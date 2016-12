TSV blockt Freiberger ab

Die Flöhaer Bezirksklasse-Volleyballer haben sich nach langer Spielpause eindrucksvoll zurückgemeldet. Auch Aufsteiger SSV Sayda überrascht die Konkurrenz weiter.

Von Steffen Bauer

erschienen am 21.12.2016



Flöha/Freiberg. Am Ende wurde Mario Arndt fast ein wenig überschwänglich. "Das war ein souveräner Auftritt und unsere beste Saisonleistung", lobte der Trainer der Flöhaer Bezirksklasse-Volleyballer sein Team nach dem jüngsten Heimturnier. Dort hatte der TSV am Samstag den 1. VV Freiberg mit einem 3:0 (25:11, 25:21, 25:14) aus der Sporthalle der Oberschule Flöha-Plaue gefegt. Und auch gegen den TV Vater Jahn Burgstädt, den Spitzenreiter der Bezirksklasse Ost, hatten sich die Flöhaer im ersten Spiel des Tges beim 0:3 (24:26, 20:25, 25:27) durchaus teuer verkauft.

Allerdings trat da schon wieder der kritische Übungsleiter bei Mario Arndt zutage: "In diesem Spiel war viel mehr drin für uns", sagte der 39-Jährige, der seit vier Jahren für die TSV-Volleyballer verantwortlich ist. Das erste Duell des Tages sei ein zerfahrenes Spiel gewesen, in dem beide Seiten viele Fehler gemacht haben, so Arndt. Im ersten und dritten Satz gab sich der TSV erst in der Verlängerung geschlagen, im zweiten Abschnitt setzte sich Burgstädt klarer durch. "Mit einer Leistung wie gegen Freiberg hätten wir dieses Spiel gewonnen", war der TSV-Trainer jedoch überzeugt. Dennoch sei die Mannschaft, die mit 9 Punkten auf Platz 5 vorrückte, "auf einem guten Weg", so Arndt.

Auf einem solchen ist auch der SSV Sayda, der am Sonnabend alle beide Hausaufgaben löste. Mit 3:1 (24:26, 25:19, 30:28, 25:20) bezwang der SSV zunächst den Vorletzten TSV Röhrsdorf II, ehe der Aufsteiger den bisherigen Tabellenzweiten SV Linda mit 3:0 (25:13, 25:23, 25:18) vom Netz schickte und sich selbst auf Rang 2 des Klassements schmetterte. Auch die Saydaer boten in dieser Partie ihre bislang beste Saisonleistung, schätzte Trainer Volkmar Herklotz ein. "Im ersten Satz ist uns fast alles gelungen", freute sich der SSV-Coach. Mit sicheren und trotzdem druckvollen Aufgaben sowie einem variantenreichen Angriffsspiel stellte sein Team die Gäste aus dem Brand-Erbisdorfer Stadtteil vor unlösbare Probleme.

Lindas Trainer Mirko Böttcher war nach dem Duell der beiden alten Rivalen aus dem Erzgebirge entsprechend sauer: "Wir laufen unserer Form hinterher." Regelrecht mutlos sei der Auftritt seiner Truppe gewesen, ärgerte sich Böttcher, die nach nicht einmal einer Stunde ihrer dritte Schlappe hinnehmen musste und auf Rang 3 abrutschte.

Die Männer des 1. VV Freiberg, die bislang als einziges Team den Spitzenreiter aus Burgstädt bezwangen (3:0 am 4. Spieltag) und zwischenzeitlich selbst auf Platz 1 standen, sind mittlerweile nur noch Sechste der Staffel. Dafür konnte das Damen-Team des 1. VVF II in der Bezirksklasse zuhause punkten: Die jungen Freibergerinnen setzten sich gegen die USG Chemnitz 3:1 (27:25, 25:16, 26:28, 25:17) durch und verbuchten beim 2:3 gegen Union Milkau (25:21, 24:26, 17:25, 25:14, 8:15) zumindest einen Zähler.

"Die Mädels haben eine gute Leistung gezeigt, sich am Ende aber leider wieder selbst geschlagen", sagte der Vereinschef des 1.VVF, Frank Kempe. Mit Platz 2 liege man nach der 1.Halbserie im Soll, "doch wir hätten durchaus näher an Platz 1 heranrücken können", sagte Kempe.

Dort liegen unangefochten die Damen des SSV 91 Brand-Erbisdorf, die ihre Dominanz mit einem 3:0 (25:19, 25:15, 25:10) bei Neuling TSV Olbernhau unterstrichen. Er sei völlig aus dem Häuschen, jubelte SSV-Trainer Tomas Horvath nach der Partie. "Die Mädels haben alles abgerufen, was wir uns diese Saison erarbeitet haben." (mit bmi/hvo)