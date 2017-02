Talente sammeln Medaillen

16 Nachwuchssportler fördert die Abteilung Leichtathletik des TSV Fortschritt Mittweida seit drei Jahren intensiv. In der Hallensaison erntete der Verein viele Früchte der Jugendarbeit.

Von Robin Seidler

erschienen am 22.02.2017



Mittweida. Die Leichtathletik- Talente-Gruppe des TSV Fortschritt Mittweida blickt auf ihre erfolgreichste Hallensaison seit ihrer Gründung vor knapp drei Jahren zurück. Allein bei offiziellen Meisterschaften konnte der Mittweidaer Nachwuchs bislang elf Medaillen erkämpfen.

"Das sind zehn Plaketten mehr als im vergangenen Winter", sagt Maik Metzler, der Leichtathletik-Abteilungsleiter des TSV Fortschritt, stolz. Mit 35 Medaillen wollen die Mitglieder der Talente-Gruppe in diesem Jahr insgesamt glänzen. "Nach einem Drittel der Meisterschaften haben wir ein gutes Drittel geschafft - wir sind also genau im Soll", freut sich Metzler.

Ein Höhepunkt für seine Schützlinge seien die Hallen-Landesmeisterschaften der Altersklasse M 14 gewesen, so der Leichtathletik-Chef. Dort gewann Tim Lange Gold über die 3000 m, Noah Eibeck holte fünf Sekunden dahinter Silber. "Beide haben sich auf dieser Distanz über eine Minute verbessert", lobt Metzler. Über 800 m hatte man sich auch Chancen ausgerechnet, "doch Noah war krank und Tim angeschlagen", bedauert der Trainer. Im kommenden Jahr wollen beide auch die Normen für die Mitteldeutschen Meisterschaften anpeilen.

Weiteres Edelmetall gab es für die 16-köpfige Gruppe unter anderem bei den Kreis-Kinder- und Jugendspielen in der Halle, als die Mittweidaer im Fünfkampf (bestehend aus Sprint, Hindernislauf, Medizinballstoßen, Dreierhopp und der Staffel) Gold gewannen. "Von fünf Disziplinen haben wir in Freiberg vier gewonnen", freut sich der Leichtathletik-Chef bei Fortschritt. Weitere Medaillen erkämpften Nick Meyer, Pepe Schenk, Tom Berger und Amelie Steiger bei den Hallenkreismeisterschaften. Hinzukamen Spitzenplätze im zweistelligen Bereich bei weiteren Wettkämpfen in Chemnitz und in Freiberg. Am 11.März beenden die Nachwuchsathleten ihre Hallensaison mit einem Wettkampf in Merseburg.

Generell trage das Konzept der Talente-Gruppe nach drei Jahren Früchte, sagt Maik Metzler. Das Durchschnittsalter der 16 jungen Sportler liegt bei elf Jahren. "Auch die Jüngsten haben große Sprünge gemacht", sagt der TSV-Trainer, der zudem die Zusammenarbeit mit der allgemeinen Sportgruppe, die von Andrea Schilling trainiert wird, lobt. "Es läuft gut", sagt Metzler. Man könne sich zwar noch nicht mit den ganz großen Vereinen vergleichen, allerdings sind bei uns die Talente im Verein integriert", fügt er an.

Inklusive der Volkslaufgruppe "Rennschnecken Mittweida" ist die Zahl der Mitglieder in der Abteilung Leichtathletik inzwischen auf 81 gewachsen. Nach der Hallensaison werden einige TSV-Mitglieder am 19. März beim Schülercup des Internationalen Dresdner Citylaufs über 3 Kilometer an den Start gehen. Dieser Wettkampf sei Vorbereitung für den Kreiscross am 1. April in Halsbrücke, so Metzler, wo die Medaillenjagd fortgesetzt werden soll. Die Talente-Gruppe trainiert derzeit mittwochs ab 16.30 Uhr in der Sporthalle am Schwanenteich.