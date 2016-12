VfB will Rotation bremsen

Die Handballer bestreiten am Wochenende auf Bezirksebene den letzten Spieltag des Jahres. Dabei warten unterschiedliche Herausforderungen auf die Regionalvertreter.

Von Knut Berger

erschienen am 02.12.2016



Oederan/Flöha. In der Adventszeit ist es mehr als legitim, Wünsche zu äußern. Martin Herwick, der Trainer des SV Grün-Weiß Niederwiesa weiß dabei ganz genau, was er auf den Zettel schreiben will. "Wenn wir in Niederwiesa eine neue Sporthalle bekommen würden, dann könnten noch mehr Sportbegeisterte aus der Gemeinde zu den Heimspielen kommen", sagt der Trainer vor dem "Heimspiel" des SV Grün-Weiß gegen den SV Rotation Weißenborn, das morgen in der Sporthalle Flöha angepfiffen wird.

Da es auf jeden Fall noch eine längere Zeit dauern dürfte, bis der Weihnachtsmann Finanzierung, Bauantrag und Genehmigungen für das gewünschte Bauwerk in der Tasche hat, müssen sich die Niederwiesaer zunächst mit kleineren Präsenten zufrieden geben. Dabei hätte wohl niemand im Lager der Grün-Weißen etwas dagegen, wenn zunächst zwei Punkte aus dem Weißenborn-Spiel auf dem Gabentisch liegen würden. Denn Niederwiesa liegt aktuell mit 5:11 Punkten auf dem 11. Rang, das ist zugleich ein Abstiegsplatz. Den Gästen aus Weißenborn geht es kaum besser, sie haben bisher als Tabellenneunter 7:13 Punkte gesammelt. "Wir müssen von der ersten Minute an mit der entsprechenden Einstellung zur Sache gehen. Ich als Trainer habe die Aufgabe, die Truppe so einzustellen, dass sie bedingungslos und engagiert um die Punkte kämpft", sagt Herwick. Er baue dabei auf mannschaftliche Geschlossenheit. "Wir brauchen das Kollektiv und müssen es als Team lösen - über individuelle Qualität wird es nicht gehen", ist er sich sicher.

Obwohl die Männer des HV Oederan (10. Platz/7:13 Punkte) am Sonntag eine sehr hohe Auswärtshürde überspringen müssen, herrscht deswegen im Oederaner Lager keine Angst vor dem letzten Spieltag des Kalenderjahres. Denn das Team muss beim Tabellenführer HSG Sachsenring Hohenstein-Ernstthal auflaufen. Der Liganeuling steht mit 14:4 Zählern an der Spitze des Klassements. "Wir können dort befreit aufspielen und haben nichts zu verlieren", sagt HVO-Trainer Michael Kranz. Immerhin ist sein Team seit drei Spielen ungeschlagen. Übermorgen fehlt bis auf Riccardo Seidel, der aus beruflichen Gründen nicht helfen kann, niemand. "Leider hat es in dieser Saison nicht geklappt, den Gegner einmal zu beobachten. Deshalb wissen wir nicht, was uns erwartet", sagt der Oederaner Coach. Heute besteht bei der vereinsinternen Weihnachtsfeier immerhin die Möglichkeit, die grundsätzliche Taktik noch einmal festzulegen. An dieser Besprechung können auch die Frauen des HV Oederan (2./15:5) teilnehmen. Sie müssen ebenfalls am Sonntag beim TSV Penig (4./12:6) zum Kreisderby antreten. "Der Papierform nach ist es ein Spitzenspiel, wobei ich den Gegner in seiner Halle als Favoriten sehe", sagte HVO-Trainer Robert Eckardt, der trotz der vorweihnachtlichen Zeit mit seinem Team jedoch keine Geschenke verteilen will.

Die Frauen des VfB Flöha (5./12:8) besitzen übermorgen Heimrecht gegen den SV Rotation Weißenborn II (9./6:14). Dabei strebt Trainerin Anne Benke mit ihren Damen den siebten Sieg in der laufende Serie an. Vor der Saison hatte die 25-Jährige angekündigt, dass ihre Mannschaft im vorderen Drittel der Staffel mitmischen möchte. Bisher befinden sich die VfB-Amazonen durchaus im Soll. "Nach einem holprigen Start hat sich die Truppe gefangen, sich weiter entwickelt und ist auf einem guten Weg", sagt Benke. Dennoch sehe sie bei ihrem Team noch Luft nach oben. "Es macht mir viel Spaß. Die Entscheidung, in Flöha das Traineramt zu übernehmen, habe ich keinesfalls bereut", verrät die Chefin. Doch um den Kontakt nach oben nicht zu verlieren, muss am letzten Spieltag des Kalenderjahres ein Heimsieg her. Personell sieht Anne Benke ihr Team gut aufgestellt. "Ich habe wieder mehr personelle Alternativen als in der Vorwoche bei der Auswärtsniederlage in Oederan", sagt die Trainerin.