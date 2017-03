Top Ten und Podest im Visier

Während Oliver Otte aus Eppendorf sein Premierenjahr in der Deutschen Enduro-Meisterschaft bestreitet, gehört der Borstendorfer Nick Emmrich bereits zu den "alten" Hasen in der DM. Für beide beginnt am Wochenende die neue Serie mit einer weiten Reise.

Von Matthias Heinke

erschienen am 10.03.2017



Eppendorf/Borstendorf. Vor den beiden Geländefahrern aus der Region Flöha, die in der Deutschen Enduro-Meisterschaft an den Start gehen, steht heute die weite Reise zur Zweitagesveranstaltung nach Uelsen/Itterbeck in die Grafschaft Bentheim an der niedersächsischen Grenze zu den Niederlanden an. Dort wird morgen und am Sonntag der Auftakt des Enduro-Jahres vollzogen. Oliver Otte aus Eppendorf misst sich dabei erstmals mit der nationalen Elite der Klasse Enduro 3.

Der Fahrer des Zschopauer KTM-Teams geht verhalten optimistisch in die neue Serie. Im vergangenen Jahr, als der motorsportliche Spätstarter mit 542 Punkten überraschend souverän die Pokalgesamtwertung der B-Lizenz gewann und zudem in seiner Klasse siegte, verglich der Eppendorfer bereits seine Zeiten mit den Fahrern der A/I-Lizenz. "Dabei habe ich gemerkt, dass ich gut dabei sein kann. Klar, drei Runden schlauchen mehr als zwei wie bisher für mich. Aber das dürfte nicht das Problem sein", sagt der 28-Jährige.

Otte hat die viermonatige Wettkampfpause so gut es wegen des vielen Schnees ging genutzt, um sich vorzubereiten. "Ich habe so oft es möglich war das ADAC-Training in Chemnitz am Olympiastützpunkt genutzt. Sonst war die Chance zum Fahren ziemlich eingegrenzt, selbst der Sand war hier gefroren." Deshalb sei im Uelsener Sand wohl nicht viel zu erwarten, dämpft er allzu große Hoffnungen. Sein Ziel lautet, im ersten DM-Jahr in die Top Ten zu kommen. "Das wäre auch für die Motorsportler des MV Leubsdorf eine tolle Sache. Ich gehöre jetzt dem Verein an und werde toll unterstützt. Darüber freue ich mich riesig", so der Aufsteiger des Jahres.

In Richtung Podest richtet dagegen Nick Emmrich seinen Blick. Zwar war DM-Bronze im Vorjahr für ihn selbst am meisten überraschend gekommen, doch daran will sich der Husqvarna-Pilot vom Team von Karsten Wills in dieser Serie dann wohl doch messen. "Ich will es zumindest versuchen, in meiner Klasse, der Enduro 2, wieder ganz vorn dabei zu sein. Das wird sicher nicht ganz einfach, denn die Konkurrenz schläft nicht. Wir werden sehen", sagt Emmrich, der sich im Winter mit Skilanglauf, Kraft- und Ausdauer-Training sowie dem ADAC-Training vorbereitet hat. Zudem hält sich der 27-Jährige bei den Fußballern der SG Rotation Borstendorf (1. Kreisklasse) fit. In Uelsen erwartet er am Wochenende keine Top-Platzierung. "Sand ist nicht so mein Ding. Dafür freue ich mich riesig auf den WM-Lauf in Zschopau im Oktober", blickt Nick Emmrich voraus.

Termine Deutsche Enduro-Meisterschaft - 11./12. März: 42. Geländefahrt Itterbeck/Uelsen, 26. März: Geländefahrt "Rund um Dahlen", 5./6. August: Internationale Geländefahrt Burg, 17. September: Internationale Zuverlässigkeitsfahrt in Dachsbach; 21./22. Oktober: "Rund um Zschopau" (gleichzeitig WM-Finale); 4./5. November: Novemberpokal Woltersdorf; Deutscher Pokal - 11./12. März: Uelsen, 26.März: "Rund um Dahlen"; 17. September: Dachsbach; 15. Oktober: 65. Mittelrheinische Geländefahrt Kempenich; 4./5. November: Woltersdorf