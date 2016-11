Viel Arbeit für den Sportrichter

Volker Meinel beschäftigt sich seit knapp zwei Jahrzehnten mit dem Fußball. Dabei muss er oft unangenehme Post versenden.

Von Knut Berger

erschienen am 05.11.2016



Freiberg. Wenn Volker Meinel Post an die mittelsächsischen Fußballvereine verschickt, besitzt der Inhalt der Schreiben stets eine gewisse Brisanz. Denn der 64-Jährige ist für die Kicker der oberste Sportrichter.

Leider kann sich Meinel dabei nicht über mangelnde Arbeit beklagen, denn Woche für Woche bekommt er vier bis sechs Verfahren auf den Tisch, die es zu entscheiden gilt. Die Vergehen reichen vom groben Foulspiel über Schiedsrichterbeleidigung bis hin zur Tätlichkeit. Aber auch Vereine, die ihre Mannschaften während der Saison zurückziehen oder ihre Mannschaftsbeiträge nicht eingezahlt haben, werden sanktioniert. Selbst die Schiedsrichter, die zu ihrem angesetzten Spiel nicht erscheinen, bleiben nicht ungeschoren. Und jetzt hat es einige Vereine ganz deftig getroffen. Wegen jahrelangem Schiedsrichterunterbestand bekommen sie Punktabzüge sowie Geldstrafen aufgebrummt.

Ganz empfindlich trifft es den SV Marbach aus der Mittelsachsenklasse, der gleich 9 Punkte abgezogen bekommt. Auch der FSV Kriebstein (1.Kreisklasse Nord) hat nun neun Zähler weniger auf dem Konto. Kreisligist TuS Großschirma erhält sechs Punkten Strafe, je drei Zähler bekommen der SV Geringswalde/Schweikershain (Kreisliga Nord), der Bobritzscher SV (Kreisliga Süd), der SV Niederwiesa (1. Kreisklasse Nord), der Conradsdorfer SV (1.Kreisklasse Süd) sowie der FSV Taura (2. Kreisklasse Nord) abgezogen. Dazu kommen noch Geldstrafen zwischen 100 und 900 Euro. "Diese acht Vereine werden mit diesen Strafen belegt, da sie die 3. Saison in Folge ihr Schiedsrichtersoll nicht erfüllt haben", sagt Meinel, der betont, die Sanktionen niemals willkürlich festzulegen. "Es gibt klare schriftliche Vorgaben, die auch jedem Verein bekannt sind", sagt der Ehrenamtler, der in dieser Saison einen weiteren negativen Trend ausgemacht hat. Im bisherigen Saisonverlauf wurden bereits 11 Trainer mit einem Innenraumverbot belegt, weil sie sich gegenüber dem Schiedsrichter verbal nicht im Griff hatten. In der abgelaufenen Saison 2015/16 waren es insgesamt 11 solcher Vorkommnisse, die Tendenz zeigt also nach oben. "Vielleicht schauen die Übungsleiter zu viel Bundesliga", sagt Meinel, der übrigens genau weiß, wovon er spricht. Er agierte selbst 40 Jahre als Schiedsrichter, davon 14 Jahre in der DDR-Liga. Nach der Wende stand er unter anderem bei Zweitligaspielen in Mainz, bei 1860 München oder beim FC Sankt Pauli an der Seitenlinie. "Ein großes Erlebnis war für mich zum Beispiel das Oberligaspiel zwischen Dynamo Dresden gegen Union Berlin vor 36.000 Zuschauern", erinnert sich der Funktionär. Wenn es für Meinel gilt, eine Entscheidungen zu treffen, muss er zunächst alle Beteiligten anhören. "Jeder hat die Möglichkeit, sich zu den Vorfällen zu äußern. Doch längst nicht alle machen auch tatsächlich Gebrauch davon", sagt der ehemalige Schiedsrichter, der sich seit 1997 im Kreisverband engagiert. Manche Teams zeichnen ihre Spiele sogar mittels Video auf. "Wenn es eine strittige Szene gibt und sie auf den Bildern auch gut zu sehen ist, kann ich dieses Video bei der Entscheidungsfindung heranziehen", verrät Meinel.

Viele Urteile fällt der Vorsitzende des Sportgerichts schriftlich in seinem Büro, wo ihm sämtliche Unterlagen zur Verfügung stehen. Stellt sich der Vorfall komplizierter dar und es kommt zu einer Verhandlung, stehen ihm die Beisitzer Mario Keller (Freiberg), Ronny Heinke (Geringswalde) sowie Carsten Raschke aus Jahnsdorf zur Seite. Doch grundsätzlich wäre Meinel nicht unglücklich, wenn sein Arbeitspensum deutlich weniger werden würde.