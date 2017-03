"Wir stehen vor einem Umbruch"

Der Kreissportbund Mittelsachsen zieht am Montag wieder Bilanz und blickt mit seinen Mitgliedern auf das Sportjahr 2017. Trotz positiver Entwicklung - es warten auch einige Herausforderungen.

Von Steffen Bauer

erschienen am 01.04.2017



Freiberg/Mittweida. Volker Dietzmann könnte sich durchaus entspannt zurücklehnen. Denn wenn der Präsident des Kreissportbundes Mittelsachsen am Montagabend in Frankenberg vor die Mitgliederversammlung tritt, kann er in seinem jährlichen Rechenschaftsbericht erneut eine erfreuliche Bilanz verkünden. Sogar "überaus positiv" sei die Entwicklung im vergangenen Jahr gewesen, sagt der 56-Jährige, der seit 2011 an der Spitze der größten Bürgerorganisation im Landkreis steht.

"Der Sport wächst weiter kontinuierlich, erfreulicherweise auch im Landkreis", sagt Dietzmann. Rund 500 Köpfe mehr zählt Mittelsachsens Sportlerfamilie 2017, die Zahl der im KSB organisierten Vereine stieg wieder um drei auf 401, sagt Benjamin Kahlert, der neue Geschäftsführer des Kreissportbundes. Der Reit- und Fahrverein Bergbauernhof Mulda, der Freizeit- und Sportverein Großvoigtsberg und die Black Diamonds Hartha werden am Montag als neue Mitglieder vorgestellt. Künftig werde die Zahl der Sportvereine aber zurückgehen, sagt der Diplom-Soziologe, der in Chemnitz und im schwedischen Växjö studiert hat. Aufgabe des Kreissportbundes sei es, allen Sportinteressierten trotzdem genügend Möglichkeiten zu bieten.

Eine zweite Initiative soll das Ehrenamt weiter stärken, sagt Volker Dietzmann. "Wir stehen vor einem Umbruch." Viele langjährige ehrenamtliche Funktionäre würden in Kürze in den Ruhestand gehen. Vor allem bei Vereinsvorsitzenden sei die Frage nach einem Nachfolger oft schwierig, so der KSB-Chef. Aus- und Fortbildungen für Vereinschefs, Schatzmeister und Kassenprüfer bilden deshalb auch in diesem Jahr einen Schwerpunkt bei den Angeboten des Kreissportbundes Mittelsachsen, sagt Dietzmann. Man sehe sich dabei durchaus als Dienstleister für die Sportvereine.

Auch sonst hat der KSB seine Hausaufgaben gemacht. Der Etat für dieses Jahr, 400.000 Euro, stehe, so der KSB-Präsident. Die Hälfte wird über Fördermittel des Freistaates Sachsen und des Landessportbundes abgedeckt, 50 Prozent durch Gelder des Landkreises und Eigenmittel wie Mitgliedsbeiträge. Der Etat sei seit Jahren gleich geblieben: "Es bereitet uns aber zunehmend Probleme, damit alles abzusichern", sagt Dietzmann. Der Finanzbericht wird am Montag beim Hauptausschuss des KSB ebenfalls vorgestellt.

In den vergangenen Jahren war stets nur rund ein Drittel bei der jährlichen Mitgliederversammlung anwesend. Das ist dem Präsidenten, der Woche für Woche mit den Mitarbeitern der Geschäftsstelle für die Vereine unterwegs sei, schlichtweg zu wenig. "Das ist das einzige Mal im Jahr, wo alle unsere Vereine zusammenkommen", sagt Dietzmann.

Für Benjamin Kahlert, der die KSB-Geschäftsstelle seit Ende Januar leitet, ist die Mitgliederversammlung die erste Herausforderung, so der 33-Jährige. Und die nächste folgt sogleich: Ende April steht mit dem Landkreislauf in Mittweida, zu dem 1000 Aktive erwartet werden, der erste sportliche Höhepunkt an. "Es geht Schlag auf Schlag", schmunzelt der frühere Boxer, der Mitglied bei den Chemnitzer Wölfen ist. Im Juni folgen die Kreis-Kinder-und Jugendspiele, und im Herbst hat die Seniorensportwoche ihren festen Platz im KSB-Kalender gefunden. "Allein bei diesen drei Veranstaltungen bringen wir mehr als 6500 Sportler auf die Beine", sagt Kahlert.

Erfahrung in der Vereinsarbeit sammelte der gebürtige Görlitzer, der auch im Sicherheitsausschuss des Sächsischen Fußballverbandes mitarbeitet, während seiner vierjährigen Tätigkeit beim Landessportbund in Leipzig. "Die alten Kontakte werde ich natürlich versuchen zu nutzen." Neben den Herausforderungen auf mittelsächsischer Ebene geht sich Kahlert auch an die Basis. Gestern war der KSB-Geschäftsführer bei der Mitgliederversammlung des SV Germania Mittweida zu Gast, weitere Vereine werden folgen.

Hauptausschuss des KSB Mittelsachsen Mo., 18 Uhr Veranstaltungs- und Kulturforum "Stadtpark" in Frankenberg