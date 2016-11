Umkämpftes Derby ohne Tore

In der Fußball-Landesklasse gab es zwischen den A-Junioren des BSC Motor Rochlitz und der SpG Geringswalde/Hartha keine Treffer. Davon profitiert Germania Mittweida.

Von Robin Seidler

erschienen am 30.11.2016



Rochlitz/Mittweida. Fußballspiele zwischen den A-Junioren des BSC Motor Rochlitz und der SpG Geringswalde/Schweikershain/Hartha sind zwar immer intensiv, meist aber auch torlos. Nachdem bereits im Februar ein Test 0:0 ausging, fiel nun auch im ersten Pflichtspiel der beiden Teams in der Landesklasse Mitte kein Treffer.

Für die Rochlitzer A-Junioren, die ihre erste Saison in der neuen Klasse absolvieren, ist der Punkt im Derby nach zuletzt vier Niederlagen Balsam für die geschundene Seele. Mit nun 11 Punkten ist das Team Siebter. "Meine Mannschaft hat das Derby kämpferisch angenommen, der Wille war natürlich auch da", sagte BSC-Trainer Lars Berger. "Wir hatten zwar nur zwei, drei große Chancen, aber wenn wir eine davon verwandeln, gewinnen wir vielleicht sogar."

Die Gäste aus Geringswalde trafen während der Partie sogar einmal, doch das Tor wurde wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht anerkannt. "Wir waren zwar überlegen, haben aber keine großen Chancen erarbeiten können", sagte der Geringswalder Trainer Toni Vogel, der sich über die Spieleröffnung seines Teams ärgerte: "Wir haben wenig Fußball gespielt und zu oft und zu früh lange Bälle geschlagen."

Durch das Remis büßte sein Team (20 Punkte) den 2. Platz ein, machte aber durch Meißens überraschende 2:3-Niederlage in Wilsdruff dennoch einen Punkt auf den Spitzenreiter gut. "Wir wollen bis zur Winterpause ungeschlagen bleiben. Meißen ist nicht unser Maßstab und auch Mittweida ist wieder in Form", so Vogel und denkt, dass diese beiden Teams das Meisterschaftsrennen unter sich ausmachen werden.

Die Mittweidaer A-Junioren gewannen das zweite Mittelsachsen-Derby des Spieltags gegen den TSV Flöha mit 3:0 (0:0) und sind damit neuer Tabellenzweiter. Beide Teams lieferten sich in der ersten Halbzeit eine umkämpfte Partie mit hohem Tempo und Chancen auf beiden Seiten. In der zweiten Hälfte kam der Gastgeber jedoch besser aus der Kabine und traf durch Phillip Krasselt (55.) sowie Xaver Heyn (64.), der einem Elfmeter verwandelte. Den Schlusspunkt setzte Florian Mrozcek nach einem starken Konter (84.).

Sebastian Groh, Trainer der Germania, war nach dem Spiel von seinem Team überzeugt: "Wir standen in der Defensive sehr gut und haben kaum Chancen zugelassen. Der Elfmeter hat das Spiel für uns in die richtige Richtung geleitet."

Sogar mit 6:0 (5:0) gewann die B-Jugend des SV Germania (5./17) beim Dresdner SC. Grundlage für den klaren Sieg war eine starke erste Halbzeit mit Toren von Christian Böttger (3.), Carl-Louis Altmann (6.), Vincent Gering (8.), Phillip Krasselt (24.) und Julian Kuhnert (31.). In der zweiten Hälfte entglitt den Gästen das Spiel. In einer schwachen Phase hinein traf Marcel Schulz (80.) und setzte so den Schlusspunkt. Nun geht es am Samstag auf eigenem Platz im Derby gegen den SSV Königshain-Wiederau (3./19), der sein Spiel beim Hainsberger SV bereits am Buß- und Bettag mit 3:1 gewann.

Weiterhin souverän zeigt sich die Mittweidaer C-Jugend, die bei Fortuna Chemnitz II 3:0 (0:0) gewann. Die Tore markierten Justin Kraft (39.), Tim Delling (41.) und Jonas Seydel (45.). Dadurch sind die jungen Mittweidaer C-Jugend weiterhin Zweite der Staffel West. (mit ulli)