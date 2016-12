Wer darf noch mal jubeln?

Bei der nächsten Auflage der "Freie-Presse"-Umfrage nach den Sportlern des Monats stehen ab heute vier Einzelathleten und eine Mannschaft zur Wahl.

Von Robin Seidler

erschienen am 10.12.2016



Freiberg/Mittweida. Ein Wassersportler, zwei Läufer, ein Mountainbiker und eine Fußballmannschaft - im sonst eher tristen November zeigten sich mittelsächsische Athleten nicht nur sportlich, sondern haben auch mit glänzenden Leistungen aufgewartet.

Schwimmer Ilja Sukhanov vom SSV Freiberg: Das 14-jährige Zugpferd des Vereins gewann bei den sächsischen Kurzbahnmeisterschaften in Riesa dreimal Gold: Über 200m Lagen, 200 m Brust und 100 m Brust wurde Sukhanov sächsischer Jugendmeister. Über die Lagenstrecke schaffte er in 2:21,47 Minuten sogar einen neuen Vereinsrekord bei den Herren.

Fußball-Mittelsachsenligist SV Barkas Frankenberg: Die Frankenberger gaben in der Hinrunde der Saison keinen einzigen Punkt ab, gewannen alle 13 Spiele. Erst am ersten Spieltag der Rückrunde erwischte es das Team beim 2:3 in Lichtenberg. Saisonübergreifend standen für die Frankenberger sogar 22 Siege in Folge zu Buche. Damit führt die Mannschaft von Trainer Marcus Oestreich die Tabelle unangefochten an - 16 Punkte vor den Verfolgern.

Mountainbiker Leopold Barich aus Mittweida: Der Downhill-Fahrer gewann im vergangenen Jahr sein erstes Rennen, 2016 holte er in der Enduro-One-Serie in der Gesamtwertung den Silberpokal. Dabei feierte er auch mehrere Siege in Einzelrennen. Barich startete in der "Open Man", die auch als E1-Sport bezeichnet wird und die Elite vereint. Dort misst er sich pro Rennen mit bis zu 150 Gegnern.

Läufer Klaus Eberlein vom SSV Brand-Erbisdorf: In der Altersklasse 75 bis 79 gelang dem 75-Jährigen 2016 der Gesamtsieg beim Lichtenauer Sachsen-Cup. Der Großhartmannsdorfer lief bei den einzelnen Veranstaltungen fünfmal Erster und zweimal als Zweiter ins Ziel. 40 Jahre ist der frühere Diplom-Ingenieur auf der Piste aktiv, im nächsten Jahr wartet sein 30. Rennsteiglauf.

Crossläuferin Ellen Pestel vom TSV Flöha: Die 16-Jährige ist bei den Mitteldeutschen Crossmeisterschaften in Gotha zum Sieg in der Altersklasse U 18 gelaufen und hatte dabei nach gut drei Kilometern knapp 20 Sekunden Vorsprung auf die Zweitplatzierte. Zudem wurde die Langstreckenspezialistin in diesem Jahr zweimal Landesmeisterin - auf der Crossstrecke sowie über 3000 m auf der Bahn. Dazu holte sie sich bei den sächsischen Titelkämpfen über 10 Kilometer Silber.

Mitmachen Von heute, 6 Uhr, bis Dienstag, 18 Uhr, ist der Telefon-TED geschaltet. Die Nummern für die Kandidaten sind am Ende der Kurzporträts angegeben. Ein Anruf kostet 25 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. Andere Netze können davon abweichen. Auch im Internet können Fans und interessierte Sportbegeisterte bis Dienstag an der Abstimmung zum Sportler des Monats teilnehmen.

