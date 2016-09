Wer wird Sportler des Monats?

Ab heute können die "Freie Presse"-Leser wieder abstimmen, wer Favorit im August in Mittelsachsen wird. Zur Wahl stehen viele Nachwuchstalente.

Von Robin Seidler

erschienen am 10.09.2016



Freiberg/Mittweida. Trotz Urlaubszeit im August haben einige Sportler aus Mittelsachsen wieder Leistungen erbracht, die auch überregional für Aufmerksamkeit sorgten. Ab heute bis zum Dienstag, 18Uhr, können die "Freie Presse"-Leser abstimmen.

Motorrad-Pilot Kevin Orgis aus Arnsdorf: Der August war für den Nachwuchspiloten ein sehr erfolgreicher Monat. Beim Northern Europe Cup in Oschersleben konnte der Pilot des Kiefer Racing Teams seinen ersten Saisonsieg einfahren. Zudem startete er im Red-Bull-Rookies Cup und fuhr beim Rennen im österreichischen Spielberg mit Platz 5 sein bisher bestes Resultat ein.

Die Kanuten Moritz Wehlend und Max Korehnke (SKSV Mittweida und SG Lauenhain): Bei den Deutschen Meisterschaften auf dem Beetzsee in Brandenburg saßen beide Kanuten im sächsischen Vierer, der seinen Deutschen Meistertitel über 500 m verteidigen konnte. Beide gehen inzwischen auf Sportschulen in Leipzig und Dresden und streben weitere Erfolge an.

Enduro-Pilot Oliver Otte aus Eppendorf: Der Eppendorfer Geländefahrer ist derzeit auf dem besten Weg, gleich mehrere Titel in dieser Saison zu gewinnen. Beim deutschen Enduro-Cup führt er derzeit die Wertung in seiner Klasse E3B sowie die Wertung aller Klassen im B-Championat an. Zudem könnte er mit dem Team ADAC Sachsen sogar noch die Mannschaftswertung gewinnen und damit gar ein Triple holen.

Triathlet Richard Gootjes aus Freiberg: Bei seiner ersten Teilnahme beim Knappenmann-Triathlon in Lohsa gewann der Student aus Freiberg die halbe Ironman-Distanz (1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren, 21 km Laufen) in seiner Altersklasse. Eine besondere Herausforderung war das Laufen bei 30 Grad im Schatten.

Leichtathlet Tom Berger vom TSV Fortschritt Mittweida: Der Achtjährige gewann den Titel bei der U 10- Mannschaftsmeisterschaft. Im Schlagballwurf verbesserte sich der TSV-Schützling auf 39,10Meter und steht mit dieser Weite auf dem 1. Platz der deutschen Bestenliste seiner Altersklasse.

Mitmachen Von heute, 6 Uhr, bis Dienstag, 18 Uhr, ist der Telefon-TED geschaltet. Die Nummern für die Kandidaten sind am Ende der nebenstehenden Kurzporträts angegeben. Ein Anruf kostet 25 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. Andere Netze können davon abweichen. Auch im Internet können Interessierte an der Abstimmung teilnehmen.

www.freiepresse.de/

sportlerdesmonats