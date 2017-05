Viele Gäste auf der Matte

Bei den Kinder- und Jugendspielen im Karate hat es mit 200 Startern einen neuen Teilnehmerrekord gegeben. Am erfolgreichsten waren wieder einmal die jungen Gastgeber.

erschienen am 10.05.2017



Rochlitz. Zum 14. Mal hat der Karate-Do Rochlitz die Kreis-Kinder- und Jugendspiele im Karate organisiert. Ziel für den Kreissportbund und den ausrichtenden Verein war es, "einen Wettkampf auf die Beine zu stellen, bei dem sich Kinder und Jugendliche miteinander messen und Erfahrung sammeln können", erklärte der Rochlitzer Vereinschef Ralf Ziezio. Dass es sich dabei um ein gut organisiertes Nachwuchsturnier handelt, habe sich mittlerweile über die Kreisgrenzen hinaus herumgesprochen, freut sich Ziezio. So konnte er diesmal 200 Starter aus 16 Vereinen begrüßen, die nicht nur aus dem Landkreis und aus Sachsen, sondern auch aus Thüringen, Brandenburg und Bayern kamen.

Dem großen Starterfeld in der Ziegeleiweghalle gute Wettkampfbedingungen zu bieten, stellte eine organisatorische Herausforderung dar , so Ziezio. "Doch dank der vielen erfahrenen Helfer und der Landeskampfrichter verlief der Wettkampf reibungslos. Bei den Mädchen konnte Maylin Do die größte Steigerung nachweisen und sich dank schneller Techniken bis ins Finale kämpfen. Dort unterlag sie ihrer Rochlitzer Vereinskameradin Tessa Türschmann knapp. Im Kumite (Zweikampf) zeigten auch die Älteren, dass sie sich intensiv vorbereitet hatten. Mit Melina Fischer gegen Nelly Fritzsch, Sophie Schumann gegen Laura Kretzschmar, Jakob Enge gegen Colin Fischer und Moritz Lehmann gegen Maximilian Eberlein gab es vier weitere vereinsinterne Finals. Zudem sicherten sich Marvin Striesche und Lukas Liebers einen Platz auf dem obersten Treppchen.

In der Disziplin Kata blieben ebenfalls viele Siegerpokale in der Rochlitzer Sporthalle. Lilly Leißner, Paula Toch, Felix Kramer und Moritz Lehmann zeigten in ihrer Klasse die saubersten und ausdrucksstärksten Katas und setzten sich gegen alle Kontrahenten durch. Bei den achtjährigen Jungen gab es ebenfalls ein vereinsinternes Rochlitzer Finale: Colin Fischer siegte knapp mit 2:1 Kampfrichterstimmen gegen Lukas Ungnader. Mit zwei 1. Plätzen war Moritz Lehmann erfolgreichster Rochlitzer. Dies gelang nur noch zwei Sportlerinnen aus Leipzig und Zwickau. "Alle haben heute ein großes Kämpferherz gezeigt", lobte Ralf Ziezio.

Insgesamt erkämpften die jungen Sportler des Karate-Do Rochlitz in den 49 Kategorien zwölf Gold-, 16Silber- und 35 Bronzemedaillen. Damit sicherten sich die Gastgeber auch Rang 1 in der Vereinswertung vor den Karatekas aus Schmalkalden und Meißen. Mit diesem Ergebnis unterstrichen die Rochlitzer ihre gute Nachwuchsarbeit, wobei der Verein aktuell nicht nur Talente- sondern auch Landesstützpunkt ist, unterstrich Ziezio. (zio/sb)