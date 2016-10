TSV will den SpieÃŸ umdrehen

TSV will den Spieß umdrehen

In der Tischtennis-Sachsenliga haben die Falke-nauer Damen zuletzt gegen Holzhausen zweimal verloren. Dass soll morgen anders werden.

Von Knut Berger

erschienen am 14.10.2016



Falkenau. Die Damen des TSV 1888 Falkenau und die Männer der TTVG Oederan-Falkenau können morgen die Grundlage dafür legen, dass sie in den kommenden Wochen einen goldenen Tischtennis-Herbst erleben. Beide Teams haben in ihren Ligen bisher ihre Aufgaben mit Bravour gelöst und verfügen jeweils über 4:0 Punkte.

Morgen müssen die Falkenauer Frauen in der Fremde beim TTC Holzhausen antreten, der mit 3:1 Zählern ebenfalls noch ungeschlagen ist. Die bester Erinnerungen haben die TSV-Spielerinnen nicht an die Rand-Leipzigerinnen. Denn in der zurückliegenden Saison konnte Falkenau weder in der Hin - noch in der Rückrunde einen Sieg gegen den Ligakonkurrenten landen.

Beide Teams starten in dieser Saison in veränderter Aufstellung. Ob die Falkenauer Damen um die neue Mannschaftsleiterin Jitka Pierschel den Schwung aus den bisher zwei gewonnenen Punktspielen mit nach Leipzig nehmen können, bleibt abzuwarten. Auf Falkenauer Seite begeben sich Jitka Pierschel, Simone Röstel, die zuletzt auftrumpfende Ute Fischer und Alexandra Uhlig auf die Reise nach Holzhausen. "Alle sind fit und hoch motiviert. Vielleicht gelingt es uns, diesmal den Spieß umzugehen und mindestens ein Remis mit nach Hause zu nehmen", sagt Simone Röstel.

Heimvorteil besitzen dagegen die Männer der TTVG Oederan-Falkenau, die morgen in der kleinen Sporthalle an der Frankenberger Straße in Oederan gegen den TTC Elbe Dresden III antreten. Das Team aus der Landeshauptstadt hat in der 1. Bezirksliga erst ein Spiel absolviert und dieses gegen den BSC Freiberg 9:6 gewonnen. "Gegen den Aufsteiger wollen wir natürlich unsere weiße Weste behalten", sagte Mannschaftsleiter und Spieler Michael Stapf. Die TTVG werde mit der bestmöglichen Besetzung auflaufen. So führt Falko Radecker, der zuletzt wegen Erkrankung gefehlt hatte, die Mittelsachen wieder als Nummer 1 an die Tischtennisplatten. Vom guten Start zeigt sich Stapf nicht überrascht. "Wir haben uns ja das Saisonziel gestellt, vorn mitzuspielen. Da müssen wir schließlich möglichst viele Spiele gewinnen." Auch wenn das Team das gesamte Jahr über auf Morten Schaffrath wegen eines Auslandsaufenthalts verzichten muss, sehe er die Truppe für die kommenden Aufgaben gerüstet.

In der 2. Bezirksliga Dresden will die TTVG Oederan-Falkenau II im Heimspiel gegen den SV Dresden-Mitte V nach zwei Niederlagen die ersten Zähler einspielen. Gleiches gilt für den SV Eppendorf, der sein erstes Saisonspiel absolviert und auf den SV Elbe Dresden IV trifft. Der SV Grün-Weiß Niederwiesa tritt in der 2. Bezirksliga Chemnitz beim SV Dörnthal-Pockau an. (mit simr)