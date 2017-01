Vereine freuen sich auf Elite

Der Sportkalender in Mittelsachsen hält auch 2017 wieder einige Höhepunkte bereit. Schon in den kommenden Wochen trifft sich die nationale und internationale Elite im Kreis - zum Beispiel auf den Skiern oder beim Kugelstoßen.

Von Robin Seidler

erschienen am 02.01.2017



Rochlitz. Im vergangenen Jahr stoppte David Storl eine Verletzung, für das Kugelstoßmeeting am 5. Februar hat er seine Teilnahme schon fest zugesagt. So ganz sicher ist das Mitwirken des Lokalmatadors aber dennoch noch nicht, wie Organisator Christian Sperling mitteilt: "David sieht Vaterfreuden entgegen. Und es könnte passieren, dass der Nachwuchs circa zur Zeit des Kugelstoßmeetings kommt."

Mit der Karriere von David Storl ist praktisch auch das Rochlitzer Kugelstoßmeeting gewachsen. "David war ja damals dabei, als alles anfing. Dass das Meeting eines mit Kugelstoßern wurde, war dem Umstand geschuldet, dass wir hier in Rochlitz mit David und Max Bedewitz zwei gute Kugelstoßer hatten." Anfangs war es noch ein Meeting mit regionalen Startern, doch schon schnell wurde es populärer. "Wir haben damals in der Ziegelei-Turnhalle trainiert und aus Spaß an der Freude alle verfügbaren Matten in die Regenbogenhalle zu einem Meeting geschafft. Dass es sich so entwickelt hat, konnte damals keiner ahnen", erinnert sich Christian Sperling. 2006 flogen die Kugeln noch zur Adventszeit durch die Halle, später dann im Januar und Februar. "Den Durchbruch haben wir relativ schnell geschafft. Schon bei der zweiten oder dritten Veranstaltung haben die Bundestrainer ihre Nachwuchstalente geschickt, ab dem vierten Meeting kam dann schon die Elite", so Sperling. Damals ging es dann auch schon um Normen und Qualifikationen für nationale und internationale Wettbewerbe. "Inzwischen ist das Meeting die größte Kugelstoßveranstaltung in Deutschland. Das Institut für Angewandte Trainingswissenschaft in Leipzig baut zu unserem Meeting inzwischen immer die Geräte für die Leistungsdiagnostik auf, um Abläufe zu sichten und zu analysieren", so Sperling. Ob als Gäste neben dem Ring oder als Aktive - die Liste der prominenten Gäste ist lang. Nadine Kleinert, Ralf Bartels, Tomáš Staněk oder gar Diskuswerfer Jürgen Schult (1988 Olympiasieger für die DDR) waren alle schon dabei.

Damit der Hauptwettkampf auch in diesem Jahr spannend wird, will Christian Sperling David Storl und Christina Schwanitz noch gleichwertige Konkurrenz an die Seite stellen. "Inzwischen ist es so, dass ich keine Sportler mehr fragen muss, sondern ich die Angebote für das Meeting bekomme", so Sperling. Unter anderem hätten sich Sportler aus Tschechien, Venezuela und Ägypten gemeldet. "Wir müssen aber schauen, was finanziell machbar ist." Neben den beiden deutschen Aushängeschildern hat bereits der deutsche Hallenmeister 2016, Tobias Dahm vom VfL Sindelfingen, zugesagt. Erstmals werden in Rochlitz auch Paralympics-Sieger an den Start gehen. Mit dabei ist der Behindertensportler des Jahres Nico Kappel, der in Rio de Janeiro Gold gewann. Mit Daniel Scheil kommt ein weiterer Paralympics-Gewinner nach Rochlitz. Der Nachwuchs stößt ab 10 Uhr in der Regenbogenhalle. Mit dabei ist Sandy Uhlig von der LG Mittweida, zudem U20-Weltmeisterin Alina Kenzel (VfL Waiblingen) und die Vierte der U20-WM Sarah Schmidt (LV Erzgebirge).

Für Christian Sperling stehen bis dahin allerdings noch einige organisatorische Aufgaben an. "Der Wettkampf an sich ist nicht das Problem, weil er dann ja von selbst läuft. Die Pflege und Akquise der Sponsoren nimmt die größte Zeit in Anspruch", sagt der 37-Jährige, der seit Ende Oktober an den Vorbereitungen feilt. 25bis 30 Sponsoren werden das Meeting auch in diesem Jahr wieder unterstützen, darunter auch viele kleine Betriebe aus Rochlitz und Umgebung.