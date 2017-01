WM-Fahrkarten im Visier

Skilangläuferin Anne Winkler hat sich ihre mittlerweile vierte Weltcup-Teilnahme erkämpft. Aber auch zwei andere junge Damen machten in der internationalen Loipe eine gute Figur.

Von Steffen Bauer

erschienen am 10.01.2017



Sayda/Neuhausen. Anne Winkler ist ein ziemlich großer Stein vom Herzen geplumpst. "Ich bin hochzufrieden, das war mein erster richtiger Wettkampf der Saison", strahlt die junge Skilangläuferin des SSV Sayda, nachdem sie am Freitag beim Continentalcup im slowenischen Planica Platz 6 im Sprint belegt hatte. Damit war die Saydaerin beste Deutsche im starken Damenfeld und wurde postwendend vom Deutschen Skiverband für den nächsten Weltcup (am Wochenende im italienischen Toblach) nominiert.

"Eine sehr schöne Belohnung", freut sich Anne Winkler, für die es der insgesamt vierte Start im Weltcup-Zirkus ist. Dabei hatte der Winter für die 22-Jährige alles andere als wunschgemäß begonnen. Gleich beim ersten Vorbereitungslehrgang der DSV-Athleten im November wurde sie krank und musste eine Woche pausieren. Gerade wieder zurück in der Spur, warf sie eine Erkältung erneut aus der Bahn. "Kurz vor Weihnachten konnte ich erst wieder mit dem Formaufbau beginnen", erzählt sie. Mit ihrem Heimtrainer Janko Neuber stellte Anne Winkler einen neuen Fahrplan auf, trainierte auch über die Feiertage zuhause in Sayda und meldete sich nun mit einem Paukenschlag zurück.

Der Continentalcup-Wettkampf in Planica ist umso höher zu bewerten, da im 60-köpfigen Starterfeld einige Damen standen, die zuvor bei der Tour de Ski dabei waren. Und persönlich sei diese Leistung nach den Rückschlägen zuvor ganz wichtig gewesen, so Anne Winkler. Großes Ziel der Sportsoldatin ist die Qualifikation für die U 23-Weltmeisterschaft, die Anfang Februar in Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah stattfindet. Nach Starts im rumänischen Rasnov (2016) und in Almaty (Kasachstan) wäre es die dritte WM-Teilnahme in Folge. "Und danach darf ich dort ja sowieso nicht mehr starten", so die 22-jährige Kaderathletin schmunzelnd.

Um das Ticket in die USA zu lösen, müsste sie beim Weltcup in Südtirol in die Punkteränge laufen, die bis Platz 30 gehen. Das sei schwer, aber nicht unlösbar, schätzt Regionaltrainer Toralf Richter ein. Sie selbst sei optimistisch, so Anne Winkler, die 2016 als 28. im Sprint schon einmal Weltcup-Zähler erhielt. "Ich habe mich richtig gut gefühlt", blickt sie auf ihren Sprint in Planica zurück, wo sie die Rennen im Viertel- und Halbfinale kontrollierte, im Finale dann aber durch den Sturz einer Läuferin vor ihr etwas ausgebremst wurde.

Vereinskollegin Julia Richter vom SSV Sayda zeigte in Planica ebenfalls, dass sie in der Freien Technik sprinten kann. Nach der zweitbesten Prologzeit in der AK U 20 durfte die 19-Jährige sogar auf eine Medaille hoffen. Im Halbfinale brachte sie jedoch der Skistock einer Konkurrentin zu Fall, sodass am Ende nur Platz 7 blieb. Auch Julia Richter hat eine Fahrkarte zur Junioren-WM, die ebenfalls in Salt Lake City stattfindet, im Visier. Mit einer Goldmedaille bei der Deutschen Meisterschaft, die am Wochenende in Oberwiesenthal über die Bühne gehen, kann sie ein Ticket lösen.

Einen ganz starken Auftritt hatte die erst 17-jährige Anna-Maria Dietze von Pulschlag Neuhausen, die in Planica sogar aufs Podest sprintete und Bronze in der U20 holte. "Damit hat sie sich für die Junioren-WM empfohlen und die halbe Qualifikationsnorm geschafft", lobt Regionaltrainer Toralf Richter. Ihren internationalen Start bei den Älteren hatte sie sich mit Siegen beim Deutschlandpokal der U 18 verdient.

Jacob Vogt (SG Holzhau) war am Wochenende nicht beim Continentalcup am Start. Mit seinen drei Medaillen beim Wettkampf in Goms (Schweiz) hat er sein USA-Ticket aber schon in der Tasche. Seine gute Form stellte der 19-Jährige am Sonntag beim Pokallauf in Marienberg unter Beweis, wo er das Klassik-Rennen der Junioren über 10 km in 28:58 min gewann. Auch die Holzhauerin Marie Herklotz (U 18) über 5 km sowie Emily Zeise (U 15/5 km) und Ernesto Jay Wordl (U 12/3km) von Pulsschlag Neuhausen liefen dort aufs oberste Treppchen.