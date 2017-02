Schwung holen für die zweite Halbzeit

Noch dauert es ein paar Wochen, ehe der Ball in der Fußball-Mittelsachsenliga wieder rollt. Doch alle Teams rüsten sich bereits für das Frühjahr.

Von Knut Berger

erschienen am 22.02.2017



Flöha/Freiberg. Der Schnee schmilzt langsam auf den Plätzen, somit steigt von Tag zu Tag auch das Fußballfieber. Die Winterpause haben die Mannschaften der Mittelsachsenliga recht unterschiedlich verbracht. Doch ein Fakt eint die Teams: Am Personalkarussell wurde im Winter kaum gedreht.

Gestern Abend stiegen die Spieler des TSV Flöha in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte ein. Damit ist die Truppe von Steffen Bergmann ein Spätstarter. "Zuvor war kaum eine sinnvolle Betätigung im Auenstadion möglich", sagt der Trainer des TSV. Die Plätze waren mit einer Schicht aus Eis und Schnee überzogen. "Selbst unsere Laufstrecke war stelleweise nicht nutzbar."

Veränderungen im Kader habe es nicht gegeben, so der Flöhaer Coach. Mit Florian Berger kehrt aber ein Langzeitverletzter zurück. Inwieweit Tony Mittmann nach überstandener Verletzung wieder voll belastbar ist, bleibe abzuwarten, so Bergmann, der die Elf aus dem Auenstadion im Sommer übernahm. Mit 25Punkten liegt der TSV auf dem 3.Tabellenplatz, hat aber mit dem BSC Freiberg II, Brand-Erbisdorf (ebenfalls je 25) sowie dem TSV Großwaltersdorf, TSV Falkenau und Rochlitz (je 23) ein Quintett im Nacken sitzen. Die Tabelle sei aber ohnehin nicht so aussagefähig, merkt Steffen Bergmann an, denn Freiberg, Großwaltersdorf und Falkenau haben ein Spiel weniger absolviert.

Er sei sich im Klaren, dass es für sein Team nicht mehr spürbar nach oben gehen dürfte, sagt der TSV-Trainer, der deshalb den Pokal als große Chance sieht. Dort möchte er unbedingt ins Endspiel.

Auch Michael Palm, der Trainer des SV Lichtenberg (2./26 Punkte) hat keine Ambitionen nach oben. "Das ist unrealistisch, wenn man den Abstand betrachtet", sagt der 46-Jährige, der den SVL nach dem Abstieg aus der Landesklasse übernommen hat. 16 Punkte liegen bereits zwischen den Lichtenbergern und Spitzenreiter Barkas Frankenberg (42). Aber die Mannschaft habe sich nach schwierigem Start gefangen, lobt Palm. Und nur sein Team, das bereits seit drei Wochen wieder im Training steht und nun Platz 2 verteidigen will, hat bislang die Frankenberger bezwungen (3:2).

Beim FSV Motor Brand-Erbisdorf, scharte Trainer Michael Lösch seine Männer gestern erstmals wieder um sich. Allerdings kann der starke Aufsteiger (5./23) nur ein abgespecktes Programm absolvieren. "Auf den Platz konnten wir bisher witterungsbedingt noch nicht, deshalb stehen zunächst ein paar Ausdauerläufe auf dem Plan", sagt Lösch. Von der guten Platzierung lasse er sich nicht blenden. "Wir wollen uns weiter entwickeln und die Klasse halten", stellt der FSV-Coach klar.

Bei den Spielern des TSV Großwaltersdorf dürften die Muskeln bereits etwas lockerer sein, da die Mannschaft schon einige Trainingseinheiten absolviert hat. Auch beim Team aus dem Eppendorfer Ortsteil gibt es grundsätzlich keine Veränderungen. Die personelle Lage ist aber angespannt, da es einige Langzeitverletzte gibt. "Das ist jedoch kein Grund, zu lamentieren", sagt Trainer Mirko Schwoy. Andere Teams haben mit ähnlichen Probleme zu kämpfen. Und er sei sich sicher, dass der Kreisverband die Meisterschale schon jetzt in der Frankenberger Kabine deponieren kann. "Doch dahinter ist alles offen, und Platz 2 durchaus erreichbar", sagt Schwoy. "Es sollte unser Ziel sein, darum bis zum Saisonende zu kämpfen."

Der Oederaner SC (10./17 Punkte) trainiert nicht nur seit 14 Tagen fleißig, sondern hat auch einen guten Test (2:2 beim FSV Limbach-Oberfrohna) absolviert. Beim OSC bleibt personell ebenfalls alles beim Alten. "Aber wir wollen in der Tabelle noch etwas klettern", gibt Trainer Steffen Günther die Marschroute vor.

Im Falkenauer Lager gönnten sich die Akteure um Rico Thomas nur ein paar Tage Pause. "Wir trainieren schon seit der ersten Januarwoche", sagt der TSV-Spielertrainer. Die Aktivitäten beschränkten sich aber auf die Halle, wo man vor allem Kraft getankt habe. In der Winterpause kam Benjamin Stephan aus Euba. Bei der Fixierung des sportlichen Ziels will sich Thomas zwar nicht festlegen, nennt aber dennoch konkrete Kennziffern. "Wir wollen genauso viele Punkte wie in der Hinrunde holen, um zu zeigen, dass unsere Platzierung nichts mit Glück zu tun hat", sagt der Spielertrainer der Falkenauer, die bislang 23 Zähler gesammelt haben (7.). Und man möchten in der Abschlusstabelle vor dem Ortsrivalen Flöha landen, wünscht sich Rico Thomas.

Beim BSC Freiberg II soll der Trainingsbetrieb unter freiem Himmel am Wochenende beginnen. "Wir machen uns keinen Druck, sondern wollen weiter ordentlich spielen", sieht Trainer Jens Hesse sein Team vor allem als Unterbau für die erste Mannschaft.

Beim Tabellenschlusslicht Eintracht Erdmannsdorf/Augustusburg (14./5) kamen Tom Bellmann aus Leubsdorf und Paul Einert (Niederwiesa). Martin Winterhoff ging nach Krumhermersdorf. Trainer Steven Bergt tritt aus familiären Gründen etwas kürzer und wird von Ronny Uhlmann unterstützt. "Für uns geht es nur um den Klassenerhalt", sagt Bergt. (mit sb)