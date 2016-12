Von der Hantel in den Ring

Boxtrainer Hans Malchau will nach seiner Kraftsport-Karriere wieder Schlagzeilen mit den Faustkämpfern der KG Siebenlehn/Mönchenfrei schreiben. Er hat aber auch Gäste im Ring.

Von Steffen Bauer

erschienen am 14.12.2016



Großhartmannsdorf. Die Fußballer der LSV Großhartmannsdorf sind restlos begeistert gewesen. "Eine absolut tolle Sache, die wir auf jeden Fall wiederholen wollen", strahlt Trainer Kai Werner. Der 39-Jährige war mit seinen Männern zu einer etwas anderen Trainingseinheit in den Boxring geklettert, damit diese nach der nicht gerade optimal verlaufenen Hinrunde in der Mittelsachsenklasse (nur Platz 13) vor allem den Kopf freibekommen.

"Sie haben prima mitgemacht und sich gar nicht so schlecht angestellt", sagt Hans Malchau. Der Box-Trainer der Kampfgemeinschaft Siebenlehn/Mönchenfrei hatte zu der Schnuppereinheit im Ring eingeladen, zumal es auch eine gute Schulung für die Beweglichkeit ist. "Und Eigenschaften wie Mut und Disziplin, die beim Boxen gefragt sind, schaden Fußballern natürlich auch nicht", sagt der gebürtige Erzgebirger, der inzwischen ebenfalls in Großhartmannsdorf zuhause ist.

Künftig wird der 65-Jährige nun auch wieder verstärkt in der Ringecke zu finden sein, nachdem der rüstige Senior zuletzt vor allem selbst auf den Wettkampfbühnen anzutreffen war - im Kraftsport. Nach knapp zehn Jahren wird Malchau seine Laufbahn an der Hantel aber jetzt beenden, um sich wieder seiner eigentlichen Aufgabe zu widmen: Er habe zuletzt das Boxtraining ein wenig vernachlässigt, gibt der langjährige Coach zu.

"Ich will mich wieder voll auf die Arbeit mit den Jungs konzentrieren", sagt der Übungsleiter, der seit mehr als 40 Jahren junge Boxer trainiert hat. Im Frühjahr hatte er begonnen, bei der KG Siebenlehn/ Mönchenfrei eine neue Nachwuchsgruppe aufzubauen. Im Sommer waren die Aktiven von 9 bis 17 Jahren aber etwas in den Hintergrund gerückt, da sich Malchau selbst intensiv auf drei Meisterschaften vorbereitete. Im April holte er sich zum zweiten Mal den deutschen Meistertitel im Kreuzheben und brachte dabei 140 Kilogramm zur Hochstrecke. Bei den Europameisterschaften in Schwetzingen gewann er ebenfalls - mit 145 Kilogramm. Damit stellte der Großhartmannsdorfer, der in der Gewichtsklasse bis 75 kg startete, einen neuen Weltrekord in der Altersklasse 65 bis 70 Jahre auf. Die Krönung folgte dann im Oktober in Coventry: In der mittelenglischen Industriestadt wurde Hans Malchau Weltmeister mit 140 kg.

"Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist", sagt der stärkste Uropa (2014 wurde Urenkel Kilian geboren) der Welt und schmunzelt. Zudem habe er alles erreicht, was er erreichen kann, sagt Malchau, der schon 2015 in Las Vegas als Weltmeister geehrt wurde. Zudem fehle ihm die Motivation, gesteht der 65-Jährige, der zuletzt nur noch gegen sich selbst angetreten war.

Ab sofort steht Hans Malchau nun wieder zweimal pro Woche mit seinen knapp zehn Schützlingen im Boxring. Moritz Schneider (11) hat ihm beim traditionellen Nikolaus-Boxen in Roßwein, wo er sein Duell in der Gewichtsklasse bis 54 Kilogramm gewann, bereits den ersten Erfolg beschert. Jetzt möchte ihn sein Trainer auf die Sachsenmeisterschaften 2017 vorbereiten. Mit Lennard Kempe, Tommy Schmidt und Julien Uhlig steht zudem ein Trio in den Startlöchern. Sie sollen im neuen Jahr ihr Wettkampfdebüt geben, so der Trainer, der schon den mehrfachen Deutschen Meister Marcel Wagner unter seinen Fittichen hatte. Zudem führt er mit Jens Naumann (32) gerade einen Co-Trainer heran. "Er soll dann später in meine Fußstapfen treten", sagt Malchau.

Zuvor wird er aber auch die Großhartmannsdorfer Fußballer im Ring wiedersehen. Eine Wiederholung der Trainingseinheit sei fest geplant, spätestens im Frühjahr. Dann erwartet die LSV-Kicker vielleicht sogar eine Übungseinheit mit einem Weltmeister, freut sich Malchau. Ex-Profi Markus Beyer, der wie Malchau aus dem Erzgebirge kommt und mehrfach schon in Mönchenfrei zu Gast war, habe sich angekündigt.

Boxen in Mönchenfrei Trainingszeiten: montags, 17 bis 18 Uhr und donnerstags, 18 bis 19 Uhr "Fitnessworld" Mönchenfrei.