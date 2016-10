Verregnetes Familientreffen

Nur 20 Sportler waren diesmal beim traditionellen Werfertag in Geringswalde dabei - und trotzten widrigen Bedingungen.

Von Steffen Bauer

erschienen am 12.10.2016



Geringswalde. Petrus ist offenbar noch kein Fan der mittelsächsischen Leichtathleten. "Das war ein Sch....wetter", schüttelt sich Hans Marschner, der Vorsitzende des LWV Geringswalde, noch immer. Ausgerechnet beim beliebten Werfertag, dem Traditionswettkampf, mit dem die Athleten der Region jedes Jahr ihre Sommersaison beenden, schüttete es am Sonnabend wie aus Kannen. Da zudem die Temperaturen nicht aus dem einstelligen Bereich herauskamen, "verringerte sich das Starterfeld in diesem Jahr erheblich", sagt Marschner.

Etwas mehr als 20 Sportler aus zehn Vereinen (voriges Jahr war das Feld doppelt so groß) ) trotzten den schwierigen äußeren Bedingungen - und zeigten zum Saisonabschluss ansprechende Leistungen, lobt der Geringswalder Vereinschef, der erstmals auch als Wettkampfleiter fungierte. "Aber nur aushilfsweise", schmunzelt der 68-Jährige, der ansonsten vor allem bei den Keglern des LWV den Hut aufhat.

Ihren Wettkampf (und auch die beliebte Bahneröffnung im Frühjahr) richten die Geringswalder bereits seit mehreren Jahrzehnten aus, erzählt Marschner. Ganz genau könne er das auf Anhieb gar nicht sagen, so lange sei das, meint er schmunzelnd. Nicht zuletzt kam der heutige Vorsitzende 1970 selbst über einen dieser Wettkämpfe zum Verein, nachdem er damals als Lehrer mit einer Gruppe von Schülern teilnahm.

Am Sonnabend wurden auf der Kleinsportanlage am Geringswalder Klosterbach die Sieger im Kugelstoßen sowie im Diskus- und Speerwerfen ermittelt. "Durch die widrigen Witterungsverhältnisse mit heftigen Regenschauern galt es vor allem die feuchten Geräte sowie glitschige Ringe und Anlaufbereiche zu beherrschen", sagt Marschner.

Für die besten Ergebnisse des Wettkampfes sorgten einmal mehr Mario Lohmann (AK M 35) und Manuela Hammer (W 50) vom Gastgeberverein LWV. Lohmann schleuderte den Speer auf 62,08 m, während Hammer mit Weiten von 11,94m im Kugelstoßen sowie 27,66m im Diskuswerfen aufwartete. "Das waren sicherlich die beiden wertvollsten Leistungen im männlichen und weiblichen Bereich", schätzt Marschner ein.

Bei den Gästen überzeugten Bernd Müller vom Döbelner SC, Til Schindler vom TSV Fortschritt Mittweida und die Harthaer Nachwuchsathleten Florian Schmidt und Dennis Seeger. Von Athletenseite gab es viel Lob für die gute und wahrlich nicht einfache Arbeit der Kampfgerichte. Die 15 Helfer mussten fast fünf Stunden ausharren.

Auch Nestor Manfred Kunze vom SV Motor Hainichen hatte sich durch das Wetter nicht von einem Start abhalten lassen. Der 85-Jährige, der seit Jahren Stammgast bei Deutschen Seniorenmeisterschaften ist, erhielt vor dem Wettkampf nachträglich Blumen und Glückwünsche zum Geburtstag. "Wir sind hier wie eine Familie", so Marschner.

Am Wochenende geht es beim LWV Geringswalde nun mit den Keglern in der Bezirksliga weiter, garantiert im Trockenen. Aber auch für den traditionellen Herbstwandertag sehen die Wetterprognosen nicht so schlecht aus. (mit hanm)

Ergebnisse

M 14: Dennis Seeger Speer 42,22m; Florian Schmidt (beide LVS Hartha) Kugel 12,67/Diskus 39,27 m; M 15: Til Schindler (TSV Fortschritt Mittweida) Kugel 12,41/Diskus 35,72 m; M 35: Mario Lohmann (LWV Geringswalde) Speer 62,08 m; M50: Jens Härtwig (TSV Penig) Diskus 27,35 m; M 60: Bernd Müller (Döbelner SC) Kugel 10,78/Diskus 36,25/Speer 31,27 m; M 70: Horst Linke (Döbelner SV) Diskus 23,08 m; M 85: Manfred Kunze (SV Motor Hainichen) Kugel 6,73 m/Diskus 17,42 m

W 12: Ulrike Schmidt Speer 24,99 m; W 13: Leonie Parsiegel Kugel 7,36/Diskus 25,03 m; W15: Celina Patzig (alle LWV Geringswalde) Kugel 9,17 m; U 18: Pauline Breitling (LSV Hartha) Kugel 9,56/Diskus 26,52 m; Frauen: Sarah Wetzig Kugel 9,45/Diskus 26,52 m; W 50: Manuela Hammer (beide LWV Geringswalde) Kugel 11,94/Diskus 27,66/Speer 32,64 m