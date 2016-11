Wirbelwind darf weiter jubeln

Kevin Pittroff vom SV Germania Mittweida wurde vom Außenvertei-diger zum Stürmer umfunktioniert. Der 22-Jährige hat das Vertrauen schon zurückgezahlt.

Von Robin Seidler

erschienen am 25.11.2016



Mittweida. Im Fußball gibt es etliche Beispiele, bei denen Stürmer im Verlauf ihrer Karriere zu Außenverteidigern umfunktioniert wurden. Kevin Pittroff vom Landesklasse-Team des SV Germania Mittweida (2. Platz/26 Punkte) geht derzeit den umgekehrten Weg. Der 22-Jährige spielte die gesamte letzte Saison als Linksverteidiger, seit zwei Spielen setzt ihn Trainer Uwe Schneider wieder im Angriff ein und bewies ein glückliches Händchen. Pittroff traf in diesen zwei Spielen dreimal, hat nun schon vier Saisontore auf seinem Konto. Und will das morgen beim Auswärtsspiel beim SV Wesenitztal (8./15) möglichst aufstocken.

"Dass mich der Trainer in Gröditz plötzlich in den Sturm gestellt hat, hat mich schon überrascht", sagt der angehende Kaufmann für Versicherungen und Finanzen. "Aber es hat mich natürlich auch gefreut, schließlich war ich früher Stürmer", erinnert er sich. Pittroff spielt praktisch bei der Germania, seitdem er Schulanfänger ist. "Bei den D-Junioren, als in dieser Altersklasse noch auf Großfeld gespielt wurde, habe ich erstmals im Sturm agiert", schwelgt er in Erinnerungen. Diese Position bekleidete er dann bis in den Männerbereich. Als sich Marcel Köhler verletzte, wurde er zurückgezogen. Nun darf er wieder vorn wirbeln. "Meine Quote ist seit der Umstellung ganz ansehnlich", schmunzelt der 22-Jährige, der vor allem die Schnelligkeit und die Technik zu seinen Stärken zählt. "Einen Bleifuß habe ich sicher nicht", sagt er.

Zudem haben ihm die beiden Tore in Gröditz, als er trotz einer nicht ganz auskurierten Zerrung unbedingt spielen wollte, und der Treffer gegen Freital Selbstvertrauen gegeben. "Es fühlt sich einfach gut an, wenn die Jungs nach einem Tor zu mir zum Jubeln kommen", schmunzelt Pittroff, der in dieser Saison Platz 3 in der internen Torschützenliste bei Germania einnimmt. Darunter war auch das Siegtor beim 2:1-Erfolg in Heidenau im Oktober. "Ich will der Mannschaft mit diesen Treffern natürlich helfen, weil ich selbst auch froh über jeden Punkt bin, den wir holen", sagt er.

Über einen Punkt wäre Germania-Trainer Uwe Schneider morgen sehr zufrieden. "Wir haben uns wieder nach oben gekämpft und wollen gern in der Spitzengruppe bleiben", sagt der Übungsleiter. Druck verspürt Schneider allerdings nicht. "Wir haben in der vorigen Woche aus drei Spielen sieben Punkte geholt - insofern ist alles in Ordnung." Dennoch müsse seine Elf in Dürrröhrsdorf-Dittersbach, wo der SV Wesenitztal beheimatet ist, läuferisch und kämpferisch alles abrufen.

Personell hat der Übungsleiter dabei nicht gerade die Qual der Wahl. Mohanad Salim laboriert an einer Bauchmuskelzerrung, für Außenverteidiger Philipp Rothe ist nach einem Muskelfaserriss das Fußballballjahr definitiv beendet. "Bei Markus Pietsch ist die alte Zerrung wieder aufgetreten, somit sind beide Außenverteidiger fraglich." Schneider betonte aber bereits, dass er Kevin Pittroff nicht wieder zurückziehen wird. Dabei sei er vorn zu wichtig. Tipps kann der Trainer seinem Schützling dabei stets schon auf dem Wegen zum Training geben: Pittroff wohnt aufgrund seiner Ausbildung in Borna und pendelt ab Geithain gemeinsam mit seinem Coach zu den Übungseinheiten.

Landesklasse Mitte 14. Spieltag - Sa., 14 Uhr: SV Wesenitztal - SV Germania Mittweida (Sportplatz An der Mühle, Dürrröhrsdorf-Dittersbach). Der Bus startet 11.30 Uhr an der Mittweidaer Sporthalle.