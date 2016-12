"Wir arbeiten gegen uns selbst"

Handball-Oberliga: HSG-Kapitän Jens Tieken über die aktuell schwierige Situation und die nächsten Gegner

erschienen am 09.12.2016



Freiberg. Zwischenzeitlich schienen die Oberliga-Handballer der HSG den Weg nach oben gefunden zu haben, hatten mit 8:8 Punkten zumindest eine ausgeglichene Bilanz. Doch nach drei Niederlagen in Folge sind die Freiberger wieder auf einen Abstiegsplatz (13./8:14) abgestürzt. Vor den beiden letzten Spielen des Jahres - morgen gegen den Tabellenzweiten HG Köthen (16:6) und nächste Woche gegen Spitzenreiter HSV Bad Blankenburg (24:0) - hat sich Steffen Bauer mit HSG-Kapitän Jens Tieken (21) unterhalten.

Freie Presse: Brennt bei der HSG schon vor Weihnachten wieder der Baum?

Jens Tieken: Das sehe ich nicht so. Wir hatten vor genau einem Jahr eine ähnlich schwierige Situation, aus der wir wieder herausgefunden haben. Und diesmal haben wir sogar noch mehr Zeit dafür und auch schon mehr Punkte geholt.

Damals musste aber der Trainer nach Weihnachten seinen Hut nehmen.

Wir stehen alle hinter dem Trainer. Die Fehler, die zuletzt zu den drei Niederlagen führten, haben wir auf dem Feld gemacht. Wir müssen einfach nur endlich unsere hundertprozentigen Chancen nutzen.

Der Trainer hat nach dem 20:22 in Zwickau gefordert, dass sich jeder Spieler jetzt Gedanken macht und kritisch hinterfragt. Habt ihr?

Ja. Wir haben vor allem überlegt, was wir als Mannschaft brauchen, um erfolgreich zu spielen. Wir haben viele Stärken, die wir auch oft gezeigt haben, sind aber nicht in der Lage, das konstant umzusetzen. Wir haben Phasen im Spiel, in denen wir komplett unkonzentriert sind. Statt einfach den Sack zuzubinden, wie zuletzt in Zwickau, bauen wir den Gegner wieder auf. Wir arbeiten im Moment gegen uns selbst.

Wie habt ihr euch auf die schweren Heimspiele vorbereitet?

Wir haben uns wie jede Woche speziell auf den kommenden Gegner eingestellt, auch mit ausführlichem Videostudium. Ansonsten haben wir hauptsächlich an unserem Wurfbild gearbeitet sowie am Zusammenspiel im Angriff. Dort liegt diese Saison unser größtes Problem.

Wie stehen die Chancen gegen Köthen? Das ist nicht gerade ein Lieblingsgegner von euch.

Köthen ist eine starke und robuste Mannschaft, gegen die wir in der alten Saison zweimal verloren haben. Doch sie haben zum Beispiel auch in Zwickau verloren. Es wird ein hartes Spiel, in dem wir aber durchaus nicht chancenlos sind.

Und gegen Bad Blankenburg?

Der HSV Bad Blankenburg ist der Topfavorit der Oberliga. Da sind wir krasser Außenseiter, was aber nicht heißt, dass nicht vielleicht doch eine Überraschung möglich ist.

Was hat sich das Team bis zum Jahreswechsel als Ziel gesetzt?

Wir haben nichts Konkretes festgelegt. Doch wir müssen und wollen uns natürlich verbessern - und einfach wieder gut spielen.

Auch wenn noch nicht einmal die Hinrunde vorbei ist - Weihnachten auf einem Abstiegsplatz ist aber alles andere als feierlich ...

Noch zwei Punkte bis Weihnachten wären natürlich schön. Damit würden wir uns schon wieder etwas Luft verschaffen und könnten entspannter ins neue Jahr gehen.

Mitteldeutsche Oberliga 13. Spieltag - Sa., 20 Uhr: HSG Freiberg - HG Köthen