Vorfreude auf den Stadtrivalen

Rico Thomas ist lange für den BSC Freiberg in der Landesliga auf Torejagd gegangen. Doch jetzt steht der Stürmer und Spielertrainer auf Kreisebene vor einem seiner größten sportlichen Erfolge.

Von Knut Berger

erschienen am 02.06.2017



Falkenau. Rico Thomas hat schon auf den verschiedensten Rasenplätzen Staub gewischt. Als Nachwuchsspieler bekam er beim Chemnitzer FC sein Rüstzeug vermittelt, ging später beim BSC Freiberg in der Fußball-Landesliga auf Torejagd, absolvierte für die Bergstädter 151 Spiele und markierte dabei 88 Treffer. Vor zwei Jahren wechselte der wuchtige Spieler in seinen Heimatort zum TSV Falkenau. Und dort begann er eine Erfolgsgeschichte zu schreiben, die morgen ihren vorläufigen Höhepunkt erreichten könnte.

Denn der TSV Falkenau kann erstmals in das Endspiel des mittelsächsischen Pokalwettbewerbs einziehen. Voraussetzung dafür ist ein Sieg beim Ligakonkurrenten Germania Mittweida II. Vor zwei Wochen standen sich beide Teams erst im Punktspiel gegenüber, Falkenau gewann 6:4. "Doch das ist Schnee von gestern. Morgen geht alles von vorn los", sagt Rico Thomas.

Er könne zwar nicht seine Bestbesetzung aufbieten, sagt der junge Spielertrainer des TSV. Dennoch sehe er gute Chancen, das Endspiel zu erreichen. "Und schließlich hat der Pokal ja seine eigenen Gesetze", fügt der 27-Jährige an. Zudem gebe es eine weitere Motivation, ins Endspiel einzuziehen: Denn das andere Halbfinale bestreiten der 1. FC Postschänke Burkersdorf und der TSV Flöha. "Es wäre doch eine geile Geschichte, wenn wir im Finale auf unseren Ortsrivalen treffen", blickt Thomas voraus. Auch der Spielort hätte seinen Reiz: Das Auenstadion Flöha, wo in zwei Wochen wieder alle Pokalendspiele des Kreisverbandes Mittelsachsen stattfinden.

Geht man von den bisherigen Ergebnissen aus, dürften die Zuschauer morgen in Mittweida wieder viele Tore sehen. In der 2. Hauptrunde des Pokalwettbewerbs fertigte Falkenau den Hohenfichtener SV 6:1 ab, im Achtelfinale fing sich der Kleinwaltersdorfer SV fünf Kisten von der Thomas-Elf ein. Und im Viertelfinale traf Falkenau bei Fortuna Langenau ebenfalls fünfmal, kassierte aber auch drei Gegentreffer. Doch jetzt gilt es für die Truppe aus dem Flöhaer Ortsteil zunächst, in Mittweida zu bestehen. Germania-Trainer Bernd Hofmann dürfte gegenüber der 4:6-Punktspielniederlage über einige personelle Alternativen mehr verfügen. Doch er hat andere Sorgen. "Wir finden es als völlig unangemessen, dass der Verband zu Pfingsten das Halbfinale angesetzt hat", sagt Hofmann. Dadurch seien die familiären Planungen seiner Akteure mächtig durcheinander gekommen.

Die Falkenauer haben in der laufenden Saison aber nicht nur im Pokal für Furore gesorgt. Die Truppe, die erst im vergangenen Jahr den Aufstieg in die Mittelsachsenliga gepackt hat, mischte in den vergangenen Monaten auch das Oberhaus des Kreisverbandes auf. Einen Spieltag vor dem Abpfiff liegt der Aufsteiger mit 50 Punkten auf Platz 3 und kann, etwas Schützenhilfe vorausgesetzt, sogar noch Zweiter werden. Dafür müsste aber der SV Lichtenberg (51 Punkte) zu Hause gegen den BSC Freiberg II Federn lassen und Falkenau auf heimischem Rasen gegen den bereits feststehenden Absteiger Milkau gewinnen. "Wenn mir das jemand vor der dem Saisonstart prophezeit hätte, hätte ich das sofort unterschrieben", sagt Rico Thomas - der keinen unwesentlichen Teil zur Falkenauer Erfolgsgeschichte beigetragen hat: Von 82 Toren, die der Liganeuling bisher erzielt hat, besorgte der Ex-Freiberger immerhin 27.

Nach dem Falkenauer Erfolgsrezept gefragt, hebt Thomas vor allem den mannschaftlichen Zusammenhalt hervor. "Wir haben einige Spiele gegen Teams gewonnen, die uns spielerisch durchaus überlegen waren. Aber wir sind mit absoluter Geschlossenheit aufgetreten, durch die wir manches spielerische Manko ausgleichen konnten", analysiert der Spielertrainer. Er plant und leitet in Falkenau auch die Trainingseinheiten. Bei den Punktspielen kann er sich auf seinen Co-Trainer Arthur Braun verlassen, der am Spielfeldrand 90 Minuten alles regelt.

Regeln wollen es die Falkenauer morgen zunächst in Mittweida. Die Pokalpartie wird 14 Uhr am Schwanenteich angepfiffen.