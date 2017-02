Talente holen Schwung für Titelkämpfe

Florian Heinich und Anne Weigold starten heute bei den Deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten in Leipzig. Für den 17-jährigen Rochlitzer ist es eine Premiere.

Von Robin Seidler

erschienen am 18.02.2017



Rochlitz/Mittweida. Wenn es für Florian Heinich heute Nachmittag optimal läuft, darf ihn ganz Europa am Nachmittag im Fernsehen bestaunen. Bei den Deutschen Hallenmeisterschaften der Elite in Leipzig sprintet der 17-jährige Gymnasiast erstmals in der Männerkonkurrenz mit. Falls er es in den Zwischenlauf schafft, ist er Teil der Liveübertragung bei Eurosport.

"Um das zu schaffen, müsste ich aber bestimmt eine neue persönliche Bestleistung laufen", sagt er. Die aktuelle des Sprinters vom VfA Rochlitzer Berg über 60 m liegt bei 6,93 Sekunden. Bei den jüngsten Wettkämpfen lief Florian Heinich aber konstant unter sieben Sekunden, was auch diesmal sein Ziel ist.

Allerdings wird das Umfeld diesmal ein anderes sein als sonst. Mehr 5000 Zuschauer werden heute Nachmittag in der Arena Leipzig erwartet, es gibt fest gezurrte Zeitpläne. "Steigerungsläufe auf der Bahn sind zum Beispiel nicht erlaubt, was für Florian neu ist", sagt Michael Sperling, sein Trainer bei der Leichtathletikgemeinschaft (LG) Mittweida.

Der junge Sprinter selbst wirkt vor dem Gastspiel im Feld der deutschen Elite gelassen, gibt aber zu, dass er aufgeregt ist. "Je mehr Zuschauer da sind, desto intensiver ist der Krieg mit den Nerven." In der Altersklasse 11 war Florian bereits einmal beim Mitteldeutschen Schüler-Sportfest dabei. "Doch da war die Halle nicht ausverkauft - und als Kind nimmt man das ja auch anders war", sagt er. Einmal habe er die Arena schon bis auf den letzten Platz gefüllt erlebt. "Das war aber nicht beim Sport, sondern bei Komiker Paul Panzer", erzählt er lachend.

Nachdem in den vergangenen Wochen bei Florian Heinich die Adduktoren streikten und er daher sogar auf die Mitteldeutschen Meisterschaften verzichten musste, ist er nun wieder fit. "Ich denke, dass die mentale Belastung ohnehin größer sein wird als die körperliche. Ich bin selbst gespannt, wie ich damit umgehen kann." Den Spagat zwischen Schule und Sport meistert der Rochlitzer derzeit gut. "Ich trainiere derzeit fünfmal in der Woche. Im Moment vor allem, um die Form zu erhalten. Für die Schule lerne ich dann meist abends", sagt der 17-Jährige, für den nach den Ferien gleich wieder etliche Klausuren und Leistungskontrollen anstehen.

Die sportliche Leistungskontrolle heute solle er laut Michael Sperling entspannt angehen. "Die Deutsche Meisterschaft ist eine geniale Zwischenstation vor vollem Haus", so der LG-Trainer. Er rechne aber nur mit einem Lauf für seinen Schützling in Leipzig, da man auf die deutschen Jugendmeisterschaften der Altersklasse U 20 nächste Woche in Sindelfingen hingearbeitet habe.

Ähnliches gilt für Hürdensprinterin Anne Weigold. Die 18-Jährige war bereits im vergangenen Jahr in Leipzig dabei und kennt die Atmosphäre. "Damals ist Anne über 60m Hürden in 8,66 s neue persönliche Bestleistung gelaufen", so Sperling. Inzwischen liegt diese bei ihr bei 8,51 s. "Damit ist sie Zehntschnellste in Deutschland", rechnet der Coach vor. Bei Anne Weigold sei ein Finaleinzug durchaus möglich, allerdings müsste sie dann einen "Bombenlauf" hinlegen, sagt der Trainer. "Aber es kann bereits im Vorlauf so viel passieren, und das wissen Anne und Florian auch."

Größeres Augenmerk legt Sperling auch bei seiner Vorzeigeathletin auf die U 20-Meisterschaft in Sindelfingen. "Wenn sie auf Platz 1 oder 2 läuft, ist sie auf beim Länderkampf zwischen Deutschland, Frankreich und Italien eine Woche dabei."

Die Vorläufe über 60 m der Männer, bei denen Florian Heinich startet, beginnen heute, 14.05 Uhr. Die Vorläufe über 60 m Hürden der Frauen folgen 16.15 Uhr. Ab dieser Zeit überträgt Eurosport live aus Leipzig. Anne Weigold ist also auf jeden Fall im Fernsehen zu sehen.

Tickets Bis gestern wurden noch Restkarten an der Tageskasse oder unter www.arena-ticket.com angeboten.