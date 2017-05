Start frei für erste Titelkämpfe

Das Mittweidaer Stadion am Schwanenteich in erlebt am kommenden Wochenende die ersten großen Leichtathletik-Meisterschaften seit der Neueröffnung. Dafür mussten die Veranstalter einige Hürden überspringen.

Von Robin Seidler

erschienen am 20.05.2017



Mittweida. Dass der sächsische Leichtathletikverband regelmäßig ein Auge auf Mittweida wirft, zeigte sich schnell nach der Eröffnung des sanierten Stadions am Schwanenteich. Nicht einmal ein Jahr nach dessen Fertigstellung finden dort am kommenden Wochenende die ersten großen Meisterschaften statt. Der TSV Fortschritt Mittweida ist bei der Sächsischen Hochschulmeisterschaft und der Senioren-Landesmeisterschaften federführend.

"Der Verband hatte bereits 2014 bei uns angefragt, ob wir Interesse an der Austragung solcher Veranstaltungen haben. Nach der Stadioneröffnung wurde es dann konkret", erzählt Maik Metzler, der Leichtathletik-Abteilungsleiter des TSV Fortschritt. Bereits vor dem ersten Startschuss habe der Verein ein großes Lob des Verbandes bekommen, da alle Auflagen fristgerecht erfüllt wurden. Einfach sei dies aber nicht gewesen, sagt Metzler. "Die Stadt unterstützt uns bei der Vorbereitung zwar gut, allerdings gab es bei der Beschaffung der Wettkampftechnik unterschiedliche Auffassungen." Sein Verein habe die Ausrüstung daher selbst erworben und stellt sie zu den Landesmeisterschaften zur Verfügung, so der Leichtathletik-Chef des TSV Fortschritt.

Der Großteil der Mittweidaer Athleten wird nächste Woche als Helfer gebraucht und ist daher nicht aktiv dabei. "Im Organisationsteam sind wir derzeit sieben Personen, an den Wettkampftagen werden 70 bis 80 Leute benötigt", erklärt Metzler. Der Mittweidaer Frank Zwinzscher wird in der Altersklasse M 65 die 5000 m laufen, bei der Hochschulmeisterschaft werden nur wenige Mittweidaer Studenten dabei sein. "Dennoch wird es wohl eine Rekordbeteiligung geben", sagt Metzler. Derzeit seien bereits 60 Meldungen eingegangen. Diese kommen unter anderem aus Freiberg, Chemnitz, Leipzig und Zittau. Zugelassen sind Studenten sowie Mitarbeiter von Hochschulen.

Beim TSV Fortschritt Mittweida hat Metzler im Moment kaum Studenten. "Dafür, dass die Abteilung 2013 kurz vor dem Aus stand, stehen wir mit 85 Mitgliedern wieder ganz gut da", sagt der Abteilungsleiter. Daher sei es um so höher einzuschätzen, dass der sächsische Leichtathletikverband schon wieder Meisterschaften nach Mittweida vergeben hat. "Die Stadt ist nicht nur wegen der neuen Anlage gut geeignet, sondern auch, weil sie in Sachsen sehr zentral liegt", meint Metzler.

Bereits in früheren Jahren hat es in Mittweida größere Wettkampfveranstaltungen gegeben. "Zuletzt hatten wir vor 16 Jahren die Kinder- und Jugendspiele des Kreises Mittweida bei uns, bevor sie nach Rochlitz umgezogen sind", erinnert sich Metzler. Zu DDR-Zeiten hat es Endrundenkämpfe, Länderkämpfe und in den 50er-Jahren sogar eine WM-Qualifikation in Mittweida gegeben.

Der 50-jährige Fortschritt-Funktionär, der in diesem Jahr zugleich Leichtathletik-Disziplinchef bei der Landeskonferenz für Hochschulsport ist, kam 1988 von Einheit Mittweida zum TSV Fortschritt, als beide Vereine fusionierten. Zum Organisationsteam der Mittweidaer gehören frühere aktive Sportler wie Frank Zwinzscher, Klaus Lehmann oder auch Lothar Steinert. "Alle sind sehr froh, dass sie solche Meisterschaften in Mittweida miterleben dürfen", sagt Maik Metzler.

Die nächsten folgen bereits am letzten Wochenende im Juni. Dann könnten bei den Mitteldeutschen Meisterschaften der Elite auch einige Stars der deutschen Leichtathletik in Mittweida mitmischen.