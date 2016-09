Trio startet neuen Ausritt

Motorradgeländefahrer Marko Barthel hat mit Haudegen aus dem "Six Days Team 2003" bewiesen, dass es die Jungs noch immer draufhaben.

Von Holk Dohle

erschienen am 17.09.2016



Frankenberg. Vor 13 Jahren logierten die drei gemeinsam in einer schmucken Hotelanlage am Meer in Fortaleza in Brasilien. Jetzt stand das Trio in Neuhaus-Schierschnitz im Süden Thüringens zusammen auf einem staubigen Siegerpodest. Die Motorradgeländefahrer Marko Barthel (Frankenberg), Dirk Peter (Dittrichshütte) und Arne Domeyer (Kaltenkirchen), die bei den Six Days 2003 in Brasilien zur deutschen Nationalmannschaft gehörten, stiegen wieder auf ihre Maschinen und bewiesen bei der 22. East Enduro Challenge, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen zählen.

Der Sachse, der Thüringer und das Nordlicht aus Schleswig-Holstein entschieden bei der Traditionsfahrt in Thüringen nicht nur die Mannschaftswertung für sich, sondern fuhren auch jeweils einen Klassensieg ein. In der Championatswertung belegten die Deutschen Meister von einst hinter Andreas Beier aus Krumhermersdorf, der aktuell die Deutsche Meisterschaft in der Enduro 1 anführt, die Plätze 2 (Domeyer), 3 (Barthel) und 6 (Peter).

Nein, Muskelkater habe er nach der fast siebenstündigen Geländefahrt nicht gehabt, berichtet der aus Flöha stammende Marko Barthel, der nach immerhin sechs Jahren Pause sein erstes Rennen bestritt. "Und auch von den beiden anderen habe ich keinen lamentieren hören", so der 39-Jährige weiter. Kein Wunder. Denn wie Barthel haben auch seine um ein Jahr älteren Mitstreiter Sturzhelm und Motorradstiefel nie so richtig an den Nagel gehängt. Barthel, ein gelernte Koch, verdient seit dem Ende seiner aktiven Laufbahn im Jahr 2013 als lizenzierter Offroad-Trainer seine Brötchen. Zudem ist der zweifache Familienvater als Testfahrer und Produkttester regelmäßig im Gelände unterwegs. Zuletzt war er in Italien im Einsatz, um die neuesten Telegabeln und Federbeine eines namhaften Fahrwerksspezialisten zu testen.

Dirk Peter, der seit Jahren der Zschopauer Sturm-Truppe die Treue hält und die Idee für den gemeinsamen Ausritt des Trios in seiner Heimat hatte, ist trotz einer schweren Krankheit immer wieder bei Geländefahrten am Start. "Ich muss noch ein bisschen trainieren, um wieder so schnell zu werden wie Arne und Marko", meint der Kämpfer aus Saalfeld-Rudolstadt augenzwinkernd. Arne Domeyer, der Dritte im Bunde, musste ebenfalls nicht lange überlegen: "Ich habe gleich zugesagt, als Dirk mich angerufen hat." Die freundschaftliche Beziehung zu seinen ehemaligen Weggefährten in Sachsen und Thüringen sei trotz der großen Entfernung nie abgerissen, sagt der Geländefahrer aus schleswig-holsteinischen Stadt , der im Gegensatz zu Barthel und Peter sogar noch gelegentlich in der Deutschen Meisterschaft von der Startrampe rollt und mit seinen 40 Jahren wesentlich jüngeren Konkurrenten zeigt, wo der Hammer hängt.

Die Deutsche Meisterschaft, die am Wochenende in Tucheim (Sachsen-Anhalt) fortgesetzt wird, wäre auch für Marko Barthel wieder ein Ziel - "allerdings nur in der Seniorenklasse", fügt der Frankenberger hinzu. "Dann könnten wir drei auch wieder als Mannschaft starten", sagt Barthel. Aus Altersgründen sei sein Einstieg in die Seniorenriege aber frühestens 2018 möglich. "Man muss zum Jahresbeginn bereits 40 sein." Sechs Jahre werden also bis zu Marko Barthels nächsten Wettbewerbseinsatz vermutlich nicht wieder vergehen.