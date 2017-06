TSV muss Finaltraum begraben

Der TSV Falkenau hat das Halbfinal-Spiel im Mittelsachsenpokal beim SV Germania Mittweida II mit 0:2 (0:1) verloren. Chancen auf ein Weiterkommen gab es durchaus.

Von Ulli Ludwig

erschienen am 06.06.2017



Mittweida/Falkenau. Aus dem Lokal-Derby im Endspiel des Mittelsachsenpokal wird nichts. Denn der TSV Falkenau hat die Chance auf den Finaleinzug nicht nutzen können. Vor allem in der Offensive haperte es diesmal bei der 0:2-Niederlage bei der Reserve des SV Germania Mittweida, nachdem der TSV vor zwei Wochen noch sechs Mal in der Liga gegen Mittweida II traf.

"Uns hat heute im ganzen Spiel der Wille und das Glück gefehlt. Jedoch haben wir auch nie so richtig ins Spiel gefunden und brachten nichts auf die Reihe", bemängelte Falkenaus Co-Trainer Michael Klemm. Der Dritte der Mittelsachsenliga tat sich von Anfang an schwer gegen eine konzentrierte Heim-Elf. Die Gastgeber spielten vom Anpfiff weg aktiver und zwangen den Gegner zu vielen Ballverlusten. Nach einer Viertelstunde kam Mittweida II so zum ersten Abschluss. Falkenau kam in der Folge nur durch Standards zu Offensivaktionen und leistete sich im Spielaufbau weitere Schwächen. In der 26.Minute belohnten sich die Hausherren für ihre Bemühungen und kamen durch Eric Kaltschmidt zur Führung, nachdem dieser einen langen Ball aus der eigenen Hälfte frei vor dem Tor verwertete. Germania machte weiter Druck, aber auch Falkenau wachte auf. Der TSV scheiterte knapp nach einem direktem Freistoß (38.) und kurz vor der Pause kläglich, als Martin Wagner frei vor dem Tor aus zehn Metern über den Querbalken schoss (45.).

Besser und zielstrebiger hingegen agierten die Falkenauer zu Beginn der zweiten Hälfte. Der Wille der Gäste führte nun zur klaren Überlegenheit. Doch nach einem starken Dribbling über die Außenbahn scheiterten die Gäste aus fünf Metern Entfernung zum Tor erneut (56.). Auf der Gegenseite wurde den Gastgebern in einer unübersichtlichen Situation ein Elfmeter verweigert (63.). Folglich entwickelte sich ein hitzigeres Spiel, womit die Germanen besser umzugehen wussten. Falkenau kam zwar noch einmal zu einem Lattenschuss (79.), doch Mittweida konterte immer gefährlicher und erzielte in der 75. Minute den entscheidenden Treffer. Dabei nutzte Robin Frieden einen Falkenauer Abwehrfehler. Die Falkenauer konnten in der Schlussphase nicht mehr zurückschlagen, sodass die Mittweidaer die Führung sicher verwalteten und ins Finale einzogen.

Sehr zufrieden zeigte sich Germania-Trainer Bernd Hoffmann nach dem Spiel, in dem er auch einige Jugendspieler einsetzte. "Nach unserer Niederlage in der Liga haben wir uns natürlich taktisch anders aufgestellt, die Falkenauer Konter verhindern können und den Sieg geholt. Im Finale in Flöha stehen die Chancen meiner Meinung nach 50:50!" Das Endspiel bestreiten die Mittweidaer gegen den TSV Flöha. Es wird am Samstag, 17. Juni, 16 Uhr im Flöhaer Auenstadion angepfiffen.