Vorfreude auf eine große Sause

Nach 17 Jahren auf der Trainerbank beim SVMarbach legt Uwe Stiebinger Notizblöcke und Hütchen an die Seite. Der Übungsleiter freut sich auf ruhigere Stunden ohne Verantwortung.

Von Robin Seidler

erschienen am 03.06.2017



Marbach. Uwe Stiebinger ist dem Kreisverband Fußball dankbar, dass der Spielplan es in diesem Jahr gut mit dem SV Marbach meint. "Erstmals seit Jahren haben wir am letzten Spieltag ein Heimspiel - und dann noch an einem Samstag. Da kann ich meinen Abschied danach gebührend feiern", sagt der Übungsleiter des SV Marbach. Denn der langjährige Trainer will seinen Ausstand im Striegistaler Ortsteil mit einer großen Party feiern - nach insgesamt 17 Jahren an der Seitenlinie.

"Eigentlich wollte ich meine Trainerlaufbahn schon mit 50 beenden", sagt er. Allerdings dachte er immer an den Verein. "Ich wollte immer, dass meine Nachfolge geklärt ist." Heute ist Stiebinger 53 Jahre alt, und der Vorstand versicherte ihm, dass es einen Nachfolger geben wird - ohne jedoch Namen zu nennen.

Vor 17 Jahren, zur Jahrtausendwende, hatte Stiebinger die D-Junioren des SV Marbach, die damals auf dem Großfeld spielten, als Übungsleiter übernommen. Er sammelte mit seinen Mannschaften Kreismeistertitel, im B-Jugend-Bereich stieg das Team sogar in die Bezirksklasse auf. Einen Großteil seiner Spieler nahm er mit zu den Männern, viele sind bis heute treu geblieben - "obwohl einige schon gar nicht mehr in Marbach wohnen, sondern extra für die Spiele und zum Training anreisen. Dieser Zusammenhalt ist gigantisch und zeichnet Marbach aus", sagt er stolz.

Seit 2008 spielt Stiebingers Männermannschaft in der Mittelsachsenklasse - bis auf eine Ausnahme. "2013 sind wir sogar in die Mittelsachsenliga aufgestiegen, aber aufgrund eines Punktabzugs wegen Schiedsrichter-Unterbestandes ging es gleich wieder runter", erzählt der 53-Jährige. Das leidige Thema ist auch in dieser Saison wieder aktuell. "Wir haben satte 9 Punkte abgezogen bekommen - und werden trotzdem einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Das ist super."

An ein Spiel erinnert sich Uwe Stiebinger besonders gern: Es ist das Finale des Liga-Pokals, das die Marbacher 2011 gegen Eintracht Erdmannsdorf/Augustusburg mit 2:1 nach Verlängerung gewannen. "Da haben wir in der 89. Minute den Ausgleich kassiert. Wie die Jungs in der Verlängerung zurückgeschlagen haben, war ganz groß."

Stiebinger, der im Außendienst für einen Getränkehändler arbeitet und dessen Einsatzgebiet sich über ganz Sachsen erstreckt, freut sich auf die kommende Freizeit. "Ich möchte jetzt die Wochenenden genießen. Meine Frau musste in der Vergangenheit viel zurückstecken. Jetzt wollen wir viel Radfahren", kündigt er an. Außerdem will er sich die Zeit nehmen, um höherklassigen Fußball in der Region zu verfolgen. "Zum Beispiel einfach mal wieder bei Germania Mittweida ein Spiel ansehen." Ein weiterer Grund für den Rücktritt ist, dass er seine eigene Karriere gern vor den Spielern, die er in der Jugend trainiert hat, beenden wollte. "Teilweise haben die Jungs auch schon Familie."

Sein Sohn Mathias (29) könne aber getrost noch einige Jahre dabeibleiben, schmunzelt Stiebinger. Dagegen wird Robin Löwelt nächste Woche ebenfalls aufhören. Natürlich wird sich Uwe Stiebinger auch künftig auf dem Sportplatz in Marbach blicken lassen. "Wenn es irgendwann wieder eine Alt-Herren-Mannschaft gibt, spiele ich gern mit." Er glaubt zudem fest daran, dass sich die Männer des SVM im Kreis etabliert haben. "Inzwischen kommen wieder einige A-Junioren nach oben. In Marbach geht es auch ohne mich mit dem Fußball weiter."

Morgen steht er mit seinem Team beim letzten Auswärtsspiel in Mulda an der Seitenlinie. "Wir spielen mit einer Notelf, da viele verletzt sind", sagt er, macht aber dem Hainichener FV im Aufstiegskampf Hoffnung. "In Mulda haben wir auch schon mit neun Leuten gewonnen."