Weihnachten ohne Laterne

Die Freiberger Hockeyspielerinnen haben im letzten Spiel des Jahres noch die Kurve gekriegt. Nach dem zweiten Saisonsieg in der Regionalliga müssen die FHTC-Damen nicht als Schlusslicht in die Feiertage gehen.

Von Tobias Seifert

Freiberg. Die Hockey-Damen des Freiberger HTC haben pünktlich zum Fest die rote Laterne in der Regionalliga Ost abgegeben. Nach einer deutlichen Leistungssteigerung hatten die Freibergerinnen in der Heubner-Sporthalle Tabellennachbar SG Rotation Prenzlauer Berg 5:2 bezwungen und gehen mit 6 Punkten als Vorletzte des Klassements ins neue Jahr. Damit konnte der FHTC beide Partien gegen die Berlinerinnen, die ans Tabellenende rutschten, für sich entscheiden und geht auf Rang 7 ins neue Jahr.

Die Mannschaft habe endlich "einen rausgehauen", jubelte FHTC-Trainer Herbert Seifert. "Das Team hat viel investiert und ist belohnt worden." Als Siebte liegen die Freiberger Damen nun auch wieder in Schlagdistanz zum ATSV Güstrow (7 Punkte) und zur Potsdamer Sportunion (9 Punkte).

Der Freiberger Trainer hatte dabei mit einer interessanten Umstellung aufgewartet: Stürmerin Corinna Höhne rückte ins Tor des FHTC. Die Maßnahme sei aber nur auf den ersten Blick ungewöhnlich, so Seifert: "Corinna ist gelernte Torfrau und stand viele Jahre im Kasten." Sie habe auch schon vorher einige Male hinten ausgeholfen. Die Freibergerinnen erwischten dann auch den besseren Start und kamen durch Stefanie Seiler zum 1:0 (15.). Die Freude währte aber nur kurz. Im Gegenzug glichen die Gäste nach einem Stellungsfehler in der Freiberger Verteidigung aus. Anja Hessenkemper nach Strafecke (17.) und Kapitän Franziska Schieferbein (25.) brachten den FHTC beim 3:1 wieder auf Erfolgskurs. Nach dem Seitenwechsel kamen die Berlinerinnen zum 2:3 (38.), doch es wurde nur kurz spannend. Denn Katharina Korb stellte nur eine Minute später den alten Vorsprung für den FHTC her. "Sie hat für viel Wirbel gesorgt", lobte Seifert, der die Mittelfeldspielerin in den Sturm beordert hatte. Anja Hessenkemper brachte dann mit ihrem zweiten Treffer den 5:2-Sieg in trockene Tücher (51.).

"Für uns ist das der erhoffte versöhnliche Jahresabschluss", so Trainer Seifert, der zuvor mit seinem Team leistungsmäßig eine Achterbahnfahrt erlebte. Corinna Höhne unterstrich ihr Talent zwischen den Pfosten und parierte unter anderem einen Siebenmeter. "Die erfahrenen Spielerinnen haben diesmal das Heft in die Hand genommen", machte der Freiberger Trainer seinen "Routiniers" Höhne, Hessenkemper und Schieferbein ein Kompliment. So werde die Mannschaft nun auch im neuen Jahr aufs Parkett gehen, sagte Seifert. "Die Zeit der Experimente ist jetzt vorbei."

Zuvor hatte der FHTC-Coach in dieser Hallensaison am Ende fast immer das gleiche Fazit ziehen müssen: "Wir sind stets engagiert aufgetreten, haben uns aber immer wieder durch Unachtsamkeiten und individuelle Fehler die Butter vom Brot nehmen lassen." Bis auf den Auswärtssieg bei Rotation Prenzlauer Berg (6:2) gab es kein Erfolgserlebnis. "Der letzte Pass hatte meist gefehlt, auch die Ballannahme unter Druck war oft mangelhaft", zählte Seifert immer wiederkehrende Fehler auf. Zudem blieb der Freiberger Angriff blass. Ebenfalls ein Manko war die Verwertung der Strafecken. "Alles in allem brauchen wir noch viel zu viele Anläufe für ein Tor", sagte Herbert Seifert.

Nun hat das Team die richtige Richtung eingeschlagen. Er habe viele Verbesserungen gesehen, so der Trainer. "Die müssen wir jetzt mit ins neue Jahr nehmen." In den Heimspielen gegen Meerane (4./13) und Güstrow (6./7) stehe man sofort wieder unter Druck, so Seifert. "Das sind zwei Endspiele."

Statistik Freiberger HTC: Höhne, Beck, Schieferbein (1), Seiler (1), von Wolfersdorf, Groß, Seiler, Korb (1) Burgmaier, Mittag, Pieber, Hessenkemper (2), L. Pöthe