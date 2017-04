Spätes Glück für Motor

Union Milkau hat in der Fußball-Mittelsachsenliga den ersten Punktgewinn in diesem Jahr knapp verpasst. Beim 1:2 gegen Brand-Erbisdorf entschied ein Elfmeter in der Schlussminute die Partie.

Von Robin Seidler

erschienen am 03.04.2017



Milkau. Während bei den Kickern des FSV Motor Brand-Erbisdorf gestern ausgelassene Freude herrschte, regierte bei Union Milkau der Frust und das Unverständnis über eine Schiedsrichterentscheidung, die die 1:2 (0:0)-Heimniederlage in letzter Sekunde besiegelt hatte. In der Nachspielzeit entschied der Unparteiische Matthias Nitzsche aus Dippoldiswalde nach einem Zweikampf zwischen dem Milkauer Silvio Grube und dem Brand-Erbisdorfer Roy Linthe auf den Elfmeterpunkt. Linthe verwandelte, Milkau hatte danach keine Zeit mehr, noch einmal zurückzuschlagen.

Bereits kurz zuvor hatten die tapfer kämpfenden Gastgeber das schon einmal geschafft. Libero Silvio Grube drang in der 89. Minute in den Strafraum der Gäste ein, brachte den Ball in die Mitte, wo Tommy Uhlig per Kopf das 1:1 erzielte. Zuvor war vom Milkauer Torjäger gar nichts zu sehen. "Wir wollten in der Defensive gut stehen und vor allem Tommy Uhlig doppeln. Das ist uns heute sehr gut gelungen", sagte Brand-Erbisdorfs neuer Trainer Tino Gehrke nach Abpfiff.

Aufgrund des Spielverlaufs sprach der bisherige Mannschaftsleiter, der seit Winterpause in drei Spielen zwei Siege eingefahren hat, von einem glücklichen Erfolg. "Aber unverdient ist er nicht. Wir mussten wieder die Abwehr umstellen und ich denke, dass man den Elfmeter durchaus geben kann", sagte Gehrke. Allerdings wirke die 0:3-Heimniederlage gegen Einheit Bräunsdorf immer noch ein wenig nach. "Da hätten wir zur Pause schon hoch führen müssen."

Die turbulente Schlussphase gestern leitete in der 76. Minute ein Platzverweis ein. Nachdem Steve Winkler nach einem plumpen Foul "Gelb/Rot" sah, kämpften die Milkauer verbissen um die Führung, die dann aber auf der anderen Seite fiel. Einer von vielen lang geschlagenen Bällen, die die Milkauer sonst gut verteidigten, fand in der 82. Minute Maximilian Pinka, der das Spielgerät flach ins Tor jagte.

Zuvor hatten beide Mannschaften trotz vieler zäher Spielphasen ihre Möglichkeiten. In der 1. Halbzeit traf Motor-Spieler Patrick Handrik nach einem missglückten Milkauer Rückpass nur den Pfosten, auf der Gegenseite vergab Uhlig die große Möglichkeit, als er allein vor dem Brander Schlussmann Mathias Rode scheiterte. Im zweiten Durchgang testete David Herde Rode bei einem Freistoß, Winkler verpasste eine Eingabe von Uhlig knapp, und eine abgerutschte Flanke von Falk Tokarski landete auf der Latte.

"Hinten haben wir das ganz gut gemacht, aber unser Passspiel nach vorn ist mit dem der ersten Spiele nach dem Aufstieg nicht mehr zu vergleichen", bemängelte Milkaus Trainer Mirko Trommer. Unions nächste Gegner heißen Mittweida II, Erdmannsdorf/A., Langhennersdorf und Bräunsdorf. "Das sind die Spiele, in denen wir unbedingt punkten müssen", so Trommer.