenn wir es schaffen, unsere Chancenverwertung zu verbessern und in der Defensive wieder gut stehen, sollten wir nicht chancenlos sein", sagte der Oederaner Coach.

Die Damen des VfB Flöha (5./10:6) haben aktuell ergebnistechnisch einen herrvorragenden Lauf, denn an den vergangenen vier Spieltagen waren sie in der Bezirksklasse nicht zu bezwingen und landeten vier Siege in Folge. Doch spielerisch lief dabei nicht alles wie gewünscht. Am Sonntag hat das Team von Trainerin Anne Benke Heimvorteil und muss sich mit den Tabellenzehnten Burgstädter HC II (10./4:10) auseinandersetzen. In dieser Woche stand vor allem das Angriffsspiel im Fokus der Trainingsarbeit, denn zuletzt übertrafen sich die VfB-Amazonen im Auslassen von Torchancen. "Die Abwehr funktioniert eigentlich in jedem Spiel gut. Aber unsere Würfe müssen einfach präziser kommen", fordert die Trainerin.