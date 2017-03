Sonntagsschuss am Samstag

Die Landesklasse-Fußballer des SV Germania Mittweida haben den SV Bannewitz mit 4:0 bezwungen. Patrick Richter empfahl sich dabei für die Wahl zum "Tor des Monats".

Von Michael Schmidt

Mittweida. Der SV Germania musste in dieser Saison der Fußball-Landesklasse erst zweimal als Verlierer vom Rasen. Für die 2:3-Niederlage beim SV Bannewitz haben sich die Mittweidaer jetzt revanchiert, und das sehr überzeugend: 4:0 (1:0) besiegte das Team von Uwe Schneider am Sonnabend den Tabellenzehnten und bleibt mit 38 Punkten im Spitzentrio der Staffel Mitte.

Nach einer ersten Kopfballchance für Pietsch in der 4. Minute war es über weite Strecken der 1. Halbzeit aber ein zähes Ringen. Germania war spielbestimmend, kam gegen die tief stehenden Gäste jedoch kaum zu Chancen. Auch aus zahlreichen Standardsituationen konnten die Gastgeber zunächst kein Kapital schlagen. In der 25. Minute kam Ryssel nach einem weiten Einwurf zum Abschluss, sein Ball landete jedoch genau in den Armen des aufmerksamen Bannewitzer Torhüters.

In der 35. Minute sorgte dann Patrick Richter mit einem Sonntagsschuss für das 1:0: Ein Eckball wurde von der Gästeabwehr abgewehrt. Salim brachte den Ball wieder in den Strafraum zurück zu Richter, der das Leder volley ins Dreiangel jagte. Auch für Trainer Uwe Schneider war dieses "Tor des Monats" entscheidend für den weiteren Spielverlauf. "Wir haben uns lange schwer getan, und die Gäste waren im Konterspiel nicht ungefährlich. In der 2.Halbzeit waren wir dann aber hochüberlegen und haben auch in dieser Höhe verdient gewonnen", sagte der Germania-Coach.

Kurz vor der Pause hatte Germania jedoch noch eine Schrecksekunde zu überstehen, als Torwart Uwe Katzer einen weiten Freistoß gerade noch mit den Fingerspitzen an den Pfosten lenken konnte. Die 2. Halbzeit begann mit einer Doppelchance für die Platzherren. Zunächst bekam Salim den Ball im Strafraum mustergültig serviert, verzog jedoch knapp. Kurz darauf hatte Kapitän Grötzsch das 2:0 auf dem Fuß, doch auch sein Schuss ging knapp über das Tor.

Germania machte nun mächtig Druck und drängte auf die Vorentscheidung. Andreas Hönig gelang per Freistoß in der 52. Minute das beruhigende 2:0 für die Mittweidaer. Aus 40 Metern überraschte er den Gästetorwart mit einem Aufsetzer ins kurze Eck.

Die Mittweidaer kamen nun ins Rollen und legten konsequent nach. In der 58. Minute reklamierten die Gäste eine Abseitsstellung von Silvio Grötzsch, der lief jedoch frei in Richtung Bannewitzer Tor und vollendete zum 3:0. In der 65. Minute wurde dann Richter im Strafraum umgestoßen und verwandelte den fälligen Strafstoß selbst zum 4:0. Damit war die Partie entschieden. In der Schlussphase schalteten die Gastgeber einen Gang zurück und brachten den sicheren Sieg unangefochten ins Ziel.

Statistik Germania Mittweida: Katzer - Wilsdorf (69. Götze), Rauthe, Hönig, Pittroff - Salim (80. König), Richter, Ryssel, Pietsch (75. Hahn) - Frieden, Grötzsch

Tore: 1:0 Richter (35.), 2:0 Hönig (52.), 3:0 Grötzsch (60.), 4:0 Richter (65./FE) - Schiedsrichter: Freier (Zwickau) - Zuschauer: 90