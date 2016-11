Starkes Comeback, aber keine Punkte

Der Freiberger HTC hat seit zweites Spiel der Oberliga-Hallenrunde verloren, aber dem sächsischen Serienmeister lange Paroli geboten.

Von Steffen Bauer

erschienen am 17.11.2016



Freiberg. Am Ende hatte auch die "Geheimwaffe" nicht geholfen. Zwar hatten die Freiberger Tennisspieler für das zweite Punktspiel der Hallenrunde mit Alexander Paul einen der besten sächsischen Aktiven reaktiviert, zogen am Ende aber gegen den Leipziger TC 1990 dennoch mit 2:6 den Kürzeren.

"Der LTC ist im Moment eine Nummer zu groß für uns", gibt Alexander Kreller, der Tennischef des Freiberger HTC, unumwunden zu. Die Messestädter sind nicht nur Serienmeister im Oberliga-Wintercup, sondern schlugen auf dem Feld zuletzt in der Regionalliga, der dritthöchsten deutschen Spielklasse, auf. Am Ende sei das Normale eingetreten, sagt Kreller, "auch wenn zwischenzeitlich durchaus eine Überraschung möglich schien".

Zum Auftakt starteten Milan Fiala und Alexander Paul für den FHTC. Fiala verlor unerwartet deutlich mit 2:6 und 4:6, während sich Paul erst nach mehr als zweieinhalb Stunden denkbar knapp mit 4:6, 7:6 und 11:13 geschlagen gab. "Das war ein sehr starkes Comeback", lobt Kreller seinen langjährigen Weggefährten. Der 34-jährige Paul war vor fünf Jahren aus Reichenbach nach Freiberg gekommen und gehört damit zu den "Männern der ersten Stunde" in der Tennisabteilung des FHTC. 2011 hatte der traditionsreiche Hockey- und Tennisclub wieder eine Tennissparte gegründet, die im Moment 170 Mitglieder hat.

Im Duell gegen die favorisierten Leipziger sorgte Jan Marek für eine Ergebniskorrektur. Der Freiberger Spitzenspieler Marek bot erneut eine beeindruckende Leistung und schlug die Leipziger Nr. 1 Tore Waldhausen mit 7:5 und 6:4. Alexander Kreller musste sich im letzten Einzel mit 3:6 und 1:6 beugen, sodass die 2:6-Niederlage besiegelt war. Aufgrund des Zeitlimits wurden die Doppel nicht mehr gespielt.

"Wenn Alex Paul ein Quäntchen Glück gehabt und ich einen besseren Tag erwischt hätte, wäre eine Sensation drin gewesen", so Abteilungsleiter Kreller. Mit 2:2 Punkten steht der FHTC auf Platz 5 der Tabelle und hat nun fünf Wochen Zeit, sich auf das Duell beim Tabellennachbarn Dresden-Mitte (4./2:2) vorzubereiten. Auch dort wird Alexander Paul, der seine aktive Laufbahn im Sommer beendet hatte und nur noch Ü 30-Turniere spielt, aufschlagen. "Er hat für den ganzen Winter zugesagt", freut sich Kreller.