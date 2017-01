Trio gehört zur neuen Elite

In Rochlitz haben sich am Wochenende die sächsischen Karate-Nachwuchstalente zum ersten Landeskadertraining seit sechs Jahren getroffen. Drei Rochlitzer mischen dabei an der Spitze mit.

Von Robin Seidler

erschienen am 11.01.2017



Rochlitz. Im kleinen Rochlitz sind am Wochenende die Weichen für den Karate-Leistungssport in Sachsen für 2017 und darüber hinaus gestellt worden. Beim ersten Landeskadertraining im Sächsischen Karateverband seit sechs Jahren waren talentierte und zugleich erfolgreiche Sportler, engagierte Trainer und lizenzierte Kampfrichter aus allen sächsischen Vereinen eingeladen. Dabei haben auch Aktive der Gastgeber erfolgreich mitgewirkt.

Der Trainer des Karate-Do Rochlitz, Ralf Ziezio, gehört künftig einer Leistungssportkommission an und wurde aufgrund seiner vielen Erfolge als Heim- und Talentstützpunkttrainer berufen. "In Zusammenarbeit mit dem Landessportbund und der Leistungssportkommission entsteht aktuell eine Konzeption für den Karatesport, um diesen in der Olympiade bis 2020 in die richtige Richtung zu lenken und Erfolge zu generieren", sagte Ziezio. Bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio werden im Karate erstmals Medaillen vergeben. Darum werden nun die Strukturen nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch im Landesverband neu angepasst.

"Sie sind damals zusammengebrochen, und über regional verteilte Talentstützpunkte wurde versucht, eine Leistungsförderung auf breite Schultern zu verteilen", berichtete Leistungssportreferent Alexander Nieß. Mit der Aufnahme der Sportart Karate ins olympische Programm kam es nicht nur beim Spitzenverband zu Veränderungen, sondern auch im Landesverband.

Am Samstag fand das erste Training des Landeskaders statt, an dem insgesamt 120 Kampfsportler teilnahmen. Die beiden Landestrainer Ralf Ziezio (ab Jugend) und Daniel Schuffenhauer (Kinder/Schüler) konnten viele motivierte Athleten begrüßen. Aus ihnen soll sich eine Elite von etwa 30 Kaderathleten herauskristallisieren, so Ziezio.

Bereits nach dem ersten Tag wurden sechs Athleten aufgrund ihrer Wettkampferfolge aus dem vergangenen Jahr und ihren gezeigten Leistungen vor Ort in den Landeskader berufen. Neben einem Stollberger und drei Sportlern aus Meißen schafften es aus Rochlitz Maurice Däumler und Valentin Leißner, aufgenommen zu werden.

Derweil stehen die nächsten Höhepunkte für die Rochlitzer Sportler fest. Valentin wird am kommenden Freitag in Zagreb bei den Croatia Open an den Start gehen. Wenn er in der kroatischen Hauptstadt ganz oben stehen möchte, muss sich der Rochlitzer gegen 54 Kontrahenten durchsetzen. "Wir sind gerade in der Vorbereitungsphase, da zählt nicht das Gewinnen, sondern das Kämpfen und das Sammeln von Erfahrungen auf höchstem Niveau," sagte Heimtrainer Ralf Ziezio.

Eine Woche später wird das Rochlitzer Team, bestehend aus Johanna Geißler, Hieu Bui Tien, Giang Nguyen und Valentin Leißner, zu einem Wettkampf nach Österreich fahren. Das Turnier ist ebenfalls hochkarätig besetzt, da es von vielen Nationen wie Deutschland, Frankreich, Belgien, Schweiz und Italien als Vorbereitungswettkampf für die im Februar stattfindende Europameisterschaft genutzt wird. Nach den sächsischen Meisterschaften am 4. Februar werden dann im Frühjahr die ersten Landeskader-Termine anstehen. (mit zio)