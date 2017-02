Sechs Tickets erkämpft

Die Rochlitzer Karate-Sportler haben bei den sächsischen Meisterschaften in Frankenberg ihre Ausnahmestellung unterstrichen. Sechs Starter qualifizierten sich für die Deutsche Meisterschaft, und auch der Verein wurde geehrt.

erschienen am 08.02.2017



Frankenberg/Rochlitz. Die sächsische Karate-Meisterschaft ist in diesem Jahr revolutioniert worden: Im Modus jeder gegen jeden wurden in Frankenberg die Landesmeister ermittelt. Alle Teilnehmer hatten dadurch viel mehr Kämpfe zu bestreiten und konnten mit vielen neuen Erfahrungen nach Hause fahren. Vor allem aber ging es bei den Landestitelkämpfen im Sportzentrum Frankenberg darum, eines der begehrten Tickets zur Deutschen Meisterschaft zu ergattern.

Sechs erkämpften die Aktiven des Karate-Do Rochlitz. Giang Nguyen (1. Platz Kata) sowie Hieu Bui Tien (bis 55 kg) und Gertjan Spiegelhauer (bis 84 kg), die sich im Kumite (Zweikampf) durchsetzten, während Valentin Leißner (bis 61 kg), Johanna Geißler (bis 47 kg) und Maurice Däumler (bis 76 kg) als Zweite die Fahrkarten nach Erfurt lösten, wo im Juni die Deutsche Meisterschaft ausgetragen wird.

Die Erst- und Zweitplatzierten der einzelnen Klassen qualifizieren sich automatisch für die nationalen Titelkämpfe. Mit Hieu Bui Tien (3.Platz Kata) und Giang Nguyen (3.Platz bis 61kg) dürfen sich zwei weitere Rochlitzer Hoffnungen auf eine Teilnahme machen. "Der dritte Starter zur Deutschen Meisterschaft kann mit dem Drittplatzierten besetzt werden, muss aber vom Landesverband bestätigt werden", sagt der Rochlitzer Trainer Ralf Ziezio. So ist die Teilnahme seiner beiden anderen Schützlinge noch offen.

Zu Beginn der Veranstaltung waren der Rochlitzer Karateverein und sein Trainerteam ausgezeichnet worden. In Anerkennung der Erfolge auf nationaler und internationale Ebene sowie der erfolgreichen Nachwuchsarbeit wurde der Rochlitzer Verein zum Landesstützpunkt ernannt. Die Urkunde erhielten die Trainer Claudia Gabrich und Ralf Ziezio vom Leistungssportreferenten Alexander Nieß. Diese Ernennung sei ein Meilenstein in der Vereins- und in der Geschichte des sächsischen Karateverbandes, sagte Ziezio. Mit Hinblick auf Olympia 2020 in Tokio, wo Karate erstmals im Programm ist, gehe es nun um den Aufbau eines starken Landeskaders, so der Rochlitzer Trainer.

Auch die Aktiven des Kampfkunst-Teams Striegistal kämpften in Frankenberg erfolgreich. Im Kata-Wettbewerb, der Technikdemonstration, belegten die Damen, die Juniorinnen und die U 14-Mädchen jeweils Platz 1. Im Einzelwettkampf konnten die Striegistaler einen weiteren Landesmeistertitel, einmal Silber, zweimal Bronze sowie die Plätze 4, 5 und 7 erkämpfen, freute sich Vereinschef Jochen Vogel. (zio/sb)