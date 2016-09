Viele GÃ¤ste an den neuen Tischen

Viele Gäste an den neuen Tischen

Der Billardclub Empor Freiberg weiht seinen neuen Wettkampfraum ein. Davon sollen auch Hobbysportler profitieren.

Von Steffen Bauer

erschienen am 21.09.2016



Freiberg. Einen großen Teil seiner durchaus knapp bemessenen Freizeit verbringt Thoralf Weidner am Billardtisch. Allerdings nicht in irgendeiner Kneipe, sondern als Aktiver beim BC Empor Freiberg, dessen Vorsitzender er auch ist. Und in dieser Funktion kann der 43-Jährige am Sonnabend jede Menge Gäste begrüßen, die der kleine Verein zur Eröffnung seines mittlerweile dritten Billardraumes in der Spielstätte Carl-Schiffner-Straße erwartet.

"Wir haben uns erneut vergrößert", erklärt Weidner. Nach der ersten Erweiterung von vier auf sieben Wettkampftische vor zwei Jahren sind nun nochmals fünf Billardtische hinzugekommen. Damit kann der Sportverein mit seinen aktuell 50 Mitgliedern neben Billardkegeln, Karambol, Fünf-Kegel-Billard und Eurokegel nun auch die Disziplin Poolbillard im Wettkampfbetrieb anbieten, sagt der Vereinschef. Insgesamt wurden inzwischen fast 150.000 Euro in die Spielstätte investiert, rechnet der Bankkaufmann vor. "Darauf können wir als kleiner Verein wirklich stolz sein."

Der dritte Raum, der eine Fläche von 120 Quadratmetern hat, ist vor allem durch die Arbeit der Vereinsmitglieder entstanden, berichtet Tim Haake, der stellvertretende Vereinsvorsitzende. "Toll, wie wirklich alle mit angepackt haben." Finanziert wurde das neue Projekt ausschließlich über Eigenleistungen und Sponsoren. Die neuen Tische sollen aber nicht nur den Mitgliedern des BC Empor zur Verfügung stehen, betont Haake. Da es in Freiberg kaum noch Möglichkeiten gibt, Poolbillard zu spielen, haben Hobbyspieler nun bei Empor die Gelegenheit dazu, so der Funktionär und Übungsleiter des Vereins. Zur Einweihung steigt am Sonnabend auch ein Turnier für Nichtaktive, bei dem noch einige Startplätze frei sind.

Zudem hat der Freiberger Billardclub eine neue Wettkampfmannschaft in der Disziplin Pool gemeldet, nachdem man in den vergangenen Wochen vier neue Mitglieder gewinnen konnte, so Haake. Start der Punktspiele ist Ende September. Am Samstag ist zunächst ein Schaukampf geplant, zu dem sich die Freiberger die befreundeten Poolstars aus Döbeln und Gäste aus Plauen eingeladen haben.

Aushängeschild des Vereins ist die Bundesliga-Mannschaft im Fünf-Kegel-Billard. Zudem gehen vier Teams im Billardkegeln an den Tisch, die in der Regional- und Kreisklasse starten. Der 2001 gegründete BC Empor zählt zu den größten Vereinen seiner Zunft. "Wir sind der drittgrößte Billardverein in Sachsen und der mitgliederstärkste in Mittelsachsen", erklärt der Vereinschef. Neben der Nachwuchsarbeit - Freiberg ist seit 2013 Talentestützpunkt - arbeite man auch erfolgreich am Image der Sportart, die oft noch als "Kneipensport" verrufen ist. Billard sei längst salonfähig, sagt Weidner. "Wir haben eine hochmoderne Sportstätte, in der sechsmal pro Woche trainiert wird."

Seine Frau hat Thoralf Weidner übrigens nicht am Billardtisch kennengelernt. "Sie hat aber mein Hobby längst übernommen", erzählt er schmunzelnd. Sylke Weidner ist seit über zehn Jahren nicht nur die Schatzmeisterin, sondern gehört auch zu den erfolgreichsten Aktiven des BC Empor. Davon zeugen allein eine Silber- und mehrere Bronzemedaillen, die sie bei Deutschen Meisterschaften gewann.

Einweihungsfeier Zeitplan: Sa., 11 Uhr Punktspiel 5-Kegel-Bundesliga/Schaukampf Pool, 13 Uhr Eröffnung mit Ehrengästen, 14Uhr Punktspiel Billardkegeln, 17 Uhr Poolturnier für Nichtaktive (Carl-Schiffner-Straße 14-16)