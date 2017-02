TSV löst Hausaufgaben zum Teil

Die Mittweidaer Handballer übernahmen nach dem 41:38-Sieg gegen den EHV Aue III für eine Nacht die Tabellenführung in der Bezirksliga. Für die TSV-Damen war der Spitzenreiter dagegen eine Nummer zu groß.

Mittweida. Die Männer des TSV Fortschritt Mittweida bleiben in der Handball-Bezirksliga in der Erfolgsspur. Mit 41:38 (17:20) gelang am Sonnabend der erhoffte Sieg gegen den EHV Aue III, mit dem sich die TSV-Männer kurzzeitig sogar an die Tabellenspitze warfen (23:9Punkte). Aber bis dahin war es ein hartes Stück Arbeit.

Trainer Steffen Kopasz musste in der Partie gegen den Tabellensiebten krankheitsbedingt auf drei Stammspieler verzichten. Roberto Clauß rückte dafür aus der zweiten Mannschaft auf. In der ersten Viertelstunde wechselten sich Licht und Schatten bei Fortschritt ab: Der Angriff funktionierte trotz offensiver Auer Abwehr bestens, aber die Abwehrleistung war "mehr als mangelhaft", so Trainer Kopasz. Immer wieder kamen die Erzgebirger zu einfachen Toren. Dann kam auch noch eine Reihe von Fehlwürfen dazu. Acht Minuten gelang Mittweida kein Tor, sodass der TSV-Trainer schon die zweite Auszeit nehmen musste.

Danach fanden zumindest die Mittweidaer Würfe wieder ihr Ziel, und trotz des 17:20-Rückstandes zur Pause bestand noch Hoffnung. Nach Wiederanpfiff änderte sich aber zunächst nicht viel. Aue führte weiter mit drei Toren. Erst beim 26:26 kam der TSV erstmals zum Ausgleich. Noch sah es aber nicht nach einer Wende im Spiel aus. Aue zog wieder mit zwei Treffern in Front.

In der 47. Spielminute gelang Mittweidas bestem Spieler, Eduard Sabot, der erneute Ausgleich (29:29). Kurz danach gingen die Mittweidaer endlich in Führung. Signalwirkung hatten danach die Paraden von Torhüter Erik Scheffler. Von seiner Leistung angespornt, steigerte sich die Mittweidaer Abwehr. Der Angriff lief nun wie ein Uhrwerk. Neben Eduard Sabot glänzte vor allem Kay Schröder (8) mit einer hundertprozentigen Torausbeute. Als Philipp Podzimek dreieinhalb Minuten vor Schluss das 39:34 gelang, war das Spiel endgültig gedreht. Zwei Spielminuten vor dem Abpfiff kamen die Auer zwar noch einmal auf zwei Tore heran, aber Kay Schröder sorgte mit zwei weiteren Treffern für die endgültige Entscheidung.

"Dieses Spiel hat gezeigt, dass die Mannschaft nicht nur spielerisch glänzen, sondern sich auch mit Kampfgeist und Siegeswillen aus schwierigen Situationen befreien kann", lobte die TSV-Handballchefin Grit Kopasz. Erfreulich sei vor allem, dass sich Lukas Schmieder nahtlos in den Angriff einfügt habe, obwohl er in dieser Saison meist nur in der Abwehr eingesetzt wird. Seine sieben Treffer trugen maßgeblich zur Wende bei, so Grit Kopasz. (gbö)

Statistik TSV Mittweida: Scheffler, Natzschka; Hammerschmidt (2), Meinecke, Podzimek (4), Clauß, Ernst, Schmieder (7), Schröder (8), Rogler (6), Sabot (14)

Die Damen des TSV Fortschritt Mittweida konnten dagegen ihre Hausaufgabe in der 1. Bezirksklasse gegen Tanne Thalheim nicht lösen. Mit 20:33 (10:16) mussten sie sich dem souveränen Spitzenreiter beugen und bleiben mit 13:17 Punkten in der unteren Tabellenhälfte (8.).

Gegen die noch ungeschlagenen Gäste gerieten die Mittweidaer Frauen schnell mit fünf Toren ins Hintertreffen. Gegen Ende der 1. Halbzeit konnte Fortschritt zwar etwas aufholen, doch der Kräfteverschleiß machte sich bereits bemerkbar. Beim Stand von 10:16 wurden die Seiten gewechselt. Die zweite Hälfte glich der ersten: Der TSV bekam vor allem die Thalheimer Fernwurfschützinnen nicht in den Griff und verlor verdient mit 20:33. (mhar)

Statistik TSV Mittweida: Gutschick, Hartwig (4), A. Böhme, S. Podzimek (4), Le. Hübler, Lu. Hübler, Köhler (2), Hammerschmidt, Sahm, Wagner (4), Martin (1),Kretzschmar (5)